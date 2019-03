BMW M850i chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á với giá từ 6,16 tỷ đồng

Thứ Sáu, ngày 15/03/2019 12:00 PM (GMT+7)

Biến thể M850i xDrive sẽ được lắp động cơ xăng V8 4.4L (mã N63B44T3) tăng áp kép với van biến thiên hoàn toàn (Valvetronic) sản sinh công suất tối đa lên đến 523 mã lực.

Xe BMW Sự kiện:

BMW 8-Series (G15) thế hệ mới đã chính thức cập bến Malaysia sau khi tập đoàn BMW Malaysia chấp nhận cho đặt hàng chiếc coupe thể thao hàng đầu của hãng xe Đức. Tại Malaysia, BMW 8-Series sẽ được phân phối duy nhất biến thể M850i xDrive với giá đề xuất từ 1.088.000 RM (~6,16 tỷ đồng).

Biến thể M850i xDrive sẽ được lắp động cơ xăng V8 4.4L (mã N63B44T3) tăng áp kép với van biến thiên hoàn toàn (Valvetronic) sản sinh công suất tối đa 523 mã lực tại vòng tua máy từ 5.500 - 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 750Nm có được tại dải vòng tua 1.800 - 4.600 vòng/phút. Phiên bản M850i dùng chung động cơ với phiên bản 750i xDrive. Sức mạnh kể trên được truyền xuống hệ dẫn động 4 bánh xDrive (thiên cầu sau) thông qua hộp số tự động 8 cấp (Steptronic).

Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ 3,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn điện từ 250km/h. Khả năng tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp 10.4L/100km. Tại thị trường châu Âu, BMW còn phân phối thêm phiên bản M840d xDrive sử dụng động cơ dầu diesel 6 xy-lanh thẳng hàng (I6) dung tích 3.0L tăng áp kép (Biturbo) cho công suất tối đa 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 680Nm tại dải vòng tua 1.750 - 2.250v/p. Chiếc xe mất 4,9 giây để tăng tốc 0-100km/h và tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở 250km/h.

BMW M850i xDrive được trang bị mâm hợp kim chữ Y 20inch được cung cấp bởi bộ phận M-Sport. Hệ thống treo cánh tay đòn kép ở phía trước và đa liên kết ở phía sau (5 liên kết) đi cùng với hệ thống treo thích ứng M Sport, hệ thống hỗ trợ lái chủ động (Integral active steering) thay đổi góc lái bánh sau. Để kìm hãm sức mạnh của chiếc coupe, M850i xDrive sở hữu hệ thống phanh với kẹp phanh 4 piston ở phía trước và piston đơn cho phía sau đi cùng với đĩa phanh 395mm. Kẹp phanh còn được sơn màu nổi bật với logo M Performance.​

Về thiết kế, BMW 8-Series Convertible sở hữu phần đầu xe dài, cản trước với các hốc hút gió góc cạnh, đèn pha LED sắc sảo, lưới tản nhiệt hình quả thận được mạ chrome sáng bóng. Cản trước với các hốc gió góc cạnh và gương chiếu hậu được thiết kế lại nhưng vẫn theo lối thiết kế từ mẫu concept đã được giới thiệu.

Về kích thước, BMW 8 Series Coupe có kích thước tổng thể chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là: 4.843 x 1.902 x 1.341mm và chiều dài cơ sở 2.822mm. Khách hàng khi mua xe có thể tùy chọn để ''giảm cân'' cho xe với gói trang bị các chi tiết làm bằng vật liệu nhựa dẻo gia cường sợi carbon CFRP (carbon-fibre-reinforced plastic) cho các chi tiết như: Bộ khuếch tán khí động cản sau, ốp gương, cánh lướt gió... Bên cạnh cắt giảm trọng lượng, vật liệu này mang đến vẻ thể thao và tăng độ ''ngầu'' hơn cho chiếc coupe.

Bên trong nội thất, M850i xDrvie được trang bị ghế ngồi bọc da Merio với các tuỳ chọn màu như: Đen hoặc Trắng ngà. Các ghế ngồi đều được chỉnh điện với tính năng nhớ vị trí, làm mát/sưởi ấm, hàng ghế sau gập 50/50.

Xe được trang bị vô-lăng thể thao 3 chấu, cụm đồng hồ hỗ trợ lái xe kích thước 10,3 inch ngoài hiển thị các thông số cơ bản như tốc độ, mức tiêu hao nhiên liệu, thông tin hành trình... bảng đồng hồ này còn tích hợp trợ lý ảo; màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD.

Khách hàng có thể nâng cấp cabin với sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh vòm Diamond Bowers & Wilkins. Tính năng BMW Digital Key cho phép chủ xe khởi động động cơ bằng điện thoại thông minh (điện thoại đóng vai trò tương tự như một chiếc chìa khoá) và chủ xe có thể chia sẻ chìa khóa cho các thành viên khác trong gia đình để cùng sử dụng xe.

Về an toàn và hỗ trợ lái xe, BMW 8-Series được trang bị các công nghệ an toàn như: Hệ thống Active Cruise Control với chức năng Stop & Go, hỗ trợ duy trì làn đường và cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo va chạm sau... Tính năng tự động đỗ xe song song và vuông góc, người lái có thể quan sát xe để dàng khi đỗ xe với các camera góc rộng xung quanh xe hiển thị các góc nhìn: Surround/Top/Panorama/3D View trên màn hình bên trong xe để thuận tiện cho việc đỗ xe.