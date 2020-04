"Hoa khôi DJ Đà Nẵng" mặc áo dài đi bar quyến rũ, không gây phản cảm

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 19:53 PM (GMT+7)

Có thể nói đây là lần lựa chọn trang phục đi làm gây tranh cãi nhất của quán quân Miss DJ Mie.

Tiểu My chia sẻ: "Quán bar thường rất tối, nếu nửa trên không đẹp sẽ chẳng có ai nhìn. Bạn phải chọn cái gì mặc để trông thật sáng và thu hút. Có một số khách hàng thậm chí chỉ muốn nhìn thấy một DJ thực sự nóng bỏng, không quan tâm DJ đánh cái gì".

DJ Mie (tên thật Trương Tiểu My, sinh năm 1995, quê Đà Nẵng) bắt đầu được biết đến khi vượt qua hàng trăm thí sinh trong và ngoài nước để đạt vị trí quán quân Miss DJ 2015 - cuộc thi tìm kiếm và phát triển các tài năng DJ trẻ. Sở hữu gương mặt xinh xắn, dáng vóc nuột nà, Tiểu My được khán giả dành cho biệt danh "Hoa hậu DJ".

Vốn xinh đẹp và có gu thời trang trẻ trung, Tiểu My thường xuyên lựa chọn trang phục ấn tượng để đi show tại các quán bar khắp cả nước. Tuy nhiên, trong lần mặc áo dài đi bar, cô bị cư dân mạng công kích vì làm mất đi vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt.

Rất nhiều bình luận tranh cãi, công kích với hành động này của DJ Tiểu My. Cụ thể, cô mặc chiếc áo dài kín cổng cao tường màu đỏ nổi bật. Trang phục thể hiện đúng vẻ đẹp nguyên bản của áo dài, khoe đường cong cơ thể của nữ DJ khi ôm trọn body. Những hàng cúc ngọc trai được đính kết theo đường may 2 bên ngực của áo giúp mẫu áo dài càng thêm hút mắt.

Tiểu My mix áo dài với giày thể thao màu đỏ cùng tông, cách đi giày giúp cô thoải mái hơn trong lúc chơi nhạc.

Chính bản thân nữ DJ cũng phải thốt lên "Không tin được có ngày Mie mặc áo dài đi đánh DJ" - Tiểu My ngỡ ngàng với lựa chọn của mình. Được biết lý do để Tiểu My mạo hiểm mặc áo dài đi bar vì gần tới ngày Tết cổ truyền, muốn hưởng ứng cùng mọi người tới kỳ nghỉ lễ dài nhất năm.

Lựa chọn áo dài đi chơi nhạc trên bar được nhận định là mạo hiểm với Tiểu My.

Hình ảnh Tiểu My mặc áo dài chơi nhạc mang lại sự thích thú cho người hâm mộ.

Đa số những người hâm mộ đã tin yêu và theo dõi DJ Tiểu My thì dành cho cô lời khen đơn thuần như: dễ thương, xinh, đáng yêu. Thậm chí, so với nhiều nữ DJ khác, họ có thói quen mặc áo hở hang, kiệm vải khoe cơ thể quá đà thì việc mặc áo dài của Tiểu My lịch sự hơn nhiều. Ngoài ra, lý do tiếp theo Tiểu My lấy lòng được fan chính là mặc áo dài truyền thống, không cách tân hay sáng tạo thêm như cut out, xuyên thấu...

Với những fan nghe nhạc chân chính còn bày tỏ quan điểm về trang phục của các nữ DJ rằng: "Nếu họ tài năng và chơi nhạc hay, cá tính có chất riêng thì dù họ mặc gì cũng không quan trọng. Đừng nghĩ hở hang nhiều thì nhiều người xem".

Bên cạnh những lời khen thì cũng có những bình luận chê trách Mie. Không phủ nhận cô mặc áo dài rất đẹp nhưng việc mặc áo dài lên bar thì chưa thực sự phù hợp. Áo dài là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt, được mặc và tôn vinh với sự trang trọng nhiều hơn là mang tới hình ảnh giải trí như Tiểu My.

Cô thể hiện phong cách quyến rũ, gợi cảm khi đi làm trên bar.

DJ Tiểu My được khen như nàng tắc kè hoa khi thay đổi trang phục đi làm theo thời theo thế, cô khiến người hâm mộ thích thú khi mặc trang phục bảo hộ đi làm mùa Covid-19.

Trên thế giới, cụ thể là nữ DJ nổi tiếng Soda người Hàn Quốc từng mặc sườn xám chơi nhạc khi tới Đài Loan. Cô không ngại mặc trang phục đặc trưng vùng miền cho những show vòng quanh thế giới. Hành động này của cô giúp quảng bá trang phục truyền thống vùng miền hiệu quả.

Soda mặc trang phục truyền thống của người Ấn Độ khi tới đất nước xinh đẹp này chơi nhạc.

Một lần khác khi ghé quốc đảo Singapore, nữ DJ nóng bỏng cũng lựa chọn trang phục truyền thống. Set đồ kín đáo nhưng không khiến cô kém quyến rũ trong lúc làm việc.

