Chủ xe KIA Sonet bấm được biển ngũ quý 9 đẹp nhất tỉnh Nghệ An

Thứ Sáu, ngày 15/04/2022 09:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Chiếc biển số cuối cùng đầu số 37A của tỉnh Nghệ An đã được đeo lên chiếc Kia Sonet, giúp xe tăng giá trị lên đến gần 2 tỷ đồng.

Chiều ngày 14/04/2022, một chủ xe KIA Sonet tại Nghệ An đã bất ngờ bấm trúng biển số 37A-999.99. Thông tin này đã được cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An xác nhận.

Biển số cuối cùng đầu số 37A của tỉnh Nghệ An đã có chủ

Ngay sau đó, những hình ảnh của chiếc KIA Sonet và chủ nhân xe cùng tấm biển số ngũ quý 9 được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút nhiều lượt tương tác.

Bên cạnh những lời chúc mừng chủ xe với “bàn tay vàng”, một số người mong muốn được mua lại chiếc KIA Sonet mang biển số ngũ quý 9 với giá cao hơn giá xe mua ban đầu. Có thông tin còn cho rằng chiếc xe được bán lại với giá khoảng 1,8 tỷ đồng. Có người dự đoán tiền biển còn có giá trị cao hơn là tiền mua xe.

Theo quan niệm của người Á Đông, số 9 mang ý nghĩa rất đẹp. 9 là cửu, tứ cửu là cứu tử, là trường thọ, vĩnh cửu. Rất nhiều người thích số 9 vì nó gần như là hình ảnh cho sự viên mãn tròn đầy. Ngũ quý 999.99 được xếp vào hạng biển số cực đẹp, với nhiều ý nghĩa trường thọ và may mắn, cũng như hạnh phúc, an lành và thuận lợi.

Chiếc KIA Sonet mang biển 37A-999.99 được nhắc đến trong bài thuộc bản Premium đắt tiền nhất, giá 624 triệu đồng (bản Tiêu chuẩn có giá 499 triệu đồng).

KIA Sonet 2022 trang bị động cơ Smartstream 1.5L, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144Nm. Hộp số tùy chọn loại số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp CVT. Bản Luxury và Premium có tính năng thay đổi chế độ lái.

