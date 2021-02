Chưa ra mắt, Apple Car đã được ví như "siêu xe"

Thứ Tư, ngày 03/02/2021 16:30 PM (GMT+7)

Xe hơi Apple Car dù chưa được công bố nhưng lại được ví như dòng xe điện Tesla đắt tiền do Kia lắp ráp.

Trước đây, bước đột phá đầu tiên của Tesla vào ô tô điện là Roadster, được định vị trong phân khúc siêu xe đắt tiền. Điều này cho phép hãng hoạt động với tỷ suất lợi nhuận cao hơn, cùng với trợ cấp, tín dụng xanh và hy vọng của nhà đầu tư, mở rộng sang phạm vi giá từ trung bình đến thấp.

Thiết kế của Apple Car vẫn còn là một bí ẩn.

Sau khoảng một thập kỷ, chiến lược của Tesla đã chứng tỏ phần nào thành công trên Main Street – Phố Chính, doanh số tín dụng xanh giữ cho kế hoạch sản xuất và thành công rực rỡ trên Phố Wall, đặc biệt là đối với “ông chủ” Elon Musk và những người lựa chọn cổ phiếu của ông.

Apple định giá chiếc xe điện đầu tiên của mình như Tesla

Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, Apple không chỉ dốc hết tâm sức trong việc lên chiến lược cho chiếc xe điện đầu tiên của mình mà còn có thể đang lên kế hoạch làm theo cách của Tesla, bằng cách tung ra một chiếc xe điện cao cấp, đắt tiền.

Ông Kuo đã xác nhận tin đồn: Apple đã lựa chọn Hyundai làm đối tác với một vài chi tiết quan trọng hơn. Rõ ràng, Apple sẽ sản xuất chiếc xe chạy bằng pin của mình trên nền tảng xe điện e-GMP của Hyundai và việc áp dụng kỹ thuật sẽ do Tập đoàn Hyundai dẫn đầu. Việc hợp tác thiết kế và sản xuất thành phần được cho là với bộ phận Hyundai Mobis trong khi băng chuyền Apple Car thực tế sẽ do ... Kia quản lý.

Apple sẽ "bắt tay" với Huyndai để sản xuất Apple Car.

Cho đến nay, các báo cáo tuyên bố Apple sẽ định vị chiếc xe của mình là "mẫu xe rất cao cấp", trong khi hãng sẽ "tận dụng tốt các nguồn lực hiện có của nhà máy sản xuất ô tô và tập trung vào phần mềm và phần cứng lái xe tự động, chất bán dẫn, công nghệ liên quan đến pin, ngoại hình và thiết kế không gian nội thất, trải nghiệm người dùng sáng tạo và tích hợp hệ sinh thái Apple hiện có. "

Hyundai được cho là đã từng dè dặt về việc hợp tác với Apple với tư cách là một nhà sản xuất theo hợp đồng đơn thuần vì công ty có thể bị “Nhà Táo” ép chi phí, lợi nhuận cho Apple sẽ cao hơn.

Thông số kỹ thuật và ngày công bố dự kiến của Apple Car:

● Đi được ít nhất 300 dặm

● Sạc 80% trong 18 phút

● Đạt tốc độ 0-60 dặm / giờ trong 3,5 giây

● Thời gian công bố: Sớm nhất là năm 2025

Tuy nhiên, nền tảng e-GMP của Hyundai rõ ràng được coi là vượt trội hơn so với nền tảng MIH của Foxconn của Apple. Do đó, công ty sản xuất iPhone cũng sẽ không tự sản xuất ô tô của mình. Mặt khác, Hyundai có thể đã suy luận rằng giá Apple Car cao trên thực tế sẽ dẫn đến giá dịch vụ linh kiện và lắp ráp của hãng cao hơn so với những nơi khác, đặc biệt là trong khi Apple đang lấn sân sang lĩnh vực điện tử.

Chiến thắng cho Hyundai cũng là một chiến thắng cho Apple, vì hãng sẽ thu hẹp đáng kể phạm vi thời gian tiếp cận thị trường so với việc xây dựng chuỗi cung ứng của riêng mình từ đầu. Vì lý do này, công ty sẽ có ưu thế khi thương lượng với Apple về việc áp dụng nền tảng e-GMP.

Sau một số báo cáo mâu thuẫn và do dự về sự hợp tác giữa Apple-Hyundai khiến cho ngày ra mắt Apple Car kéo dài từ năm 2024-2027, ông Ming-Chi Kuo đã lên tiếng xác nhận:

“Chúng tôi dự đoán Apple sẽ ra mắt xe Apple Car‌ sớm nhất vào năm 2025. iPhone mới mất khoảng 18–24 tháng từ khi xác định thông số kỹ thuật ban đầu đến khi sản xuất hàng loạt. Do thời gian phát triển lâu hơn, yêu cầu xác thực cao hơn, quản lý chuỗi cung ứng phức tạp hơn và các kênh dịch vụ bán hàng / sau bán hàng rất khác nhau cho ô tô, chúng tôi tin rằng Apple, vốn thiếu kinh nghiệm sản xuất ô tô, đã có một lịch trình chặt chẽ nếu muốn ra mắt ‌Apple Car‌ vào năm 2025.”

Câu hỏi duy nhất còn lại là chiếc xe hơi của “Táo Cắn Dở” sẽ có nội và ngoại thất như thế nào bên trong và bên ngoài. Liệu chủ nhân của nó chỉ có thể mở khóa nó với iPhone hay không? Cùng đón chờ những thông tin khác về dòng sản phẩm đặc biệt này của Apple trong những tin bài sắp tới của chúng tôi.

Nguồn: http://danviet.vn/chua-ra-mat-apple-car-da-duoc-vi-nhu-sieu-xe-5020213216293181.htmNguồn: http://danviet.vn/chua-ra-mat-apple-car-da-duoc-vi-nhu-sieu-xe-5020213216293181.htm