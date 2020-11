Dự đoán: 10 cô gái khả năng cao sẽ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020

Thứ Sáu, ngày 20/11/2020 09:55 AM (GMT+7)

Ai sẽ là người đội chiếc vương miện danh giá tại Hoa hậu Việt Nam 2020?

Đỗ Thị Hà (SN 2001) đến từ Thanh Hóa, có chiều cao 1,72m. Số đo hình thể 80-63-89cm. Hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Luật Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân. Người đẹp 19 tuổi thuyết phục được ban giám khảo bởi màn trình diễn thời trang khá chuyên nghiệp. Trong hai đêm thi phụ cô đều lọt top 5 Người đẹp thời trang và Người đẹp biển. Những năm gần đây, BTC Hoa hậu Việt Nam đều lựa chọn những cô gái sinh năm 2k, có học thức và chiều cao để đội chiếc vương miện. Với những điều đó Đỗ Thị Hà đang một trong những thí sinh sáng giá, phù hợp nhất cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Phạm Thị Phương Quỳnh (SN 2000), đến từ Đồng Nai. Cô cao 1,74m, sở hữu số đo 3 vòng: 78-63-94cm, hiện là sinh viên năm 3 Đại học Tài chính - Marketing. Người đẹp 10x được khen ngợi bởi chiều cao nổi bật và nhan sắc ngọt ngào. Nhờ vóc dáng cân đối và trình diễn tự tin, 10x được xướng tên vào top 5 Người đẹp biển.

Nguyễn Thị Thu Phương là gương mặt cũ nhưng lại tạo được độ chín muồi khi tham gia HHVN 2020. Cô từng đăng quang “Người đẹp Kinh Bắc” 2019, được đặc cách tại cuộc thi Miss World Vietnam 2019. Thu Phương (SN 2000) quê Bắc Ninh, cao 1,73m - số đo 3 vòng: 80-63-89cm. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, người đẹp Bắc Ninh cũng gây ấn tượng bởi thành tích học tập “khủng” khi là cựu học sinh THPT chuyên Bắc Ninh, từng đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học, giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học năm lớp 12 và được tuyển thẳng vào Học viện Tài chính.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương: Là một trong số ít thí sinh lọt vào Top 5 của vòng thi phụ Người đẹp du lịch và Người đẹp tài năng Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai, cô nàng cao 1,7m, số đo hình thể 82-63-92cm. Ngoài ra, Mai Phương còn có khả năng hát, nhảy, chơi đàn và diễn catwalk và sở hữu khả năng nói tiếng Anh trôi chảy.

Võ Ngọc Hồng Đào: Người đẹp năm nay 20 tuổi đến từ TP.HCM, hiện là sinh viên Đại học Hoa Sen. Cô sở hữu chiều cao 1m73 cùng với Số đo: 76-63-95cm. Hồng Đào được nhiều người yêu mến bởi tính cách thân thiện, hòa đồng. Bên cạnh đó, gương mặt của cô khi lên hình cũng được đánh giá cao.

Nguyễn Thị Cẩm Đan (SN 2002) - quê An Giang là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi nhưng lại gây chú ý bởi diện mạo xinh đẹp tươi tắn. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 83-64-92cm. Dù xinh đẹp nổi trội nhưng so với các thí sinh dự đoán trong top 10, Cẩm Đan yếu hơn về phần học vấn.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo: Sở hữu nhan sắc quyến rũ, nhiều nét giống đương kim Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Cô cũng là thí sinh lọt vào top 5 Người đẹp thời trang, Người đẹp biển của Hoa hậu Việt Nam. Nữ sinh sinh năm 2000 đến từ TP Hồ Chí Minh, cô cao 1,73m cùng số đo 3 vòng: 81-61-92cm. Hiện cô đang là sinh viên ĐH Hutech TP.HCM.

Doãn Hải My: Hiện đang là sinh viên năm 1 lớp chất lượng cao đại học Luật Hà Nội. Hải My là thí sinh nặng ký Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cao 1,67m, cân nặng 48 kg, số đo 3 vòng: 76-58-89cm. Hải My đạt thành tích giỏi môn Văn khi học THPT Marie Curie, Hà Nội. Cô còn đạt chứng chỉ IELTS 7.5, Hải My không chỉ học giỏi mà còn có năng khiếu nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực như hát, vẽ, chơi piano.

Hoàng Bảo Trâm: Gây chú ý từ vòng sơ khảo với gương mặt khả ái. Cô sinh năm 1998, cao 1,71m với số đo ba vòng là 77-60-93cm. Thí sinh du học ở Mỹ từ năm lớp 11, tốt nghiệp Đại học Drexel chuyên ngành Quản trị Marketing và Phân tích dữ liệu. Sống xa nhà từ sớm, cô được rèn khả năng tự lập, tích cực tham gia phong trào của hội sinh viên trường và các tổ chức phi chính phủ. Cô cũng nằm trong top thí sịnh có khả năng chiến thắng cao tại Hoa hậu Việt Nam 2020.

Nguyễn Thị Bích Thùy: Sinh năm 2000, từng thi Miss World Vietnam 2019 và vào top 10 chung cuộc. Cô cao 1,73m, số đo 81-63-92cm. Điểm nổi bật của Bích Thùy là gương mặt khả ái với sống mũi cao. Nét đẹp cá tính, hiện đại của Bích Thùy được số đông khán giả yêu thích.

