Bảng giá xe KIA 4/2021: Giá niêm yết, lăn bánh các dòng xe KIA hiện nay

Thứ Bảy, ngày 17/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Cập nhật giá xe KIA mới nhất tháng 4 năm 2021, giá lăn bánh xe KIA của tất cả các phiên bản xe Morning, Soluto, Optima, Sedona, Quoris, Seltos,...

Thương hiệu KIA Motor là một thương hiệu xe vô cùng nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Hiện nay các sản phẩm xe KIA đều được do tập đoàn THACO (Trường Hải) phân phối tại Việt Nam. Các dòng xe của KIA đều thuộc phân khúc xe cỡ nhỏ cho đến trung bình, đi kèm với đó là một mức giá vô cùng phải chăng, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

Một điểm nữa khiến cho các dòng xe KIA luôn thu hút người mua đó là về thiết kế của xe vô cùng hiện đại và hợp thời. Ngoài ra, nội thất và những tiện nghi cao cấp tích hợp bên trong các dòng xe KIA hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người lái xe, cũng như mang lại trải nghiệm sử dụng xe tuyệt vời nhất. Các dòng xe tiêu biểu của KIA Motor gồm có: Morning, Soluto, Optima, Sedona, Seltos, Quoris, Sorento,...

Sau đây là bảng giá xe KIA chi tiết và mới nhất tháng 4 năm 2021 của tất cả các dòng xe KIA nói chung (bảng giá được tham khảo từ chính website chính thức của KIA Motor Việt Nam).

Giá xe KIA Morning

Dòng xe KIA Morning là dòng xe cỡ nhỏ 5 chỗ vô cùng nổi tiếng của KIA Motor. Mẫu xe KIA Morning đầu tiên do chính THACO lắp ráp tại Việt Nam và được sản xuất rộng rãi, ra mắt thị trường vào năm 2008. Trải qua hơn 12 năm với rất nhiều phiên bản nâng cấp, thế nhưng KIA Morning vẫn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người tiêu dùng, không chỉ bởi sự nhỏ gọn, tiện lợi của xe mà còn bởi giá thành vô cùng rẻ và phù hợp.

Hiện nay KIA Morning có 4 phiên bản cho bạn có thể lựa chọn, đi kèm với đó là từng mức giá thành khác nhau và những màu sắc xe khác nhau để bạn có thể tùy ý lựa chọn.

Phiên bản xe KIA Morning Giá niêm yết của nhà sản xuất KIA Morning GT 304.000.000 KIA Morning AT 329.000.000 KIA Morning AT Deluxe 349.000.000 KIA Morning AT Luxury 383.000.000

Giá xe KIA New Morning

Dòng New Morning là một dòng xe mới, cải tiến từ chính thế hệ Morning cũ để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Với thiết kế bên ngoài của xe thay đổi có phần góc cạnh, sắc nét hơn so với các phiên bản cũ, cùng với đó là những công nghệ, tiện nghi hiện đại nhất được áp dụng cho dòng New Morning. Chính vì vậy mà giá thành của dòng xe mới này sẽ nhỉnh hơn một chút so với thế hệ Morning cũ. KIA chỉ cho ra đời 2 phiên bản xe cho dòng New Morning, đó là phiên bản X-Line và GT-Line, cùng với đó là giá thành như sau:

Phiên bản xe KIA New Morning Giá niêm yết của nhà sản xuất KIA New Morning X-Line 439.000.000 KIA New Morning GT-Line 439.000.000

Giá xe KIA Soluto

Dòng xe Soluto là dòng xe Sedan hạng B, được ra mắt tại Việt Nam kể từ tháng 9 năm 2019 với 4 phiên bản chính, đó là MT, MT Deluxe, AT Deluxe và AT Luxury, cùng với đó là 6 màu sắc để bạn có thể lựa chọn. Cho đến nay, KIA Soluto vẫn rất được ưa chuộng bởi thiết kế trẻ trung, năng động cùng với đó là tiện nghi hiện đại, đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu sử dụng của người lái xe, mức giá cho dòng xe Soluto vẫn khá dễ chịu.

Phiên bản xe KIA Soluto Giá niêm yết của nhà sản xuất KIA Soluto MT 369.000.000 KIA Soluto MT Deluxe 404.000.000 KIA Soluto AT Deluxe 429.000.000 KIA Soluto AT Luxury 469.000.000

Giá xe KIA All-new Cerato

Dòng xe Cerato là dòng xe Sedan thuộc phân khúc hạng C, đây là dòng xe ăn khách thuộc vào top đầu phân khúc tại nước ta trong nhiều năm trở lại đây. Hiện nay THACO đã chính thức tung ra ngoài thị trường 4 phiên bản xe All-new Cerato thế hệ mới nhất, bao gồm 1.6 MT, 1.6 AT Deluxe, 1.6 AT Luxury, 2.0 AT Premium, cùng với đó là nhiều màu sắc để bạn có thể lựa chọn.

Phiên bản xe KIA Soluto Giá niêm yết của nhà sản xuất KIA Cerato 1.6 MT 544.000.000 KIA Cerato 1.6 AT Deluxe 584.000.000 KIA Cerato 1.6 AT Luxury 639.000.000 KIA Cerato 2.0 AT Premium 685.000.000

Giá xe KIA Rondo

Dòng xe Rondo này trước đây có tên là Carens, được ra mắt tại Việt Nam từ năm 2007 và đã chiếm được cảm tình của rất nhiều khách hàng thời điểm đó. Tuy nhiên, kể từ năm 2014 thì THACO đã đổi lại tên cho dòng xe này là Rondo, thay thế cho cái tên Carens đã không còn phù hợp. Dòng xe Rondo đã được bổ sung nhiều cải tiến về ngoại hình cũng như công nghệ để có thể cạnh tranh được với những đối thủ khác trong cùng phân khúc.

Phiên bản xe KIA Rondo Giá niêm yết của nhà sản xuất KIA Rondo 2.0 GMT 559.000.000 KIA Rondo 2.0 GAT Deluxe 655.000.000

Giá xe KIA Seltos

Dòng xe KIA Seltos là một dòng xe mới, được THACO đưa về Việt Nam ra mắt từ tháng 7 năm 2020 vừa qua. Đây là dòng xe SUV cỡ nhỏ thuộc hạng B, gồm 5 chỗ ngồi. Việc THACO đưa thêm dòng Seltos về là để cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ nặng ký trong cùng phân khúc như Ford Ecosport, Hyundai Kona, Honda HRV,... Hiện này KIA Motor Việt Nam mới chỉ đưa ra 3 phiên bản xe Seltos với một số màu sắc tùy chỉnh để người dùng có thể lựa chọn.

Phiên bản xe KIA Seltos Giá niêm yết của nhà sản xuất KIA Seltos 1.4 DCT Deluxe 609.000.000 KIA Seltos 1.4 DCT Luxury 659.000.000 KIA Seltos 1.4 DCT Premium 729.000.000

Giá xe KIA Optima

Dòng xe Optima là dòng xe Sedan thuộc hạng D, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc như Accord, Camry, Hyundai Sonata,... Được ra mắt kết từ năm 2019 cho đến nay, dòng xe KIA Optima được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến nhất, giúp hỗ trợ cho việc lái xe trở nên an toàn và dễ dàng hơn. Ngoài ra giá thành của Optima cũng được đánh giá là rẻ nhất nếu như so với các đối thủ khác cùng phân khúc, do đó mà chúng được đông đảo người tiêu dùng đón nhận và tìm mua. Hiện nay Optima phổ biến với 3 phiên bản, 2.0 GAT Luxury và 2.4 GAT Premium, đi kèm với đó là từng mức giá hấp dẫn.

Phiên bản xe KIA Optima Giá niêm yết của nhà sản xuất KIA Optima 2.0 GAT Luxury 759.000.000 KIA Optima 2.4 GAT Premium 919.000.000

Giá xe KIA Sorento

Dòng xe Sorento là dòng xe SUV 7 chỗ hạng trung, được ra mắt vào thị trường Việt Nam từ năm 2011. Trải qua 10 năm phát triển, cho đến nay dòng xe Sorento đã có nhiều phiên bản khác nhau, phiên bản mới nhất cho năm 2021 đã được ra mắt vào tháng 9 năm 2020 vừa qua. KIA Sorento là đối thủ rất đáng gờm trong phân khúc xe 7 chỗ hạng trung cùng với Honda CRV, Mazda CX-8,... Hiện nay ở Việt Nam, dòng xe Sorento chỉ còn 3 phiên bản nâng cấp từ các phiên bản cũ trước đây, đó là 2.4 GAT Deluxe, 2.4 GAT Premium và 2.4 DAT Premium, kèm theo đó là các mức giá khác nhau cho mỗi phiên bản, cụ thể như sau:

Phiên bản xe KIA Sorento Giá niêm yết của nhà sản xuất KIA Sorento 2.4 GAT Deluxe 769.000.000 KIA Sorento 2.4 GAT Premium 859.000.000 KIA Sorento 2.4 DAT Premium 889.000.000

Giá xe KIA All-new Sorento

Phiên bản All-new Sorento là phiên bản dòng xe mới hoàn toàn đến từ KIA Motor, không còn được cập nhật nâng cấp từ phiên bản Sorento ban đầu nữa. Cho đến nay dòng xe Sorento đã bước sang thế hệ thứ 4 với nhiều sự thay đổi mạnh mẽ cả về thiết kế lẫn công nghệ. Đặc biệt, dòng xe Sorento năm 2021 cho phép người mua lựa chọn mẫu xe 6 hoặc 7 chỗ ngồi, đi kèm với đó là động cơ xe tự chọn Diesel hoặc động cơ xăng. Chi tiết về giá cả của dòng xe bạn hãy theo dõi ở bảng sau đây:

Phiên bản xe KIA All-new Sorento Giá niêm yết từ NSX KIA All-new Sorento 2.2D Deluxe 1.079.000.000 KIA All-new Sorento 2.5G Luxury 1.099.000.000 KIA All-new Sorento 2.2D Luxury 1.179.000.000 KIA All-new Sorento 2.5G Premium 1.179.000.000 KIA All-new Sorento 2.2D Premium AWD 1.279.000.000 KIA All-new Sorento 2.5G Signature AWD (7 chỗ) 1.279.000.000 KIA All-new Sorento 2.5G Signature AWD (6 chỗ) 1.299.000.000 KIA All-new Sorento 2.2D Signature AWD (7 chỗ) 1.349.000.000 KIA All-new Sorento 2.2D Signature AWD (6 chỗ) 1.349.000.000

Giá xe KIA Sedona

KIA Sedona là dòng xe minivan cỡ lớn, được ra mắt lần đầu tại Việt Nam từ năm 2005 với hai tùy chọn 7 chỗ và 9 chỗ, thế nhưng chỉ sau 1 thời gian thì đã bị khai tử do không phù hợp với thị hiếu của người Việt. Sau này, phải đến năm 2015 thì THACO mới mang dòng xe Grand Sedona về với Việt Nam, chính thức bổ sung thêm cho KIA Motor Việt Nam một dòng xe gia đình 7 chỗ đáng giá tiền nhất hiện nay. KIA Sedona được lắp ráp ngay trong nước cho nên chi phí và giá thành sẽ rẻ hơn nhiều so với những đối thủ khác cùng phân khúc.

Phiên bản xe KIA Sedona Giá niêm yết từ nhà sản xuất KIA Sedona 2.2 DAT Deluxe 1.019.000.000 KIA Sedona 2.2 DAT Luxury 1.149.000.000 KIA Sedona 2.2L DAT Signature 1.289.000.000 KIA Sedona 3.3 GAT Premium 1.359.000.000 KIA Sedona 3.3L GAT Signature 1.519.000.000

Giá xe KIA Quoris

Dòng xe KIA Quoris chính thức được ra mắt tại Việt Nam vào năm 2016. Đây là dòng xe Sedan hạng sang cao cấp mang đến tham vọng của KIA Motor trong việc cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ sừng sỏ cùng phân khúc như Lexus, BMW, Audi hay Mercedes. Tuy nhiên với mức giá khá cao dành cho dòng xe hạng sang, KIA Quoris có thể sẽ rất khó chiếm được cảm tình của người mua xe thay vì những dòng xe phổ thông khác của hãng.

Phiên bản xe KIA Quoris Giá niêm yết từ nhà sản xuất KIA Quoris GAT 3.8 2.708.000.000

