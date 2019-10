Lê Âu Ngân Anh: “Đã đi thi hoa hậu thì xác định không làm nền cho ai cả”

Thứ Hai, ngày 21/10/2019 07:39 AM (GMT+7)

Thúy An đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Liên lục địa và trước thềm cuộc thi, Lê Âu Ngân Anh đã có những chia sẻ kinh nghiệm cho đàn em

Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa Lê Âu Ngân Anh

- Là người đạt danh hiệu cao nhất trong số các đại diện nhan sắc Việt trong cuộc thi Hoa hậu liên lục địa (MIC), Ngân Anh có những bài học kinh nghiệm đắt giá nào cho đàn em Thuý An?

- Mặc dù năm ngoái từ lúc tôi bắt đầu được đơn vị nắm bản quyền MIC đề cử đi thi đến lúc sang Philippines thi là tròn 1 tháng, nhưng với nguyện vọng được tham gia một cuộc thi quốc tế thì tôi đã chuẩn bị tâm thế và âm thầm rèn luyện 4 tháng trước đó rồi.

An có nhiều thời gian hơn nên cần tập trung hết có thể. Mặc dù, An có ekip bên cạnh nhưng hãy chủ động lên kế hoạch một cách logic từ khâu lên ý tưởng dựng video, clip giới thiệu, tìm hiểu điểm chung của các người đẹp chiến thắng những năm trước, rút ra quy chuẩn để thích nghi bản thân mình vào tiêu chí của BTC, chuẩn bị trang phục và lập 1 file note lại từng look đã phối phụ kiện (giày, hoa tai, clutch…).

Theo lịch trình hoạt động mỗi ngày, rèn luyện kỹ năng sân khấu và phỏng vấn trở thành thói quen, rèn luyện sức bền nhiều nhất có thể vì trong cuộc đua khốc liệt người giữ được tinh thần lạc quan, tâm lý vững vàng, năng lượng tràn đầy đến phút cuối cùng mới là người mạnh nhất. Tôi không bị ảnh hưởng nhiều về vấn đề sức khoẻ trong lúc dự thi vì luôn bổ sung vitamin C và ăn đủ chất nhất có thể. Nhưng tôi lại không giữ vững tinh thần vì khâu chuẩn bị quá gấp rút nên còn nhiều thiếu sót nhiều. Hy vọng năm nay An sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo thậm chí phải nghĩ đến phương án dự phòng.

- Là nhan sắc thu hút dư luận theo chiều hướng tiêu cực nhưng mang lại kết quả tốt nhất cho đại diện Việt Nam, Ngân Anh chia sẻ cách để bản thân không bị xao nhãng trong quá trình thi?

- Lúc tôi thi thật sự là thời gian bản thân gặp phải vấn đề khủng hoảng truyền thông mà mình không thể kiểm soát được, nhưng lịch trình quá dày đặc mỗi ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng thì lấy đâu ra thời gian để mà xao nhãng hay suy nghĩ vẩn vơ nữa (cười). Áp lực tâm lý đè nặng hơn thì có nhưng lúc đó tôi chỉ dồn hết sức lực của mình để hoàn thành từng phần thi.

Trải qua nhiều biến cố từ lúc đăng quang Hoa hậu Đại dương tới khi thi Hoa hậu Liên lục địa, Ngân Anh bản lĩnh và tự tin hơn rất nhiều.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Lê Âu Ngân Anh

Lời khuyên cho An là khi được sử dụng điện thoại, ngoài việc update hình ảnh trên MXH thì chỉ nên trò chuyện với một số người nhất định như ekip, gia đình, một vài bạn fan thân thiết để lắng nghe những lời khuyên, góp ý và điều chỉnh kế hoạch với ekip cho phù hợp trong hoàn cảnh cần thiết.

Thay vì lướt newfeeds hay đọc bình luận mọi người đang nói gì về mình thì hãy tranh thủ nghỉ ngơi một chút hoặc chụp hình, làm clip vui vui giao lưu với các thí sinh nước khác sẽ hữu ích hơn.

- Ngân Anh và Thúy An đã gặp nhau và trao đổi, trò chuyện gì chưa? Bạn có những bí quyết cụ thể nào để đàn em có thể học hỏi và áp dụng trong lần này?

- Sau khi công bố đại diện Việt Nam năm nay tham dự cuộc thi MIC, Thuý An cũng đã chủ động liên lạc với tôi với mong muốn lắng nghe những kinh nghiệm, bài học từ trải nghiệm trước đó của Ngân Anh. Trước hết có thể thấy cô bé có tinh thần cầu tiến và quyết tâm. Tôi 1 năm trước thời gian đầu cũng hoang mang, chưa mường tượng được một cuộc thi quốc tế sẽ như thế nào, mình cần phải chuẩn bị những gì.

Cụ thể hơn, tôi đã phải lục lại hết các video trong vòng 6 năm gần nhất, thậm chí là stalk Instagram của các đại diện nổi bật các năm trước. Thứ nhất, tìm ra quy chuẩn mà mọi người vẫn gọi là “gout” BTC tìm kiếm, thứ hai là đoán được các họat động chính của cuộc thi để lên kế họach chuẩn bị trang phục, truyền thông. Vì MIC ngoài năm rồi tổ chức ở Philippines nên truyền thông có phần sôi nổi hơn, những năm về trước thật sự rất khó để cập nhật về cuộc thi vì cuộc thi phần lớn tổ chức ở khu vực châu Âu và châu Phi, nơi mà đối tượng khán giả quan tâm lĩnh vực này không quá rộng.

Tuy nhiên đến hôm nay thì 2 chị em vẫn chưa sắp xếp được lịch trình chung để gặp mặt. Khi nào gặp được An, tôi sẽ có những chia sẻ chi tiết hơn về từng kế hoạch phải làm như đã kể ra ở trên, chứ nói ở đây không thể nào diễn giải ra hết được. Chỉ có điều quan trọng nhất, là An phải cố gắng thích nghi mình nhất có thể vào tiêu chuẩn, vào văn hoá của cuộc thi.

MIC được khai sinh tại Panama và đến hiện tại nhà tổ chức là người Đức nên họ ưa chuộng những cô gái quyến rũ kiểu mặn mà, sắc sảo, có profile công việc và ngoại ngữ tốt là lợi thế rất lớn để gây ấn tượng, đặc biệt là phải thông minh và hoạt bát. Thế nên, trong từng buổi tiệc tối đều có phần giao lưu, thậm chí nhảy nhót bung xoã, tôi tuy thuộc tuýp trầm tính nhưng cũng hoà nhập với mọi người ca hát, nhảy nhót hết mình, đó là một cách thích nghi văn hoá.

Nếu tự tin với khả năng giao tiếp của mình, hãy luôn ở vị thế là một trưởng nhóm, các chaperons (quản lý thí sinh) rất tin tưởng những cô gái quyết đoán như vậy, mà mọi người biết đấy, BTC sẽ lắng nghe những nhận xét của chaperons để đưa ra kết quả cuối cùng.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 Thúy An sẽ đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Liên lục địa 2019.

Liệu rằng cô có làm nên kỳ tích như đàn chị Ngân Anh?

- Về trang phục chọn mặc trong cuộc thi, từng là thí sinh mắc nhiều sự cố, Ngân Anh khuyên Thuý An nên chọn những thiết kế như nào?

- Phần trang phục là phần tôi tiếc nhất vì mình đã đầu tư nhiều nhất với mong muốn mọi người nhìn thấy mình thật sự nghiêm túc khi tham gia cuộc thi. Tôi khá là cầu toàn trong phần lựa chọn, thậm chí là bắt tay vào thiết kế luôn.

Nhưng đúng là mọi thứ không được suôn sẻ, thời gian gấp rút và tôi không thể quán xuyến hết được mọi việc ở Việt Nam trong thời gian đi training bên Philippines. Bao nhiêu kỳ vọng của tôi vào thành phẩm thật sự là sụp đổ khi gần ngày lên đường mình fitting đồ không như mong muốn, những lỗi nào nhạy cảm hoặc gây cản trở khi trình diễn trên sân khấu tôi thấy là yêu cầu NTK sửa lại ngay.

Với Thuý An, em ấy có thời gian chuẩn bị dài hơn, có đội ngũ ekip hỗ trợ về mặt hình ảnh nên không phải quá lo lắng. Còn nếu để nói về gout trang phục của BTC cuộc thi, tuy là thích những cô gái cá tính, sắc sảo nhưng họ chuộng những trang phục màu thanh lịch, đơn sắc, đặc biệt không đính kết quá nhiều.

Những chiếc đầm dạ hội của những cô gái đạt giải cao, theo tôi quan sát là màu trắng hoặc đen, kiểu dáng hơi xoè phồng. Hơn nữa trang phục trình diễn trên sân khấu còn phụ thuộc vào kỹ năng xử lý tình huống của An, thường sân khấu sẽ có bậc thang nên tôi ưu tiên các thiết kế có xẻ chân sẽ dễ di chuyển hơn. Còn về trang phục thường ngày, An nên chuẩn bị đa dạng từ quần jeans cho các buổi hoạt động ngoài trời, đầm cocktail cho các bữa tiệc tối, suit cho các buổi phỏng vấn hoặc các dịp trịnh trọng, đồ vải bay cho chuyến đi biển,…

- Với thành tích cao như của Ngân Anh chắc chắn sẽ khiến Thuý An cảm thấy áp lực, bạn có nhắn nhủ gì tới đàn em không?

- Như đã nói ở trên, An chỉ cần khâu chuẩn bị kỹ càng, còn khi đã bước vào cuộc thi thì hãy tận hưởng, thiện chí, nhiệt huyết nhất có thể. Theo như tôi được biết thì vòng phỏng vấn kín và phần preliminary (buổi trình diễn tổng duyệt trước chung kết) sẽ quyết định rất lớn cho danh sách top bán kết. Vì cuộc thi này sẽ chọn top bán kết theo lục địa, Asia Oceania (châu Đại dương) luôn là nhóm có số lượng thí sinh đông nhất nên sẽ có 5 suất vào bán kết. Vậy thì ngay từ đầu An cần phải quan sát và nhận biết đối thủ nào mạnh trong khu vực của mình, nếu được thì hãy kết thân và luôn xuất hiện cùng, thứ nhất để học hỏi, thứ hai để tận dụng sức hút truyền thông.

Nhưng mình cũng phải luôn nổi bật nhé, tôi quan niệm đã đến cuộc thi thì phải xác định sẽ không làm nền cho ai cả.