5 mẫu SUV 7 chỗ có giá bán giảm nhiều nhất trong tháng 8/2020

Chủ Nhật, ngày 09/08/2020 09:00 AM (GMT+7)

Các mẫu SUV 7 chỗ này được áp dụng mức giảm giá dưới nhiều hình thức như: giảm giá tiền mặt, tặng quà hay giảm 50% LPTB,... Rất đáng cân nhắc để lựa chọn mua.

Trong tháng 8/2020, bên cạnh việc hưởng lợi từ chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ, một số mẫu xe dưới đây còn được ưu đãi lớn từ nhà sản xuất và đại lý. Do đó, giá thực tế mà người dùng phải bỏ ra để sở hữu xe thấp hơn rất nhiều so với mức giá niêm yết ban đầu.

Cùng điểm qua 5 mẫu SUV 7 chỗ có giá bán “hời” nhất trong tháng 8/2020 dưới đây:

1. Mazda CX-8

Hình thức Ưu đãi/Giảm giá: Giảm giá tiền mặt + Ưu đãi 50% LPTB.

Mức giảm: từ 200 - 285 triệu VND

Mazda CX-8 có giá bán niêm yết cho 4 phiên bản, bao gồm Deluxe (1,149 tỷ VND); Luxury (1,199 tỷ VND); Premium 2WD (1,349 tỷ VND) và Premium AWD (1,399 tỷ VND).

Ưu đãi được THACO áp dụng cho Mazda CX-8 với mức giảm dao động từ 150 - 210 triệu VND. Từ đó, giá bán thực tế của Mazda CX-8 chỉ còn tương ứng 999; 1,049; 1,149 và 1,249 tỷ VND.

Bên cạnh đó, CX-8 còn được hưởng trọn vẹn chương trình ưu đãi thuế của Chính phủ cho xe lắp ráp trong nước. Cộng dồn 2 ưu đãi từ phía nhà sản xuất và Chính phủ, số tiền khách hàng có thể tiết kiệm được khi mua CX-8 dao động từ 200 - 285 triệu VNĐ và thuộc nhóm cao nhất hiện nay.

2. Peugeot 5008

Hình thức Ưu đãi/Giảm giá: Giảm giá tiền mặt + Ưu đãi 50% LPTB.

Mức giảm: từ 155 - 175 triệu VND

Từ ngày 6/7/2020, Peugeot Việt Nam đã áp dụng chương trình giảm giá bằng tiền mặt với giá trị tới 100 triệu VND cho mẫu SUV 7 chỗ 5008. Cụ thể, số tiền thực tế mà khách hàng phải bỏ ra để sở hữu Peugeot 5008 chỉ còn từ 1,099 - 1,249 tỷ VND, tương ứng cho 2 phiên bản AT và AL.

Peugeot 5008 là một mẫu xe được lắp ráp trong nước nên cũng được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Từ đó, số tiền người tiêu dùng tiết kiệm được để mua Peugeot 5008 sau khi cộng dồn 2 ưu đãi từ phía nhà sản xuất và Chính phủ dao động từ 155 - 175 triệu VND.

3. Honda CR-V 2020

Hình thức Ưu đãi/Giảm giá: Tặng quà + Ưu đãi 50% LPTB.

Mức giảm: từ 140 - 157 triệu VND

Các đại lý Honda Việt Nam đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng đặt mua Honda CR-V 2020 dưới nhiều hình thức như tặng quà phụ kiện với giá trị lớn kết hợp cùng một gói bảo hiểm thân vỏ trong thời hạn 1 năm. Tổng giá trị ưu đãi cao nhất ghi nhận được của đợt này lên tới 90 triệu VND. Tuy nhiên, số lượng xe nằm trong đợt giảm giá lần này không nhiều và ưu tiên cho các khách hàng đặt sớm.

Thế hệ 2020 của Honda CR-V đã được chuyển sang hình thức lắp ráp trong nước nên mẫu xe này cũng được hưởng ngay ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Do đó số tiền khách hàng có thể tiết kiệm sau khi cộng dồn các khuyến mãi của đại lý và ưu đãi thuế sẽ dao động từ 140 - 157 triệu VND.

Tại thị trường Việt Nam, Honda CR-V 2020 được phân phối chính hãng với 3 phiên bản E, G và L. Giá bán niêm yết tương ứng 998 triệu VND; 1,048 tỷ VND và 1,118 tỷ VND.

4. Toyota Fortuner

Hình thức Ưu đãi/Giảm giá: Tặng quà + Ưu đãi 50% LPTB.

Mức giảm: từ 107 - 120 triệu VND.

Tháng 8/2020, Toyota Việt Nam tung ra chương trình khuyến mãi trị giá 55 triệu VND cho khách mua xe Fortuner, áp dụng cho 2 phiên bản lắp ráp trong nước là 2.4 AT 4x2 và 2.4 MT 4x2. Chương trình này được thực hiện theo hình thức tặng 1 năm gói bảo hiểm thân vỏ và gói bảo dưỡng 3 năm/100.000 km.

Bên cạnh đó, cả 2 phiên bản này đều nhận được ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Cộng dồn ưu đãi, số tiền khách hàng có thể tiết kiệm khi mua Toyota Fortuner trong tháng 8/2020 là từ 107 - 120 triệu VND.

Toyota Fortuner hiện được phân phối với 6 phiên bản, bao gồm 4 phiên bản lắp ráp trong nước (2.4 AT 4x2; 2.4 MT 4x2; TRD 2.7 AT 4x2; 2.8 AT 4x4) và 2 phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc (2.7 AT 4x2; 2.7 AT 4x4).

5. Hyundai Santa Fe

Hình thức Ưu đãi/Giảm giá: Giảm giá tiền mặt + Ưu đãi 50% LPTB.

Mức giảm: từ 64 - 98 triệu VND

Theo khảo sát tại các đại lý Hyundai trên toàn quốc, Santa Fe hiện đang được ưu đãi từ 14 - 25 triệu VND với hình thức trừ thẳng tiền mặt vào giá bán. Tuy nhiên, mức giá điều chỉnh sẽ có sự khác biệt trên từng phiên bản cụ thể.

Thêm vào đó, Hyundai Santa Fe là một mẫu xe lắp ráp trong nước nên được hưởng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ trong năm 2020. Cộng dồn các ưu đãi về giá từ đại lý và thuế trước bạ, số tiền khách hàng có thể tiết kiệm được khi mua Hyundai Santa Fe ở thời điểm này dao động từ 64 - 98 triệu VND.

Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe được phân phối với 6 phiên bản cùng mức giá niêm yết từ 995 - 1,245 tỷ VNĐ. Xe có 2 tùy chọn động cơ gồm máy xăng 2.4 GDi, sản sinh công suất 188 mã lực và 241 Nm mô-men xoắn cực đại. Và máy dầu 2.2 CRDi, sản sinh công suất 200 mã lực và 441 Nm mô-men xoắn cực đại. Hộp số tự động 6 và 8 cấp.

Nguồn: http://danviet.vn/5-mau-suv-7-cho-co-gia-ban-giam-nhieu-nhat-trong-thang-8-2020-502020988582713....Nguồn: http://danviet.vn/5-mau-suv-7-cho-co-gia-ban-giam-nhieu-nhat-trong-thang-8-2020-502020988582713.htm