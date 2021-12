Cận cảnh xe Porsche 911 độ gói nâng cấp TechArt đầu tiên tại Việt Nam

Thứ Hai, ngày 20/12/2021 15:00 PM (GMT+7)

Lần đầu tiên tại Việt Nam có một chiếc xe thể thao đến từ Đức Porsche 911 nâng cấp toàn bộ chi tiết của hãng độ TechArt.

Ngày càng nhiều khách hàng Việt sở hữu những mẫu xe thể thao cao cấp. Việc cá nhân hóa chiếc xe luôn được những người yêu xe quan tâm. Nhưng việc nâng cấp xe luôn đi kèm với những lo âu về chính sách bảo hành chính hãng.

Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, TechArt mang đến các gói nâng cấp toàn bộ và cá nhân hóa xe Porsche chính hãng từ thương hiệu độ Techart Automobile Design GmbH. Thương hiệu nâng cấp xe này sẽ nằm trong khuôn viên trung tâm dịch vụ chăm sóc xe ô tô chuyên nghiệp và nhà phân phối toàn bộ hệ sản phẩm làm sạch, bảo dưỡng đến từ thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc

Trên thực tế có hai cách chính để các tay chơi xe cá nhân hóa chiếc xe của mình. Đầu tiên là đặt những option trên xe theo phong cách mình mong muốn cho nhà sản xuất và chờ từ 6 đến 8 tháng để chiếc xe có mặt tại Việt Nam. Cách tiếp theo là chọn một chiếc xe có những option vừa phải và đặt các chi tiết từ nhà sản xuất thứ 3 giúp tăng thêm tính khí động học, tăng mã lực động cơ và làm mới các chi tiết bên trong khoang nội thất bằng các chất liệu như carbon và da cao cấp hơn.

Nhưng ở cách thứ 1 việc chi ra các khoản chi phí là khá lớn. Ví dụ: một chiếc Porsche 911 bản tiêu chuẩn ở mức giá gần 7 tỷ đồng và kèm theo những chi tiết cá nhân hóa và chi phí lăn bánh sẽ lên mức giá hơn 10 tỷ đồng. Còn việc đặt đồ ở thương hiệu độ xe thứ 3 sẽ giúp giảm nhiều hơn nhưng lại giúp chiếc xe đặc biệt hơn. Có nhiều hãng độ nổi tiếng thế giới chuyên về Porsche, có thể kể đến như TechArt, RUF, RWB, Singer, Gunther Werks, Gemballa, 9ff…

Trong số này, TechArt là hãng có các sản phẩm độ và chi phí hợp lý, dễ chơi hơn cả cho những chủ nhân đang sở hữu Porsche tại Việt Nam. Các sản phẩm độ từ TechArt đảm bảo được yêu cầu chất lượng cao, nghiêm ngặt và không làm mất đi vẻ đẹp thiết kế nguyên bản của xe Porsche.

Các bộ kit về ngoại hình, chiếc Porsche độ TechArt còn trở nên tinh tế, hầm hố hơn cũng như cải thiện về công năng, hiệu quả khí động học. Các chi tiết nội thất đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa cao. Các gói nâng cấp về điều khiển và công suất cũng giúp gia tăng cảm giác lái và đặc tính vận hành.

Một điều đặc biệt hơn, thương hiệu TechArt cũng đã chứng minh được đẳng cấp tương xứng – một hãng chuyên độ Porsche có lịch sử lâu năm, từ khi thành lập vào năm 1987 đến nay. Việc bạn sở hữu xe Porsche và gắn các món đồ TechArt là đã thể hiện được độ chịu chơi hay sự hiểu biết của chủ nhân. Ở góc độ nào đó, điều này cũng giống như chơi một món đồ hàng hiệu.

Do TechArt là thương hiệu chuyên về độ xe Porsche nên tất cả các dòng xe Porsche đang bán hiện nay đều có sản phẩm độ từ TechArt, bao gồm Boxster, Cayman, 911, Panamera, Taycan, Macan và Cayenne. Mới đây nhất là chiếc 911 Carrera đầu tiên độ TechArt thuộc thế hệ 992 và là chiếc duy nhất độ full tại Việt Nam

Chiếc xe này được thực hiện chương trình nâng cấp tổng thể, bao gồm cả ngoại thất, nội thất cũng như cải thiện hiệu suất vận hành. Các sản phẩm chính hãng của TechArt được nhập từ Đức và thực hiện nâng cấp tại trung tâm chăm sóc xe 1Autocare.

Các chi tiết ngoại thất thấy rõ nhất chính là phần bodykit được bổ sung thêm các chi tiết gia tăng hiệu quả khí động học và tạo điểm nhấn về thẩm mỹ, gồm các nẹp lướt gió cản trước, ốp khí động bên sườn, ốp cản sau với cấu trúc các nẹp khuếch tán khí động, đặc biệt là cánh gió đuôi “Rear Spoiler II” có thiết kế rất độc đáo, cùng tạo nên vẻ đẹp đầy cuốn hút, hoàn hảo cho xe khi ngắm nhìn từ phía sau.

Cánh gió đuôi không chỉ mang thiết kế chia hai phần đối xứng mà còn có chi tiết khung giá trong suốt tạo cảm giác như bằng kính. Thực chất, đây là một thiết kế mang tính sáng tạo của TechArt để đem lại sự khác lạ. Theo TechArt, nó được làm bằng vật liệu polycarbonate có độ trong suốt nhưng vẫn đảm bảo được độ cứng cao cho kết cấu cánh gió đuôi.

Ngoài ra, chiếc 911 Carrera này là bộ mâm vô cùng nổi bật được hoàn thiện với màu vàng tạo cảm giác nổi bật và thu hút ánh nhìn. Đây là mẫu mâm TECHART Daytona II mới có thiết kế chấu mô-típ ngôi sao 5 cánh nhưng lại tinh vi hơn mà không bị rối mắt, vừa tạo nên sự độc đáo, vừa tạo nên vẻ cứng cáp khỏe khoắn cho ngoại hình xe.

Ở hai mâm trước sẽ có kích thước 20 inch và ở hai mâm sau có kích thước 21 inch, đi kèm bộ lốp trước 245/35ZR20 và lốp sau 305/30ZR21. Các bộ kẹp phanh đĩa trước và sau cũng đều có màu vàng đồng điệu.

Ngoài ra, các chi tiết bodykit cũng được cá nhân hóa với màu sơn “ton-sur-ton” với bộ mâm Daytona II. Phần đuôi xe, nằm bên dưới dải đèn hậu LED là dòng chữ logo “Porsche” nguyên bản nay đã được thay thế bằng hàng chữ 3D logo “Techart” vừa vặn một cách hoàn hảo.

Nếu chiếc 911 Carrera tiêu chuẩn có thiết kế chụp ống xả kiểu hình bình hành vê tròn góc trông hơi hiền hòa thì cũng nhờ thay thế ốp cản sau mới tích hợp kèm với chụp ống xả mới hình ô-van. Đặc biệt là đầu chụp ống xả được làm bằng sợi carbon với logo TechArt đầy tinh tế.

Bên trong nội thất của xe, một vài chi tiết cũng đã được thay đổi, trong đó nổi bật nhất là vô-lăng TechArt kết hợp bọc da và ốp sợi carbon. Điểm thú vị là khách hàng có thể cá nhân hóa màu sắc phối của da và carbon ở vô-lăng để cho tương hợp với nội thất của xe.

Như trên chiếc 911 Carrera trong bài viết, do có nội thất xe màu nâu nên da bọc vô-lăng cũng đồng màu nâu và phần carbon được chọn màu đỏ nổi bật. Theo đó, phần ốp bệ cửa TechArt bằng carbon cũng được chọn màu đỏ cùng với logo TechArt phát sáng. Ngoài ra, bộ pê-đan bằng nhôm khắc logo TechArt cũng gia tăng thêm sự tinh tế cho nội thất xe.

Chưa hết, xe còn được trang bị bộ phụ kiện tăng hiệu suất Powerkit giúp tăng thêm 65 mã lực và 100 Nm mô-men xoắn. Nâng tổng công suất đạt 450 mã lực và 550Nm. Việc tăng này cũng giúp chiếc xe giờ đây tăng tốc nhanh hơn, với khả năng 0-100km/h chỉ mất 3,9 giây và vận tốc tối đa 308km/h (911 Carrera tiêu chuẩn có con số tương ứng là 4,2 giây và 293km/h).

Theo thông tin từ hãng TechArt, toàn bộ chi phí nâng cấp full cho chiếc 911 này sẽ có phần dễ chịu hơn so với các option kèm theo của nhà sản xuất xe. Chi phí này nằm ở mức 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, TechArt sẽ cam kết bảo hành những lỗi xảy ra do quá trình vận hành ở các chi tiết do hãng sản xuất. Và giải quyết được vấn đề liên quan đến chính sách bảo hành chính hãng nhiều khách hàng sở hữu quan tâm khi mua xe Porsche tại Việt Nam quan tâm.

Điều này sẽ giúp cho những khách hàng muốn độ TechArt cho chiếc Porsche của mình có thể yên tâm với các sản phẩm chính hãng, đảm bảo về uy tín và chất lượng, tránh việc mua nhầm phải các “hàng fake” trên thị trường.

Một chiếc Porsche khác cũng được nâng cấp gói độ TechArt độc nhất tại Việt Nam.

Một điểm cũng thuận tiện cho việc cá nhân hóa của khách hàng là TechArt tích hợp công cụ “build” cấu hình xe độ ngay trên website của hãng. Rất hiếm hãng độ hiện nay cho phép làm điều này, không chỉ thể hiện sự chỉnh chu cầu kỳ của TechArt mà còn đáp ứng việc “chiều khách” của hãng độ.

