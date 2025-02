"Chốt hạ" doanh số SUV C tại Việt Nam năm 2024: CX-5 đứt nhịp tăng, CR-V tăng vượt bậc

Mazda CX-5 tiếp tục là "ông vua" ở phân khúc SUV hạng C tại thị trường Việt Nam, kết thúc năm 2024 mẫu xe này đạt 14781 xe bán ra. Ngoài ra, CX-5 cũng lọt vào danh sách 10 ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2024. Tuy nhiên so với năm 2023 thì doanh số CX-5 năm 2024 đã giảm 2027 xe.

Kết quả này này ngoài việc bản thân CX-5 là mẫu xe sở hữu nhiều trang bị ấn tượng với mức giá hợp lý hàng đầu phân khúc, thì còn là do các chương trình ưu đãi của hãng, cũng như chính sách giảm phí trước bạ theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP của chính phủ.

Hiện Mazda CX-5 có 7 phiên bản cho người sử dụng lựa chọn với mức giá dao động từ 749 - 979 triệu đồng. Mazda CX-5 hiện có 2 tùy chọn động cơ xăng với dung tích 2.0L và 2.5L, cho sức mạnh lần lượt 154 mã lực/200 Nm và 188 mã lực/252 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động cầu trước hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Xếp thứ 2 trong phân khúc SUV C tại thị trường Việt Nam là Ford Territory, mẫu SUV của Ford đã bán ra tổng cộng 8125 xe trong năm 2024, tăng nhẹ so với năm 2023. Kết quả này một phần không nhỏ là do chiến lược giảm giá 20 - 25 triệu đồng tùy phiên bản Territory từ tháng 4/2024 khiến xe có thể cạnh tranh khá sòng phẳng với CX-5. Dẫu vậy, mác "Trung Quốc" vẫn khiến nhiều khách hàng e dè khi lựa chọn Territory.

Hiện Territory được phân phối trên thị trường với 4 phiên bản với mức giá dao động từ 759 - 889 triệu đồng. Xe có duy nhất cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp.

Honda CR-V đã có một năm kinh doanh khấm khá với việc đạt 6688 xe bán ra, tăng 930 xe so với năm 2023. Kết quả này cũng giúp CR-V tăng một bậc trong bảng xếp hạng doanh số của phân khúc SUV hạng C tại thị trường Việt Nam. Đây là kết quả rất ấn tượng vì CR-V hiện là mẫu xe có giá bán đắt đỏ bậc nhất phân khúc.

CR-V hiện được phân phối với 4 phiên bản kèm mức giá từ 1029 - 1529 triệu đồng. Trong đó phiên bản hybrid CR-V e:HEV RS được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, mạnh 146 mã lực, kết hợp với 2 mô-tơ điện có công suất tổng cộng 181 mã lực. Tổng cộng, xe có công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Các phiên bản còn lại đều dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm như cũ. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian.

Hyundai Tucson cũng đã có một năm kinh doanh tốt, tuy nhiên mức tăng kém hơn so với CR-V nên ngậm ngùi đứng vị trí số 4 ở phân khúc SUV C. Kết thúc năm 2024, đã có 6641 chiếc Tucson tới tay người tiêu dùng, tăng 477 xe so với năm năm 2023.

Kia Sportage và Mitsubishi Outlander chia nhau hai vị trí cuối với lần lượt 3051 và 1366 chiếc bán ra thị trường. Tổng kết năm 2024 mặc dù vẫn có mức doanh số ấn tượng nhưng tổng doanh số các mẫu xe trên đây ở phân khúc SUV hạng C giảm 591 chiếc so với năm 2023, phản ánh thị trường 2024 có bước chững lại.