Aston Martin Vantage được nâng cấp để thành xe an toàn trên đường đua

Aston Martin Vantage sẽ thay Mercedes-Benz GT R làm nhiệm vụ xe an toàn ở chặng đua F1 2021 đầu tiên tại Bahrain (Trung Đông).

Mùa giải F1 năm 2021 sẽ có sự góp mặt của mẫu xe an toàn mới bên cạnh Mercedes-AMG GT R và C63 S, đó là Aston Martin Vantage. Ngoài Vantage, Aston Martin cũng cung cấp mẫu xe y tế DBX cho giải đua F1 2021. Dễ dàng nhận biết Vantage và DBX phiên bản xe đặc biệt của giải đua F1 với màu xanh Racing Green nổi bật. Xe cũng có thêm điểm nhấn là dãy viền màu vàng chanh Lime Essence ở cánh gió trước/bên hông và bộ khuếch tán phía sau.

Giống như chiếc xe an toàn Mercedes-AMG GT R, xe an toàn Vantage cũng được trang bi hệ thống đèn/còi cảnh báo. Đặc biệt, hệ thống đèn phía trên mui xe được làm từ sợi carbon và có thiết kế khí động học. Phía sau xe được gắn camera truyền hình ảnh trực tiếp vào màn hình bên trong khoang lái. Khu vực gắn biển số được thay bằng màn hình LED hiển thị các tín hiệu thông báo cho tay đua.

Bộ cánh gió phía trước giúp chiếc xe có thêm 60 kg lực nén xuống đường khi chạy ở tốc độ 200 km/h, đạt mức 155,6 kg. Để chiếc xe có thể hoạt động ở hiệu suất cao nhất có thể, hãng xe Anh quốc đã nâng cấp hệ thống treo, hệ thống lái và bộ giảm chấn.

Bên trong khoang lái cũng nhận được nhiều nâng cấp để phù hợp với công việc của một chiếc xe an toàn, chẳng hạn như ghế ngồi đã đổi thành loại thể thao đạt chuẩn FIA. Màn hình trung tâm cũng được thay đổi và có thêm bộ điều chỉnh hệ thống đèn/còi, xe cũng được trang bị hệ thống liên lạc vô tuyến để kết nối với trung tâm chỉ huy.

Người được FIA chỉ định để cầm lái chiếc Aston Martin Vantage đặc biệt này là Bernd Maylander, ông là tay đua với gần 20 năm cầm lái xe an toàn của giải F1. Tính đến nay, Bernd May Lander đã cầm lái xe an toàn khoảng 700 vòng.

Aston Martin cũng tinh chỉnh lại khối động cơ trên chiếc xe an toàn này. Xe sở hữu khối động cơ xăng V8, dung tích 4.0L tăng áp kép, cho công suất 528 mã lực tăng sức mạnh nhiều hơn Vantage thương mại 24,6 mã lực. Mô-men xoắn cực đại vẫn được giữ ở mức 685 Nm, tuy nhiên dải vòng tua đạt mức mô-men xoắn cực đại được mở rộng hơn. Bộ đôi siêu xe nước Anh sẽ đi hết hành trình và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cho của các giải F1 năm 2021.

