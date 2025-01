Chưa nộp đủ tiền phạt vi phạm giao thông sẽ dừng cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe

Từ 1-1-2025, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực với nhiều quy định mới.

Đáng chú ý, Luật quy định đối với người vi phạm giao thông nhưng chưa nộp phạt sẽ chưa được cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo quy định.

Chưa nộp phạt sẽ chưa được cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo quy định. Ảnh: TN

Cụ thể tại Điều 62 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định về việc cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe như sau:

Giấy phép lái xe được cấp cho người tham dự kỳ sát hạch lái xe có kết quả đạt yêu cầu.

Người có giấy phép lái xe được đổi, cấp lại giấy phép lái xe trong các trường hợp sau đây: Giấy phép lái xe bị mất; Giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được; Trước thời hạn ghi trên giấy phép lái xe; Thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lái xe; Giấy phép lái xe nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng; Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp khi có yêu cầu hoặc người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 sang giấy phép lái xe theo quy định của Luật này.

Luật cũng quy định chưa cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe đối với người vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đồng thời, Luật cũng quy định giấy phép lái xe bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Người được cấp giấy phép lái xe không đủ điều kiện sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với từng hạng giấy phép lái xe;

Giấy phép lái xe được cấp sai quy định;

Giấy phép lái xe đã quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng.

Bộ trưởng Bộ GTVT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này.