Hoa khôi Sài thành phản ứng gay gắt về áo dài mỏng manh như cánh chuồn

Thứ Sáu, ngày 02/04/2021 11:14 AM (GMT+7)

Áo dài đẹp nhưng không dễ mặc, áo dài cần được nâng niu bằng chính sự tinh tế trong cách diện đồ của phái đẹp.

Bức ảnh áo dài xuyên thấu để lộ nội y xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Áo dài là trang phục truyền thống mang dấu ấn văn hóa được lòng người dân Việt Nam cũng như nhiều bạn bè quốc tế ghi nhận. Áo dài không hề thua kém bất cứ trang phục truyền thống của quốc gia nào, chẳng cầu kỳ nhưng rất mực tôn dáng, nổi bật vẻ đẹp e ấp dịu dàng của người con gái Việt Nam.

Tuy nhiên, có không ít hình ảnh mặc áo dài phản cảm khiến người ta "gai mắt". Chẳng những mặc áo dài với quần đùi, quần short, một số cô gái còn mặc áo dài mỏng để lộ nội y - thứ cần phải giấu.

Có người thanh minh có thể họ thật sự không chú ý, người khác gay gắt hơn thì lên tiếng nếu muốn mặc trang phục xuyên thấu "công khai" nội y có lẽ nên tìm bộ đồ khác, không phải tà áo dài mang theo văn hóa.

Dù chọn nội y màu trắng nhưng áo dài mỏng nên vẫn không được đánh giá cao.

Những tưởng dễ mặc nhưng áo dài thực ra cần sự tỉ mỉ và cẩn trọng nhiều hơn thế. Đâu chỉ cần chọn lấy một bộ đồ vừa dáng người là đủ, mặc nội y ra sao, chất liệu áo dài như thế nào, cả cách đi đứng cũng rất mực được chú ý. Áo dài mỏng như tờ giấy, để lộ nội y chẳng những bị cộng đồng đánh giá là "thảm họa" thời trang mà còn bị xem là hành động bôi xấu trang phục truyền thống.

Áo dài không hề dễ mặc nhất là với áo dài màu trắng vì có thể để lộ nội y.

So với các loại áo dài khác, áo dài trắng vẫn được nhiều người yêu thích hơn cả bởi vẻ đẹp tinh khôi, thanh khiết. Mặc dù đây cũng là loại áo dài dễ tố cáo những điểm chưa khéo léo của người mặc nhất.

Trịnh Thị Ái Phi - hoa khôi Đại học Tôn Đức Thắng nổi bật với những tấm ảnh áo dài trắng tinh khôi bày tỏ: "Với người có tình yêu áo dài như mình, việc mặc áo dài luôn quan trọng sự tinh tế. Mình cẩn trọng từ kiểu dáng đến chất liệu vải. Vừa kín đáo vừa tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Chất vải không quá mỏng để thấy nội y, đặc biệt nội y phải trùng màu với áo dài, không để lộ liễu và quá cỡ nhìn trông kệch cỡm".

Cô nữ sinh Ái Phi đề cao sự tinh tế trong khi mặc áo dài từ chọn nội y đến kiểu dáng.

"Lựa chọn của mình luôn là áo dài trắng với chất liệu vải lụa nhưng dày dặn, thường mình sẽ may hai lớp áo dài để chắc chắn rằng không bị hớ hênh. Từng đường may và kiểu dáng cũng do chính mình yêu cầu và kiểm tra, vì áo dài đôi khi mặc sẽ bị bung chỉ gây ra những trường hợp khó xử lý. Về nội y để sử dụng cùng áo dài trắng, mình thường chọn màu da hoặc trắng để đảm bảo chìm nhất có thể, người đối diện gần nhất cũng không bị chú ý bởi những điểm nhạy cảm" - Ái Phi nói thêm.

Cô yêu thích tà áo dài trắng truyền thống và luôn chú ý để hạn chế tối đa sự cố.

Còn Lê Vũ Quỳnh Trâm - người đẹp áo dài Sài thành thì chia sẻ mình từng gặp sự cố bị lộ nội y chất liệu ren khi mặc áo dài. Cô kể: "Mỗi lần đi chụp hình áo dài mình luôn mặc quần phía trong màu trắng để tránh trường hợp phản cảm. Có lần duy nhất bị lộ quần trong bằng chất liệu ren. Mình muốn thanh minh là bình thường chỉ cần mặc đồ màu trắng, các nhiếp ảnh gia sẽ về xử lý hình ảnh. Trước đây mình cũng mặc như vậy nhưng chưa bị lộ lần nào và chưa từng bị ai chê trách.

Quỳnh Trâm chia sẻ về sự cố với nội y khi chụp ảnh áo dài mặc dù đã cẩn trọng.

Nhưng lần đó có nhiếp ảnh gia quên xử lý nên bị lộ viền của quần trong. Vậy là đăng hình mọi người vào bình luận chỉ trích mẫu, bảo mẫu cố tình khoe. Mà thật ra mình chẳng thấy điều đó có gì đáng để khoe, mọi người nhạy cảm quá. Bên cạnh đó vẫn có một vài chị vào bênh mình bảo bạn mẫu đã cố tình mặc đồ trắng rồi, hơi đâu mà quan tâm ren hay không ren".

Sau đó, Quỳnh Trâm nói rằng, cô rút kinh nghiệm chọn nội y trắng trơn hoặc màu nude. Ngoài ra, người đẹp lưu ý nên chọn chất liệu dày dặn, tránh chọn vải voan quá mỏng sẽ bị dễ bị hớ hênh.

Sau lần đó, Quỳnh Trâm nói rằng cô thường chọn nội y trắng hoặc nude, áo dài dày dặn.

Thụy Hân - cô gái khoa Thiết kế thời trang từng xuất hiện trên báo Trung Quốc nhờ ngoại hình xinh đẹp có bày tỏ: "Theo mình mặc áo dài trắng cần phải để ý nội y một chút, không sẽ rất phản cảm. Mình nên chọn những màu sắc nhẹ nhàng như be, trắng không nên dùng màu tối hoặc quá sặc sỡ". Cô cũng khẳng định việc mặc áo dài mỏng để lộ nội y không phù hợp với hình ảnh và văn hóa Việt Nam.

Đồng quan điểm với Thụy Hân, "thiên thần đồng phục Hà Nam" - Thanh Hằng nói: "Mình nghĩ nên mặc nội y cùng màu hoặc màu na ná giống áo dài. Vì mặc nội y khác màu thường dễ bị lộ".

Còn về hiện tượng mặc phản cảm với áo dài, cô nói thêm: "Mỗi người có một phong cách riêng. Mình không kì thị hay có thái độ gay gắt. Nhưng mình thấy và mình mong các bạn mặc áo dài nên kín đáo một chút vì nó thể hiện sự dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam".

Thụy Hân chia sẻ mẹo mặc nội y khi diện áo dài là chọn những màu sắc nhẹ nhàng.

Khương Thị Thanh Hằng cho rằng nên mặc áo dài một cách có chừng mực.

Nguồn: http://danviet.vn/hoa-khoi-sai-thanh-phan-ung-gay-gat-ve-ao-dai-mong-manh-nhu-canh-chuon-5020212...Nguồn: http://danviet.vn/hoa-khoi-sai-thanh-phan-ung-gay-gat-ve-ao-dai-mong-manh-nhu-canh-chuon-5020212411157422.htm