Lệ Quyên diện đầm đỏ rực, kim cương lấp lánh trên thảm đỏ thời trang "Hừng Đông"

Thứ Hai, ngày 11/01/2021 13:54 PM (GMT+7)

Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã góp mặt tại show thời trang mở màn cho năm 2021 từ cặp đôi NTK Vũ Ngọc&Son.

Lệ Quyên xinh như nàng công chúa với váy đỏ bồng xoè tại sự kiện thời trang.

Show thời trang mang tên "Hừng Đông" của bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc&Son chính thức được diễn ra vào chiều ngày 10.1 tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh. Đây là show thời trang đầu tiên của làng mốt Việt trong năm 2021. Trong không gian tổ chức mang nhiều nét đẹp kiến trúc xưa, các khách mời diện những thiết kế mới nhất, màu đỏ rực tượng chưng cho may mắn.

Xuất hiện trong sự kiện thời trang là những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, những hoa/á hậu, những chân dài gắn bó với bộ đôi nhà thiết kế trong nhiều năm làm nghề. Hoa hậu Giáng My, ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Lệ Quyên hay siêu mẫu Võ Hoàng Yến... lên đồ lộng lẫy, xinh đẹp.

Vũ Ngọc&Son luôn đề cao tinh hoa văn hoá Việt trong từng show diễn thời trang. Vì thế, anh tận dụng những địa điểm văn hoá, danh lam thắng cảnh kết hợp với những show thời trang cá nhân để tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ với thiết kế độc lạ, xếp phom lớp đan chồng ấn tượng.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cá tính với suit đỏ, cô đảm nhận vị trí vedette cho bộ sưu tập mang tên "Hừng Đông".

Những sắc màu của cuộc sống với tinh thần lạc quan bắt đầu một ngày mới là nội dung của BST hướng tới. Hoạ tiết hoa lay ơn được hai nhà thiết kế sử dụng trên các chất liệu, gấm, tweed, lụa, vải nhung, được đính kết thủ công tỉ mỉ, hai nhà thiết kế mang đến các thiết váy xuân hè như bodycon, váy hạ eo, váy suông, váy tùng xòe.

Hoa lay ơn cũng là một trong những loại hoa được chưng Tết cổ truyền không thể thiếu trong gia đình người Việt. Vẻ đẹp rực rỡ nhưng gần gũi mang lại sự thích thú cho người thưởng lãm.

Á hậu Phương Nga để lộ vai trần gợi cảm, chi tiết thắt nơ to bản như tạo điểm nhấn cho trang phục thêm nổi bật hơn.

Á hoàng Cao Thuỳ Trang ghi điểm bởi cách làm tóc đặc biệt. Cô mix cùng giày hiệu tông đỏ mang lại vẻ ngoài chỉn chu, hài hoà.

Diễm My khéo khoe đường cong gợi cảm với váy ôm. Nữ diễn viên được khen ngợi về phong độ sắc vóc duy trì trong nhiều năm qua.

Lý Nhã Kỳ với thiết kế hoành tráng, thu hút mọi ánh nhìn. Trang phục màu đỏ rực càng tôn lên nước da trắng hồng cho "nữ đại gia".

Hoa hậu Giáng My xinh như búp bê với gương mặt không in hằn dấu vết thời gian. Cô là một trong những nàng thơ của bộ đôi nhà thiết kế, luôn đồng hành trong các show thời trang. Giáng My là người mở màn cho show diễn "Hừng Đông" khi được hộ tống trên xe cổ. Theo thông tin tiết lộ, người đẹp đã nhịn ăn 7 ngày để có phần trình diễn ấn tượng trên sàn runway.

