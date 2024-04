Hoa hậu Phan Kim Oanh thanh lịch tại lễ khai mặc bóng đá

Mới đây, Hoa hậu Phan Kim Oanh đã tham dự Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Tuổi trẻ Công an Thủ đô lần II - 2024 với 360 cầu thủ tham dự, trong đó có sự xuất hiện của cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Đây là năm thứ hai Đảng ủy Công an Thành phố chỉ đạo Ban Thanh niên tổ chức Giải bóng 7 người trong toàn Công an Thành phố.

Chương trình này tổ chức nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thể dục, thể thao, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tập luyện, tăng cường sức khỏe, thể lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Đặc biệt, quy mô của giải đấu năm nay được mở rộng đến các Hội cổ động viên của CLB bóng đá Công an Hà Nội với mong muốn tạo thêm môi trường sinh hoạt đa dạng, rộng khắp, hấp dẫn để cổ động viên, những người yêu mến bóng đá Công an Hà Nội; từ đó tạo nguồn cổ động viên tích cực nhằm tiếp thêm sức mạnh, động lực cho đội bóng đá Công an Hà Nội tham gia các giải đấu chuyên nghiệp. Đồng thời thông qua giải đấu, có thể phát hiện những tài năng bóng đá cho phong trào thể thao của Công an Thành phố. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ tổ chức các sự kiện bên lề Giải đấu để phục vụ khán giả với nhiều hoạt động ý nghĩa và phần quà hấp dẫn, cũng như cơ hội được giao lưu với các ngôi sao của bóng đá Việt Nam.

Tham dự buổi lễ khai mạc sáng nay còn có sự xuất hiện của Mrs Grand International – Phan Kim Oanh và cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Thời gian gần đây, Hoa hậu Phan Kim Oanh thường tham dự các sự kiện do Công An Hà Nội tổ chức. Đầu xuân năm 2024, cô cũng đảm nhận vai trò giám khảo chấm thi gói bánh chưng do các chiến sĩ cảnh sát cơ động gói. Gần đây, cô cũng tham gia dự án thiện nguyện cùng các chiến sĩ công an ở Quảng Ninh.

Hoa hậu Phan Kim Oanh bày tỏ: "Tôi là người luôn sống với sự biết ơn. Và tôi nghĩ, xã hội chúng ta được an toàn, ổn định thì phần lớn cũng nhờ công các chiến sĩ công an luôn bảo vệ cho người dân. Vậy nên, các chiến sĩ công an khi có sự kiện tôi dù bận cỡ nào cũng sẵn sàng tham gia, mang đến ngọn lửa tinh thần động viên các chiến sĩ”.

Phía sau sân cỏ, Hoa hậu Phan Kim Oanh đã chụp những bức ảnh kỉ niệm với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Theo Hoa hậu Phan Kim Oanh hài hước cho biết, cô đã đi đôi giày cao gót để giúp mình cao được 1.8m nhưng khi đứng cạnh Đoàn Văn Hậu cô vẫn cảm thấy mình bé nhỏ.

“Tôi có theo dõi các trận đấu bóng đá lịch sử tuyết rơi Thường Châu của U23 Việt Nam. Trong đó, tôi có ấn tượng với Đoàn Văn Hậu, tôi cảm thấy Hậu là một cầu thủ nổi tiếng nhưng cách ứng xử rất văn minh, lễ phép. Tôi thấy, lứa cầu thủ của chúng ta hiện nay rất tuyệt vời. Các bạn không chỉ có đá bóng giỏi, cách giao tiếp ứng xử bên ngoài cũng rất ngoan”, Hoa hậu Phan Kim Oanh bày tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]