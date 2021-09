Làm sao để mặc đồ ngủ ra phố vẫn đẹp, sang?

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 09:49 AM (GMT+7)

Mặc đồ ngủ, đồ mặc nhà ra đường từ xưa tới nay vẫn gây ra nhiều tranh cãi.

Lan Ngọc xuất hiện tại nơi công cộng với bộ đồ ngủ mặc nhà gây tranh cãi.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc mặc đồ ngủ xuất hiện tại sân bay, sang Hàn Quốc để ghi hình cho gameshow đã nhanh chóng trở thành câu chuyện nóng về thời trang. Set đồ ngủ màu hồng phấn nữ tính và gợi cảm của cô tạo nên nhiều tranh cãi, bình luận khen chê từ cộng đồng mạng.

Và không chỉ riêng Lan Ngọc mà việc mặc đồ ngủ ra đường từng được nhiều chị em áp dụng. Và lần nào, những tranh cãi mặc như thế là tiện lợi, hợp xu thế thời trang hay phản cảm thì vẫn chưa có hồi kết.

Từ xưa tới nay, váy ngủ, đồ mặc nhà luôn là item được yêu thích trên sàn catwalk, phim ảnh và cuộc sống.

Trên thực tế, khái niệm đồ mặc nhà (loungewear) thường dễ bị nhầm lẫn với đồ ngủ (nightwear). Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 loại trang phục này là bạn có thể mặc loungewear cả ngày, thậm chí mặc nó để tiếp khách hay đi ra đường mà không bị đánh giá là phản cảm. Trong khi đó, nightwear chỉ có thể mặc khi đi ngủ và ngay khi ra đời, ứng dụng của nó chỉ gói gọn trong phạm vi chốn khuê phòng.

Nhưng hiện nay, khi mà ý tưởng thời trang ngày càng mở rộng, mọi ranh giới về thiết kế đều dễ dàng bị xoá bỏ thì khái niệm đồ mặc nhà và đồ ngủ cũng vì thế bị lập lờ. Hơn thế, nhiều item bị cho là lai tạo giữa đồ mặc nhà và đồ ngủ đã ra đời khiến cho các khái niệm này chỉ còn mang tính tương đối.

Sự lai tạo giữa váy ngủ và đồ mặc nhà đã tạo tiền đề cho item này xuất hiện nơi công cộng.

Khởi sinh cho kiểu áo này xuất hiện đầu tiên ở châu Âu, thời vua Louis XIV (1643 – 1715). Ban đầu nó có tên là váy lót negligée. Và nó được chị em trưng dụng mặc nhà khi làm công việc nội trợ, trang điểm và làm tóc vào buổi sáng.

Sau đó, dần dà chiếc váy ngủ, đồ mặc nhà đã được “công khai hoá” khi mặc ra đường hay xuất hiện tại các sự kiện văn hoá. Trong đó, hoàng hậu Pháp Marie Antoinette và nữ công tước xứ Devonshire của Anh ở thế kỷ 18 là những nữ nhân tiên phong mặc váy hai dây mỏng manh kèm chiếc belt đến nơi công cộng.

Marilyn Monroe là người dẫn đường cho trào lưu đồ ngủ không chỉ gói gọn trong chốn khuê phòng.

Nhưng phải đến thế kỷ 20 mặc đồ ngủ, đồ mặc nhà ra đường mới trở thành trào lưu. Bởi ngoài yếu tố thời trang thì người mặc còn muốn nhấn mạnh đến sự bình đẳng của nữ quyền, sự giải phóng cơ thể. Váy ngủ trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều khi “biểu tượng gợi cảm” Marilyn Monroe diện nó đầy thanh lịch và sang chảnh trong bộ phim lãng mạn, hài hước "The Seven Year Itch" năm 1955. Hay huyền thoại Elizabeth Taylor lăng xê nhiệt tình mốt váy ngủ trong bộ phim kinh điển "Cat on a Hot Tin Roof" năm 1958. Trong phim, nhân vật Maggie mà cô đảm nhiệm thường xuyên xuất hiện với pyjama, váy ngủ đa dạng.

Đây cũng là một trong những bộ váy đáng nhớ nhất trong cuộc đời của siêu mẫu Kate Moss.

Năm 1996, Công nương Diana đã khiến tất cả quan khách trầm lẫn không ít ý kiến nghi kỵ khi bà mặc váy ngủ của Dior đến sự kiện Met Ball. Nhưng cú hit thời trang của bà đã thực sự đi vào lịch sử bởi nó mở đường cho việc dám cách tân và phá vỡ quy tắc thời trang thời bấy giờ.

Còn nhớ, Kate Moss từng gây sốt vào năm 1993 khi xuất hiện trong một bữa tiệc của Elite Model Management cùng thiết kế xuyên thấu, lộ nội y. Đây là một trong những bộ váy tai tiếng nhất của Kate Moss khi mới 19 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, sang đến những năm 2000, chiếc váy ngủ hay trang phục pyjama còn trở thành một món đồ được các nhà mốt quốc tế ưa chuộng.

Hailey Baldwin diện nguyên cây đồ ngủ mặc ra đường.

Hiện tại, việc mặc đồ ngủ, đồ mặc nhà ra đường không còn là hình ảnh quá xa lạ với nhiều người. Dễ bắt gặp trên các trang báo với hình ảnh Hailey Baldwin điệu đà với váy lụa hồng và áo khoác cùng màu hay những hot girl hàng đầu Hollywood như Gigi Hadid, Kendall Jenner… vẫn thoải mái diện đồ ngủ ra phố mà không hề phô phang.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, dẫu biết thời trang không có khoảng cách hay gói gọn trong một giới hạn nào cả nhưng mặc đồ ngủ, đồ mặc nhà ra đường không phải bao giờ cũng được hưởng ứng. Bởi sự thoáng đãng, gợi cảm quá mức đôi khi khiến cho người mặc trở nên nổi bật. Còn nổi bật theo hướng tích cực hay tiêu cực thì lại là câu chuyện bàn cãi sau. Trẻ trung, thời thượng và thoải mái là những nhận xét của các tín đồ thời trang khi nói về việc mặc những thiết kế đồ ngủ hay na ná đồ ngủ ra ngoài. Còn những người cổ điển hơn thì cho rằng, mốt thời trang kiệm vải này vẫn chỉ nên thuộc về chốn riêng tư như ở nhà, phòng ngủ.

Hot girl hàng đầu Hollywood Kendall Jenner cũng lăng xê nhiệt tình món thời trang phóng khoáng này.

Để đánh giá được gợi cảm hay phản cảm, nên hay không nên thật sự là câu chuyện dài. Nó thuộc về việc cảm nhận khác nhau của mỗi người về item này. Một số cho rằng đây là trang phục phản cảm, không nên mặc ra ngoài. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng, nó đẹp và quyến rũ một cách lạ thường.

Cũng là đồ ngủ nhưng Gigi Hadid lại chọn Pyjama để xuất hiện tại một sự kiện.

