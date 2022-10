Audi tung ra mẫu xe R8 GT sản xuất giới hạn trên toàn cầu

R8 GT nổi bật hơn so với phiên bản thông thường với các điểm nhấn màu đen của bộ body kit Carbon Aerokit bộ chia phía trước, hai bên sườn, cánh gió và bộ khuếch tán phía sau. Phần đuôi xe của Audi R8 GT được lắp thêm bộ khuếch tán to bản kéo dài từ hốc bánh xe sau bao trùm luôn cả hệ thống ống xả, cánh lướt gió to đính kèm logo Audi.

Audi R8 chia sẻ chung khung gầm và động cơ với Lamborghini Huracan, tuy nhiên R8 lại sử dụng khung gầm Monocoque làm từ 100% nhôm, sợi carbon được gia cố ở những vị trí quan trọng giúp bộ khung thế hệ mới cứng hơn 40% và trọng lượng nhẹ hơn 15%, vậy nên Audi R8 GT có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với những siêu xe khác nhưng vẫn đảm bảo độ cứng và trọng lượng nhẹ.

Audi R8 GT chỉ nặng 1.569 kg, nhẹ hơn khoảng 71 kg so với R8 dẫn động cầu sau tiêu chuẩn. Audi cho biết để “giảm cân” cho R8 GT hãng đã sử dụng bộ mâm 20 inch kiểu xe đua và phanh carbon-gốm dưới dạng tiêu chuẩn.

Bên trong, khoang nội thất cũng có màu đen kết hợp cùng các điểm nhấn màu đỏ như một sự tôn vinh đối với R8 GT nguyên bản. Cụ thể, mỗi chiếc R8 GT sẽ được đánh số thứ tự trên mảnh trang trí bằng sợi carbon, ghế lái thể thao bằng da Nappa màu đỏ, cần số và hộc để đồ cũng bọc da Alcantara, thảm trải sàn khâu thủ công... Vô-lăng D-cut cũng được bọc da Alcantara và bổ sung điểm nhấn màu đỏ ở vị trí 12 giờ.

Ở phiên bản GT đã cải tiến đáng kể trang bị tiện nghi với hộp chứa điện thoại và giao diện kết nối điện thoại thông minh Audi, hệ thống thông tin giải trí MMI tích hợp dẫn đường, hệ thống âm thanh 13 loa Bang & Olufsen có tổng công suất 550 watt...

Xe được trang bị khối động cơ xăng V10, dung tích 5.2L dùng chung với siêu xe Lamborghini Huracan, cho công suất 602 mã lực. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp mới đã được tinh chỉnh cho thời gian sang số nhanh hơn.

Hệ dẫn động Quattro trứ danh Audi với khả năng truyền 100% sức mạnh tới bốn bánh và có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 3,4 giây, từ 0 – 200 km/h trong 10,1 giây và tốc độ tối đa ở mức 320 km/h.

Khoang động cơ cũng được bổ sung các chi tiết làm vật liệu carbon giúp giảm khối lượng của xe. Theo thông tin từ Audi, hãng chỉ sản xuất 333 chiếc Audi R8 GT và bắt đầu được giao tới tay khách hàng từ năm 2023.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/audi-tung-ra-mau-xe-r8-gt-san-xuat-gioi-han-tren-toan-cau-a573489.htm...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/audi-tung-ra-mau-xe-r8-gt-san-xuat-gioi-han-tren-toan-cau-a573489.html