Chi tiết mẫu xe Ford Ranger Raptor thế hệ mới tại Việt Nam

Ford Việt Nam tổ chức sự kiện ra mắt và lái thử xe Ranger Raptor dành cho giới truyền thông. Tâm điểm của chương trình này là chiếc Ranger Raptor thế hệ thứ hai được nhiều người quan tâm. Xe có giá bán 1,299 tỷ đồng và tăng thêm 7 triệu đồng đối với một số màu sắc.

So với các phiên bản Ranger trước đó, Ranger Raptor sở hữu diện mạo hầm hố, nam tính hơn. Lưới tản nhiệt với dòng chữ FORD sơn đen mờ to bản giúp phần đầu trông vuông vức, khỏe khoắn hơn. Cụm đèn trước LED Performance toàn phần với dải đèn định vị chữ C. Cản trước lớn hơn cũng sơn màu đen mờ.

Điểm nhấn hai bên hông xe là ốp vòm cỡ lớn, vồng ra ngoài. Phía thùng sau là tem Raptor chỉ dấu của phiên bản này. Một điểm đáng tiếc là phiên bản Raptor không có bậc bước ở một bên thùng như các phiên bản khác.

Nội thất xe vẫn tương tự như phiên bản Wildtrak tuy nhiên được tinh chỉnh với một số điểm nhấn. Vô-lăng bọc da thêu chỉ đỏ, vị trí 12h có thêm chỉ dấu màu đỏ như nhiều mẫu xe đua và logo Raptor. Hệ thống cửa gió điều hòa có thêm viền nhựa màu đỏ.

Ghế ngồi thiết kế ôm người, bọc da màu đen với các điểm nhấn màu đỏ cùng logo Raptor màu đỏ. Điểm đáng chú ý là Ranger Raptor sử dụng cần số điện tử thay vì cần số cơ truyền thống. Ngoài ra núm xoay cài cầu có thêm chế độ 4A tức dẫn động hai cầu toàn thời gian.

Ranger Raptor được trang bị khối động cơ dầu, dung tích 2.0L tăng áp kép, cho công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm thay vì động cơ V6, dung tích 3.0L được đồn đoán trong thời gian qua. Xe trang bị hệ dẫn động hai cầu kèm hộp số tự động 10 cấp. So với các phiên bản khác, Ranger Raptor được nâng cấp một số điểm đáng chú ý như hệ thống treo sử dụng phuộc Fox thay vì lá nhíp, lốp xe địa hình BF Goodrich.

Đặc biệt, Ford Ranger Raptor còn được trang bị tính năng lái đa địa hình Baja đây là điểm khác biệt lớn nhất so với mẫu xe Wildtrak. Cụ thể, chế độ lái Baja giúp tối ưu độ bám, cải thiện độ nhạy và tốc độ chuyển số. Giúp xe tận dụng tối đa khả năng chạy tốc độ cao trên sa mạc

Chưa hết, chế độ lái Trail Control chỉ cần bấm nút, cài đặc tốc độ (tối đa 32km/h) xe sẽ tự vượt địa hình khó. Đây là những tính năng mà các tính đồ mê Offroad rất mong chờ và chỉ có trên dòng xe Raptor. Theo Ford Việt Nam, Ranger Raptor sẽ được giao tới tay khách hàng từ cuối tháng 4 với mức giá 1,299 tỷ đồng cho các màu xanh, đen và trắng.

Riêng hai màu được ưa chuộng là cam và xám khách hàng sẽ phải trả thêm 7 triệu đồng, nâng giá xe lên mức 1,306 tỷ đồng.

