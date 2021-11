Đứng chung khung hình, Diễm My 9x lấn át Ninh Dương Lan Ngọc với áo nịt thời Phục Hưng

Thứ Hai, ngày 29/11/2021 10:30 AM (GMT+7)

Diễm My 9x thu hút ánh nhìn với trang phục tôn vòng 1 khi xuất hiện chung khung hình với Ninh Dương Lan Ngọc.

Diễm My 9x đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân.

Người đẹp diện thiết kế đơn giản được tạo điểm nhấn với chi tiết tôn vòng 1.

Trên trang cá nhân, Diễm My 9x có đăng tải một số hình ảnh mới. Người đẹp tới quán cà phê mới mở của Ninh Dương Lan Ngọc với lời chia sẻ chúc mừng bạn bè. Cô diện thiết kế trang phục đơn giản với màu xanh pastel nhẹ nhàng.

Điểm nhấn của bộ phục trang là chi tiết cúp ngực của chiếc áo hơi hướng áo ngực thời Phục Hưng, mang đến vẻ quyến rũ cho người diện. Trong khi đó Ninh Dương Lan Ngọc mặc thiết kế váy đen, trắng khoác ngoài áo vest dáng crotop.

Trong khi đó Ninh Dương Lan Ngọc diện thiết kế kín đáo hơn.

Diễm My 9x và Ninh Dương Lan Ngọc đều sinh năm 1990. Bộ phim đóng chung với Nhã Phương của ba nữ diễn viên cùng tuổi hiện vẫn đang đợi ngày ra rạp do ảnh hưởng dịch bệnh. Trước đó, Diễm My 9x và Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng tham gia bộ phim "Gái già lắm chiêu", "Cô Ba Sài Gòn".

Không khó để bắt gặp những khung hình chung của họ. Bên cạnh nhan sắc ấn tượng, công chúng cũng rất mực chú ý đến lựa chọn phục trang của hai người đẹp.

Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9x cùng sinh năm 1990, từng diễn chung nhiều dự án điện ảnh. Và cả hai đều có phong cách thời trang ấn tượng.

Xuất hiện tại sự kiện, Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9x chọn diện trang phục tôn dáng với thiết kế dáng cúp ngực và hở lưng.

Nếu Diễm My 9x duyên dáng với tà áo dài truyền thống thì Ninh Dương Lan Ngọc lại hiện đại hơn với váy hai dây và 2 nữ diễn viên đều chọn sắc trắng là màu chủ đạo.

Hai nữ diễn viên còn từng thực hiện chung nhiều bộ ảnh thời trang để quảng bá cho các dự án phim. Khán giả đều chung nhận xét: "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười".

Vẻ ngoài xinh đẹp cùng những lựa chọn thời trang thu hút giúp Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9x chiếm trọn sự chú ý của công chúng.

Tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan tại Hàn Quốc, Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9x ghi dấu ấn khi chọn diện áo dài truyền thống của Việt Nam.

Trang phục tôn ngực đầy của hai nữ diễn viên trên thảm đỏ. Hai chiếc đầm còn được đính sequin nên càng nổi bật giúp họ trở thành tâm điểm của sự kiện.

