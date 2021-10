Đỗ Thị Hà phô trọn đôi chân “dài tít tắp” 1m11 trong thiết kế xuyên thấu táo bạo

Thứ Năm, ngày 28/10/2021 19:30 PM (GMT+7)

Đỗ Thị Hà nhận được nhiều lời khen của công chúng cho nhan sắc "lên hương" sẵn sàng cho Miss World 2021.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại xã Cầu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà là người đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2021. Người đẹp đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi sẽ được diễn ra từ ngày 21/11 đến 16/12 tại Puerto Rico. Mới đây, Đỗ Thị Hà có đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân nhận được nhiều lời khen của công chúng. Đây là những shoot hình sẽ được gửi đến ban tổ chức của Miss World 2021.

Hoa hậu Việt Nam 2020 gánh vác trọng trách đại diện Việt Nam tại Miss World 2021.

Đỗ Thị Hà lựa chọn hai thiết kế phục trang có kiểu dáng ấn tượng. Đầu tiên là chiếc đầm hồng xuyên thấu được đính sequin tỉ mỉ. Dáng váy khẽ ôm đường cong. Ngoài ra, bộ đồ còn được tạo điểm nhấn bằng chi tiết xẻ hông tôn đôi chân dài 1m11 của nàng hậu.

Cùng với đó là chiếc đầm xòe loang màu độc đáo cũng có đường cắt xẻ tà. Được biết, người đẹp lựa chọn hai tông xanh, hồng vì đây là màu sắc được ưa chuộng tại Miss World.

Hai chiếc đầm được Đỗ Thị Hà diện độc đáo từ thiết kế đến màu sắc.

Sau thành công của các đại diện trước đó, Đỗ Thị Hà đặt mục tiêu đặt chân vào top 12 chung cuộc. Để làm được điều này, cô tích cực hoàn thiện bản thân từ tri thức đến ngôn ngữ cùng với đó là việc học catwalk, tập luyện cho phần thi tài năng và xây dựng hình thể gọn gàng, săn chắc.

Miss World hướng đến vẻ đẹp vì mục đích cao cả và Đỗ Thị Hà cũng chứng minh nỗ lực mang đến giá trị cho cộng đồng kể từ thời điểm đăng quang tới hiện tại.

Đỗ Thị Hà gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ.

Hoa hậu Việt Nam 2020 thực hiện dự án hỗ trợ bà con tại Nam Trà My, Quảng Nam bị sập nhà do bão lũ, thành lập quỹ học bổng giúp các em học sinh nghèo trên khắp các tỉnh thành, hỗ trợ người dân trong mùa dịch,... Với sự chuẩn bị này, công chúng hi vọng Đỗ Thị Hà sẽ làm rạng danh "màu cờ sắc áo" Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Người đẹp nổi bật với chiều cao 1m75 trong đó đôi chân dài 1m11.

