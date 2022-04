10 mẫu ô tô bán "ế" nhất tại Việt Nam tháng 3/2022

Toyota tiếp tục áp đảo danh sách bán chậm khi có tới 6 mẫu xe góp mặt. Mazda 6 và Honda Accord tỏ ra “hụt hơi” trước cuộc đua với đối thủ Toyota Camry.

Tháng 3/2022, doanh số toàn thị trường ô tô Việt Nam tăng tới 60% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng duy trì được đà tăng trưởng, nhiều mẫu xe không có hàng để bán và đang ở cuối vòng đời sản phẩm, Toyota chiếm hơn nửa trong Top 10 ô tô bán ế với nhiều cái tên quen thuộc như Toyota Granvia, Toyota Alphard,...

Thông tin chi tiết 10 mẫu ô tô bán chậm nhất thị trường Việt Nam tháng 3/2022

Kết thúc tháng 3/2022, Toyota Granvia chỉ bán được 1 xe tương tự tháng trước đó. Cộng dồn 3 tháng đầu năm bán ra tổng là 5 xe. Thường xuyên góp mặt trong Top xe bán chậm bởi giá bán 3,072 tỷ đồng, Toyota Granvia là mẫu MPV cao cấp không dành cho số đông.

Đồng hạng với Toyota Granvia còn có Toyota Hilux với doanh số bán ra chỉ 1 xe trong tháng vừa qua, thậm chí hồi tháng 2 mẫu bán tải của Toyota không bán được xe nào.

Ford Tourneo xếp ở vị trí thứ hai với doanh số 2 xe, bán ít hơn so với tháng trước 6 xe. Tourneo không còn bán tại Việt Nam, doanh số tháng 3 chỉ còn hàng tồn kho.

Dù bán nhiều hơn tháng 2/2022 4 xe nhưng Toyota Alphard vẫn đứng ở vị trí thứ 3. Mẫu MPV cao cấp này kén khách bởi giá cao do nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản.

Toyota Land Cruiser là cái tên thường xuyên nằm trong danh sách những ôtô bán ít nhất tháng. Không chỉ nhập khẩu từ Nhật Bản, Land Cruiser còn nằm trong tình trạng khan hàng do thiếu nguyên vật liệu sản xuất, xe về nhỏ giọt, giá chênh cao so với niêm yết. Tháng 3/2022, Land Cruiser bán được 14 xe, giảm 18 xe so với tháng trước đó.

Một mẫu SUV cao cấp khác của Toyota là Land Cruiser Prado cũng cùng cảnh ngộ, xe đứng ở vị trí thứ 7 với 71 xe, bán nhiều hơn 48 xe so với tháng 2/2022.

Honda Accord ở vị trí thứ 5 với doanh số 20 chiếc, bán nhiều hơn 12 xe so với tháng 2/2022. Doanh số Accord tăng nhờ Honda bán ra phiên bản mới với nhiều nâng cấp.

Đối thủ của Honda Accord là Mazda6 lọt vào danh sách 10 ôtô bán ít nhất tháng 3/2022 ở vị trí thứ 8 với 80 xe, giảm 30 xe so với tháng hai trước đó.

Ba tháng liên tiếp, Isuzu mu-X rơi vào danh sách những ôtô bán ít nhất tháng. Tháng 3/2022, mu-X bán được 57 xe, nhiều hơn 45 xe so với tháng trước. Mẫu SUV 7 chỗ mu-X nằm cùng phân khúc với những Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, Ford Everest.

Toyota Wigo dừng bán tại Việt Nam, những xe còn lại đang được hãng dọn hàng tồn. Tháng 3/2022, đã có 86 xe Toyota Wigo được bàn giao tới khách hàng.

Xếp vị trí thứ 10 trong Top xe bán “ế” tháng 3/2022 là Toyota Yaris với 88 xe. nhiều hơn 39 xe so với tháng 2/2022.

