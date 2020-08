Khánh My đeo khẩu trang, mặc đồ tập gym kín mít nhưng ôm sát vẫn quá gợi cảm

Chủ Nhật, ngày 09/08/2020 11:00 AM (GMT+7)

Dù mặc bồ đồ tập kín mít nhưng Khánh My vẫn khoe được đường cong trứ danh.

Khánh My gây thích thú với style đồ tập gym mới.

Vốn là “nữ hoàng phòng gym” nên Khánh My có hẳn cả bộ sưu tập đồ tập gym “khổng lồ”. Để thỏa mãn sở thích, đam mê của mình, cô không ngại chịu chơi và chịu chi khi bỏ ra số tiền khá lớn để mua đồ tập, từ những mẫu mới nhất, lạ nhất và của các thương hiệu đình đám. Người đẹp cũng thường xuyên khoe những hình ảnh ở phòng tập, sau khi đăng tải người hâm mộ đều dành lời khen không chỉ body nuột nà mà còn bởi gu thời trang đồ tập tinh tế của người đẹp.

Mới đây nhất, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng vì không thể bỏ lịch tập nên Khánh My vẫn đến phòng gym. Để bảo đảm sự an toàn cho bản thân và người xung quanh, cô đã nghiêm túc đeo khẩu trang và diện bộ đồ tập kín mít từ đầu xuống chân. Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự thích thú và ủng hộ từ bạn bè và người hâm mộ.

Khánh My từng diện đồ kín mít đến phòng gym nhưng cô đã tăng độ gợi cảm bằng cách buông lơi áo khoác ngoài.

Bởi chất liệu mỏng, ôm sát đã giúp người đẹp tôn lên được vóc dáng chứ không nhất thiết phải diện những bộ đồ tập hở hang, gợi cảm như bình thường.

Thông thường, đồ đi tập gym được chia làm 2 loại: sexy và kín đáo. Không ít người đẹp chọn cho mình những thiết kế ôm sát cơ thể, khoe trọn vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man như áo bratop và quần sooc ngắn, quần đùi...

Đồ tập gym kín đáo không hề làm giảm đi sự sexy của người mặc.

Ngược lại với phong cách sexy bên trên, không ít sao nữ lại lựa chọn những bộ đồ dài rộng, kín đáo khi đi tập. Trang phục tập gym đề cao tính thuận tiện, thoải mái có khả năng thấm hút mồ hôi tốt nên các người đẹp sẽ lựa chọn tùy theo sở thích. Tuy nhiên, không phải vì đồ tập quá kín đáo mà làm mất đi sự gợi cảm, lôi cuốn của người mặc. Đồ tập bó sát vẫn hoàn toàn phô diễn được hình thể "chuẩn từng cm" của họ.

Rất nhiều người đẹp vẫn lựa chọn item này để đến phòng gym để tránh sự cố hay đỡ gây chú ý với người xung quanh.

