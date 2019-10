BMW Bắc Mỹ triệu hồi 250.000 xe các loại vì lỗi hệ thống camera de

Thứ Tư, ngày 16/10/2019 12:00 PM (GMT+7)

Hãng xe BMW vừa phát đi thông báo triệu hồi hơn 250.000 xe tại thị trường Mỹ về những vấn đề liên quan đến lỗi hiển thị camera lùi. Trong đợt triệu hồi này có các dòng xe khác như Toyota Supra và Roll-Royce Cullinan liên quan.

Thông báo triệu hồi này được phát đi do Ủy ban an toàn giao thông đường bộ Mỹ (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA) lo ngại những nguy cơ về an toàn khi điều khiển xe BMW. Những xe bị triệu hồi bao gồm các phiên bản thuộc BMW 5 Series 2018 G30 (540d, 530i, 540i, M550i xDrive, M5, 530e); dòng BMW 640i xDrive GT 2018-2019, dòng X3, X4, G05 X5 và G06 X6, 7 Series, 8 Series, 3 Series G20 (330i, 330i xDrive, M340i, M340i xDrive) và dòng Z4.

Theo thông tin từ phía BMW, những chiếc xe này có thể bị ngắt đi hình ảnh cam lùi khi họ đi số de. Đáng chú ý, trong danh sách triệu hồi ngoài những dòng BMW còn có Rolls-Royce Phantom, Cullinan và cả Toyota Supra. Và vì có BMW Z4 nên đương nhiên dòng "anh em" Toyota Supra cũng không nằm ngoài đợt triệu hồi này. Hai dòng siêu cao cấp là Rolls-Royce Phantom và Cullinan cũng nằm trong diện triệu hồi.

Hầu hết chủ xe của các xe nằm trong diện triệu hồi sẽ nhận được thông báo riêng. Tuy nhiên, hãng xe Đức cũng khuyến cáo các khách hàng nếu đọc được thông báo này, cũng nên kiểm tra xe của mình hoặc liên hệ với đại lý để biết chắc rằng xe của mình có nằm trong diện triệu hồi hay không. Các chủ xe cũng có thể gõ số VIN của xe trên trang web của NHTSA.

Từ lúc được ra mắt cho đến nay, Toyota Supra A90 nhận được rất nhiều ‘’lời ra tiếng vào’’ từ cộng đồng người chơi xe. Với nhiều người, Supra mới đã không còn là Supra JDM ngày trước khi nó mang ‘’hồn Nhật xác Đức’’ vì lý do Toyota đã bắt tay với BMW để cho ra đời A90. Nay thêm việc BMW phải triệu hồi Supra thì những fan của dòng xe này chắc chắn cũng không vui vẻ cho lắm.

Toyota Supra lắp động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng (I6) dung tích 3.0L turbocharged cho công suất tối đa 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm từ. Sức mạnh hơn 300 ngựa được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp được cung cấp bởi ZF. Đây thực chất là động cơ B58B30 của BMW, cũng đang được sử dụng trên BMW Z4 M40i (G29).

Các xe triệu hồi sẽ được sửa chữa khá đơn giản bằng cách cập nhật phần mềm miễn phí nên thời gian thực hiện sẽ không quá lâu. Chương trình triệu hồi dự kiến sẽ được bắt đầu từ ngày 19/11/2019 tới đây trên phạm vi toàn nước Mỹ .