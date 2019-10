Diện trang phục cut-out, Tiểu Vy lộ dáng thô hơn thường thấy

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 11:01 AM (GMT+7)

Có nhiều ý kiến trái chiều xoanh quanh diện mạo mới khi xuất hiện tại sự kiện của Hoa hậu Tiểu Vy.

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện trong một sự kiện cách đây không lâu.

Trong một sự kiện mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy thu hút sự chú ý với bộ trang phục cut out táo bạo, phần ngực xẻ sâu xuống rốn và khoét hai bên hông. Những chi tiết này được may khéo bằng vải xuyên thấu để không hớ hênh quá mức. Ngoài ra thân váy cũng được tạo điểm nhấn bằng đường cắt ở phía đùi.

Có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh diện mạo mới của Tiểu Vy.

Tiểu Vy bị nhận xét có phần già dặn hơn so với tuổi thật.

Tuy nhiên, mẫu thiết kế này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi màu xanh của bộ váy không tôn được nước da bánh mật gợi cảm của Hoa hậu Việt Nam 2018. Ngoài ra, Tiểu Vy còn bị cư dân mạng chỉ rõ đang phát tướng vì bắp tay to, hoàn toàn không nhìn ra được vòng hai thon thả thường thấy. Thậm chí, có người còn so sánh cô với lực sĩ. Bên cạnh đó, kiểu tóc mái bằng và cách make up tone Tây cũng cộng cho nàng hậu sinh năm 2000 thêm vài tuổi.

Nhiều người cho rằng bộ trang phục và cách trang điểm khiến Tiểu Vy trông kém sắc.

Nhưng số khác lại đứng về phía Tiểu Vy, khẳng định cho dù bộ váy có phần không được xuất sắc nhưng cô vẫn xinh đẹp, "lụa đẹp vì người". Hay dành nhiều lời khen, Hoa hậu Tiểu Vy ngày càng lộng lẫy và mặn mà.

Bên cạnh đó vẫn có những lời khen dành cho Hoa hậu Việt Nam 2018.

Tiểu Vy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Thời điểm đó, cô không được công chúng đánh giá cao về nhan sắc nhưng có thể thấy cô ngày càng hoàn thiện mình về mọi mặt trong đó có cả ngoại hình. Tiểu Vy mang nét đẹp riêng đầy ấn tượng, không hề trộn lẫn với bất cứ ai.

Tiểu Vy mang nét đẹp riêng biệt, thu hút người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Sau khoảng thời gian trung thành với kiểu tóc mái dài, Tiểu Vy đã quyết định cắt tóc mái bằng và nhận được sự ủng hộ của khán giả vì diện mạo mới thời thượng. Người đẹp thường xuyên trang điểm tone Tây với màu son nude ấn tượng hay cách make up đậm, sắc nét tạo điểm nhấn cho gương mặt.

Hình ảnh quen thuộc của Tiểu Vy gắn liền với kiểu tóc mái dài.

Không phải tóc mái lưa thưa đang là hot trend, Tiểu Vy lựa chọn tóc mái bằng.

Về phong cách thời trang, thời gian đầu, Tiểu Vy thường lựa chọn những thiết kế đơn giản, trẻ trung và năng động. Sau đó, người đẹp có sự thay đổi ngoạn mục trong cách ăn mặc khi dần định hình được phong cách. Dễ thấy, Tiểu Vy ưa chọn những thiết kế gợi cảm với kiểu dáng cup ngực, váy bó sát, xẻ đùi táo bạo.

Khoảng thời gian đầu Tiểu Vy có cách ăn mặc trẻ trung, năng động.

Hoa hậu Tiểu Vy thường xuyên mặc trang phục có kiểu dáng cup ngực.

Vẻ gợi cảm của Hoa hậu Tiểu Vy.

Điều này khiến Tiểu Vy gặp một số phản ứng tiêu cực vì cô mới chỉ 19 tuổi, vẫn đang trong nhiệm kỳ Hoa hậu nhưng đã theo đuổi phong cách gợi cảm. Tuy nhiên, số khác lại khẳng định, quyến rũ nhưng không phản cảm thì không đáng bị chê trách.

Hoa hậu Tiểu Vy ngày càng trưởng thành hơn trong phong cách thời trang.