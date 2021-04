Cận cảnh Mazda CX-30 mới, giá hơn 830 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 23/04/2021 06:00 AM (GMT+7)

Mẫu xe Mazda CX-30 là một phiên bản xe gầm cao của mẫu hatchback Mazda 3 với các tuỳ chọn động cơ tương tự. Hiện mẫu xe này được bán ra với 2 phiên bản với mức giá từ 839 triệu đồng.

Về ngoại thất, Mazda CX-30 sở hữu thiết kế KODO thế hệ mới với cụm lưới tản nhiệt vuốt ngang nhiều hơn liền kề với cụm đèn pha LED tích hợp đèn LED ban ngày. Trên các phiên bản cao cấp, cụm đèn pha có thêm tính năng đèn chiếu xa tự động. Logo 3D cũng là một trong những chi tiết ấn tượng ở đầu xe bởi sở hữu hệ thống Radar trong gói công nghệ an toàn. Nếu nhìn trực diện phần đầu, Mazda CX-30 2021 có thiết kế gọn gàng hơn so với "người anh em" CX-5.

Trong khi đó ở phía sau, đuôi xe Mazda CX-30 2021 có thiết kế giống CX-5 với cặp đèn hậu dạng elip sử dụng công nghệ LED, phần nóc được hạ thấp khá giống những chiếc xe dáng coupe. Cũng giống như phần đầu và thân, cản sau của Mazda CX-30 2021 sử dụng ốp nhựa đen với diện tích lớn và kết hợp với ống xả hai bên. Trên phiên bản 2.0L Premium, xe sẽ được trang bị thêm cảm biến trước sau, giúp việc đỗ xe dễ dàng hơn.

Mazda CX-30 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.395 x 1.797 x 1.550 (mm), chiều dài cơ sở 2.655 mm, bán kính vòng quay tối thiểu 5,3 mét và khoảng sáng gầm 175 mm. Thông số kích thước này giúp mẫu xe Crossover của Mazda nằm trong khoảng trống giữa hai mẫu xe Mazda CX-3 và Mazda CX-5.

Không gian bên trong Mazda CX-30 cũng tuân thủ ngôn ngữ thiết kế hiện đại với trung tâm bảng táp lô là màn hình thông gian giải trí dạng đứng kích thước 8.8 inch, đi cùng đó là dành âm thanh 8 loa. Trong khi đó cụm điều khiển Mazda Connect đặt tại bệ trung tâm, mang đến phong cách sang trọng và tinh tế đặc trưng của hãng xe Nhật Bản.

Cụm vô lăng Mazda CX-30 cũng thiết kế thanh mảnh với kiểu thể thao 3 chấu, trên các phiên bản cao cấp vô lăng được bọc da, tích hợp nút bấm đa chức năng cùng lẫy chuyển số thể thao. Ghế ngồi Mazda CX-30 cũng được bọc da với ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp nhớ 2 vị trí và ghế hành khách chỉnh điện 6 hướng. Hàng ghế thứ hai tất cả phiên bản có thể gập phẳng theo tỉ lệ 60:40 để mở rộng khoang hành lý.

Cả hai phiên bản đều trang bị màn hình hiển thị thông tin kính lái Active Driving Display, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió cho hàng ghế sau, hệ thống khởi động bằng nút bấm và chìa khóa thông minh, cửa sổ trời…

Mazda CX-30 được trang bị khối động cơ SkyActiv-G 4 xylanh thế hệ mới, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6 AT) và chế độ lái thể thao (Sport Mode). và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Tương tự Mazda 3, CX-30 sử dụng hệ thống treo kiểu MacPherson ở phía trước và giảm xóc sau dạng thanh xoắn (torsion beam).

Trang bị an toàn của Mazda CX-30 cũng được hãng xe Nhật Bản đầu tư những công nghệ an toàn hiện nay. Mazda CX-30 được trang bị công nghệ an toàn i-Activsense bao gồm hệ thống đèn pha thích ứng ALH, hệ thống điều khiển hành trình thích ứng MRCC, hệ thống phanh tự động nâng cao A-SBS, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường...

Ngoài ra, Mazda CX-30 được trang bị hệ thống màn hình giám sát 360 độ, cảnh báo va chạm phía trước, cùng với các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân bổ lực phanh, hỗ trợ phanh gấp, cân bằng điện tử, 7 túi khí…

CX-30 được phân phối với hai phiên bản gồm 2.0L Luxury và 2.0L Premium, xe có mức giá lần lượt là 839 triệu đồng và 899 triệu đồng. Xe sẽ cạnh tranh với chiếc Toyota Corolla Cross hiện đang có giá bán 720 - 910 triệu đồng.

