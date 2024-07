Chi tiết SUV Mitsubishi Xforce với 4 phiên bản, giá từ 599 triệu đồng

Phân khúc xe thể thao đa dụng (SUV) hạng B ngày càng trở nên sôi động tại thị trường xe hơi Việt Nam. Trong phân khúc này có nhiều tên tuổi gạo cội như Ford EcoSport, Hyundai Kona, Kia Seltos, hay Honda HR-V và nhiều mẫu xe khác. Với sự xuất hiện của Mitsubishi Xforce thì phân khúc SUV hạng B ở Việt Nam càng trở nên náo nhiệt hơn, tạo ra sự ganh đua về giá bán mạnh mẽ hơn.

Bắt đầu từ tháng 1/2024, Mitsubishi chính thức giới thiệu Xforce mới tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này có 4 phiên bản khác nhau gồm: GLX, Exceed, Premium, và Ultimate. Phiên bản thấp nhất là GLX hiện có giá bán lẻ đề xuất là 599 triệu đồng, đi kèm với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Còn phiên bản cao nhất là Ultimate với giá đề xuất 705-710 triệu đồng.

Xforce được thiết kế theo ý tưởng “Mượt mà và Rắn rỏi”, sở hữu ngoại hình khỏe khoắn, thanh lịch và đầy uy lực khi vận hành trên các điều kiện đường đi, dù là trong hay ngoài khu vực đô thị. Phía trước xe nổi bật với đèn chiếu sáng LED, kết cấu tạo hình chữ L và các đường cắt phát sáng theo hình chữ T đặc trưng. Đèn hậu LED cũng hình chữ T vững chãi và bề thế cho phần đuôi xe.

Kích thước của Xforce bề thế với các thông số chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 mm. Trong khi đó chiều dài cơ sở của xe đạt tới 2.650 mm. Kích thước lớn, kéo theo lợi thế về không gian nội thất với 5 chỗ ngồi rộng rãi hàng đầu phân khúc. Hơn nữa, thuộc chất xe SUV nên Xforce còn có độ sáng gầm lớn 219-222 mm tạo nên sự linh hoạt cho xe khi vận hành đa địa hình.

Vẻ đẹp thể thao đa dụng của Xforce càng được tôn lên khi mẫu xe này sở hữu mâm xe kích thước lớn 18-inch. Trong khi các đường gân chạy dọc thân xe dập nổi cùng hông xe nổi giúp cho Xforce thể hiện rõ uy lực khi vận hành. Gương xe có khả năng chỉnh điện, thiết kế màu tông xuyệt tông với màu thân xe. Hệ thống treo xe được tinh chỉnh phù hợp với điều kiện đường sá đa dạng. Bán kính quay vòng tối thiểu xe 5,2 mét giúp xe dễ dàng quay đầu trong những đường phố đông đúc.

Như đã đề cập ở trên, kích thước lớn giúp cho không gian nội thất xe lớn, với cấu hình 5 chỗ ngồi rộng rãi, có không gian để chân rộng và hàng ghế sau còn có thể tùy chỉnh ngả 8 cấp độ. Khoang lái rộng, thoáng và có trang bị màn hình giải trí liền khối cỡ 12,3 inch hiển thị đa thông tin với giao diện trực quan. Vô-lăng xe dạng 3 chấu bọc da, tích hợp các phím điều khiển chức năng. Ghế ngồi trước có bệ tì tay thiết kế hộc làm mát nước lọc. Cùng hệ thống điều hòa, xe còn có hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium đem lại trải nghiệm chân thực và sống động với thiết kế 8 loa.

Sức mạnh của Xforce đến từ bộ động cơ xăng MIVEC 1.5L, cho công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, đi kèm với hộp số tự động và hệ thống dẫn động cầu trước. Xe có 4 chế độ vận hành, đem lại trải nghiệm lái đa dạng và phân khích. Đó là các chế độ lái như: Đường trơn, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy, và Đường ngập nước. Điều này cho thấy, Xforce thực thụ là dòng SUV sẵn sàng chinh phục nhiều loại địa hình đường đi khác nhau.

Mitsusbishi Xforce có hàng loạt trang bị an toàn, có hệ thống 6 túi khí được bố trí giúp đảm bảo an toàn cho lái xe và hành khách. Xe có hệ thống kiểm soát vào cua chủ động hỗ trợ lái xe an toàn khi di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt và vào cua. Cùng với đó là hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) giúp xe không bị tổi về phía sau trong trường hợp dừng và khởi hành ở ngang dốc cao.

Không những thế một loạt trang bị an toàn tiên tiến khác cũng có mặt trên Xfore như: Hệ thống cân bằng điện tử (ASC); Kiểm soát lực kéo (TCL); Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và phân bổ lực phanh điện tử (EBD); Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động.

Mạnh mẽ, tinh tế, nhưng Xforce cũng rất thực tiễn. Hàng ghế thứ 2 của xe có thể gập từng phần 40/20/20 giúp dễ dàng vật chuyển các vật dụng lớn hay hành lý cồng kềnh trên xe. Trong khi đó, cốp xe đóng, mở điện rảnh tay cho phép đóng, mở cốp chỉ với thao tác đơn giản, cùng với chức năng điều chỉnh ghi nhớ độ cao mở cốp và chống kẹt.

Nhìn chung, Mitsubishi Xforce là dòng xe SUV hạng B có tầm tiền hợp lý nhưng được trang bị hiện đại, thiết kế mạnh mẽ đầy uy lực cùng tính thực tiễn sử dụng cao.

