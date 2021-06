Chi tiết Nissan Navara 2021 phiên bản VL 4WD, giá bán 845 triệu đồng

Thứ Ba, ngày 08/06/2021 08:00 AM (GMT+7)

Nissan Navara 2021 phiên bản 4WD Cao Cấp sở hữu giá bán dễ chịu hơn so với phiên bản Navara Pro4X.

Nissan Navara 2021 được phân phối tổng cộng 4 phiên bản tại thị trường Việt Nam với mức giá từ 748 – 945 triệu đồng. Ở phiên bản Navara Pro4X cao cấp nhất sở hữu ngoại thất nam tính, hầm hố. Tuy nhiên mức giá lên đến 945 triệu đồng của phiên bản này quá xa tầm với của nhiều khách hàng Việt.

Chính vì thế, phiên bản Navara 4WD Cao Cấp có giá 895 triệu đồng này là một gợi ý dành cho khách mua xe, không đặt nặng tiêu chí ngoại thất hầm hố, diện mạo thể thao nổi bật. Xét về tổng thể, phiên bản Navara Pro4X chỉ hơn phiên bản Navara 4WD Cao Cấp ở trang trí nội ngoại thất.​

Mặc dù không có giá bán cao nhất, nhưng Nissan Navara 2021 phiên bản 4WD Cao Cấp chính là phiên bản sở hữu nhiều trang bị tiện nghi nhất. Đặc biệt là ghế lái chỉnh điện 8 hướng, một trang bị khách mua xe không tìm thấy trên Navara phiên bản Pro4X.

Ngoại thất Nissan Navara 2021 phiên bản 4WD Cao Cấp được trang bị đèn pha thấu kính Quad-LED, tích hợp LED chiếu sáng ban ngày. Xe sử dụng bộ mâm kích thước 18 inch, kích thước lớn hơn bản PRO4X sử dụng mâm 17 inch (225/60R17).​

Nội thất Nissan Navara 2021 phiên bản 4WD Cao Cấp được trang bị vô lăng mới 3 chấu như các phiên bản còn lại. Ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Xe đi kèm với điều hoà tự động 2 vùng độc lập, cửa gió sau với hai cửa gió độc lập, tích hợp cổng sạc. Trang bị màn hình cảm ứng 8 inch trung tâm. Gương chiếu trong xe hậu chống chói tự động. Hỗ trợ lái với cảm biến hỗ trợ đỗ xe và camera 360 độ.

Tương tự phiên bản PRO4X, phiên bản 4WD Cao Cấp còn được trang bị thêm tính năng Off-road Monitor. Với tính năng này ở chế độ 2 cầu chậm, người lái có thể quan sát rõ ràng về địa hình xung quanh, kể cả vị trí chính xác đặt bánh xe trước. Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo va chạm (MOD) cũng được tích hợp trên màn hình và sẽ kích hoạt khi phát hiện vật thể di chuyển lại gần xe, tránh khỏi những va chạm.

Nhìn chung, nội thất phiên bản 4WD Cao Cấp không thua kém phiên bản PRO4X về tiện nghi. Xét về trang bị an toàn và hỗ trợ lái, Navara 2021 không có nhiều “đồ chơi” như đối thủ Ford Ranger ở các món như: Cảnh báo lệch làn, duy trì làn đường, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo va chạm.

Tất cả các phiên bản của Nissan Navara 2021 đều sử dụng động cơ dầu 4 xy lanh, dung tích 2.5L tăng áp, cho công suất tối đa 188 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm có được tại 2.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống hai cầu bán thời gian (4WD) có khoá vi sai cầu sau, thông qua hộp số tự động 7 cấp (7AT).

Không chỉ thị trường Việt Nam, hiện tại dòng xe bán tải Nissan Navara 2021 ở các thị trường khác như Malaysia hay Philippines đều chỉ có lựa chọn duy nhất động cơ dầu 2.5L này. Trong khi Thái Lan là một trong những thị trường hiếm hoi mà Navara 2021 có phiên bản máy dầu 4 xy lanh, dung tích 2.3L tăng áp kép mới.

Ở phiên bản 4WD Cao Cấp này cũng sở hữu hệ thống treo sau đa liên kết, sử dụng lò xo kép 2 tầng giảm tối đa rung động của thân xe khi di chuyển trên những đoạn đường xấu, đặc biệt khi tải nặng. Mặc khác treo sau đa liên kết còn giúp người ngồi hàng ghế sau thoải mái hơn xe có hệ thống treo sau lá nhíp.

Nissan Navara 2021 phiên bản 4WD Cao Cấp có giá 895 triệu đồng này rẻ hơn các đối thủ bản cao cấp, hai cầu số tự động như: Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 (925 triệu đồng) hay Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure (913 triệu đồng). Nếu không đề cao tiêu chí ngoại thất hầm hố, thì Nissan Navara 2021 phiên bản 4WD Cao Cấp này đáng mua hơn so với phiên bản PRO4X.

