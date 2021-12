Học trò H’Hen Niê trở thành quán quân The Next Face mùa đầu tiên

Thứ Hai, ngày 20/12/2021 14:21 PM (GMT+7)

H’Hen Niê dẫn dắt hai thí sinh vào vòng chung kết và giành chiến thắng thuyết phục tại The Next Face 2021.

H'Hen Niê chọn trang phục màu vàng nổi bật trong đêm chung kết.

Tối ngày 19.12, đêm chung kết The Next Face Vietnam 2021 đã thành công tốt đẹp với những màn trình bùng nổ và ấn tượng. Ngay lần đầu tiên ngồi ghế nóng The Next Face, H'Hen Niê cho thấy sự nhạy bén và bản lĩnh của mình khi dẫn dắt học trò trở thành quán quân đầu tiên của cuộc thi.

Chương trình được thực hiện trong thời gian giãn cách nên gặp không ít khó khăn.

H'Hen Niê chuẩn bị trang phục chu đáo để trình diễn cùng học trò trong đêm chung kết.

Chia sẻ về chiến thắng của học trò nàng hậu cho biết: “Thật ra đây là lần đầu tiên Hen đến với chương trình truyền hình thực tế trong vai trò mentor chính vì vậy mình chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như trải nghiệm với vị trí này, còn nhiều bỡ ngỡ và lạ lẫm qua từng phần thi. Ấy thế mà nhìn các bé team H'Hen Niê tiến bộ lên từng ngày lòng cảm thấy vui và muốn cho các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong chương trình The Next Face.

Rất may mắn và biết ơn khi Stephen Nguyễn trở thành quán quân, hy vọng với danh hiệu này em gặt hái được nhiều thành công hơn nữa ở chặng đường tương lai. Còn ba bạn còn lại trong team Hen cũng mong mọi người có những hướng đi đúng đắn với sự ủng hộ hết mình của Hen. Hen quan niệm hành trình sau cuộc thi mới là quan trọng, điều này sẽ là những trải nghiệm để các bạn có thể tiến xa hơn trong làng thời trang Việt sắp tới.

Cảm ơn chị Trang Lê cũng như anh Nam Trung, chị Vũ Thu Phương cùng ekip chương trình chị TyD, Lương Thuỳ Linh và các thí sinh, chúng ta đã cùng nhau tạo ra một sân chơi mới mẻ và chuyên nghiệp như The Next Face. Một lần nữa biết ơn và trân trọng mọi người thật nhiều" - H'Hen Niê trải lòng.

Stephen Nguyễn trở thành quán quân đầu tiên của The Next Face 2021.

Không chỉ học trò của H'Hen mà học trò của hoa hậu Lương Thuỳ Linh cũng đạt giải quán quân. Như vậy cuộc thi đã có 2 người đồng giải, đây cũng là điều hiếm thấy ở các chương trình thực tế về người mẫu ở Việt Nam.

