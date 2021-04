"Đệ nhất ngực đẹp làng hài" sở hữu vòng 1 tuyệt tác nhưng không ham diện hở

Chủ Nhật, ngày 11/04/2021 10:30 AM (GMT+7)

Khả Như biết cách ăn vận tinh tế để tôn lên lợi thế vóc dáng một cách khéo léo.

Khả Như khiến người hâm mộ "cảm nắng" khi khoe vẻ xinh tươi trong thiết kế váy hai dây.

Mới đây, Khả Như có đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh mới với chia sẻ "thả thính": "Cảm lạnh thì có thể do gió. Chứ cảm nắng chắc chắn là do em". Người đẹp làng hài diện thiết kế váy hai dây, phần thân tạo dáng ôm ngực, khéo khoe vòng 1 lấp ló. Người hâm mộ bình luận: "Xinh quá", "say nắng", "xỉu up xỉu down", "gợi cảm thật",...

Khả Như là một trong số những người đẹp "làng hài" sở hữu vóc dáng gợi cảm.

Khả Như sinh năm 1987, được biết đến với tư cách diễn viên hài. Ngoài ra, cô còn được yêu thích khi đóng phim, làm MC, tham gia gameshow hay diễn kịch. Không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng, Khả Như còn nhận được nhiều sự chú ý khi có ngoại hình xinh đẹp, đặc biệt là vóc dáng chuẩn với vòng 1 như báu vật tạo hóa. Đặc biệt, người đẹp biết cách ăn vận để tôn dáng một cách khéo léo.

Khả Như ăn vận có chừng mực để tôn lên đường nét vóc dáng gợi cảm.

Về phong cách cá nhân, Khả Như được nhận xét là có gu ăn vận đa dạng. Dù sở hữu lợi thế hình thể nhưng cô không theo đuổi hình ảnh sexy một cách thiếu chừng mực. Người ta thấy, Khả Như vẫn mặc những bộ trang phục dáng rộng, áo phông, quần baggy. Bên cạnh đó là những thiết kế tôn đường cong tinh tế. Bởi vậy mà nét quyến rũ được thể hiện ấn tượng.

Người đẹp cho thấy phong cách thời trang đa dạng. Khả Như vẫn diện những trang phục rộng thùng thình như áo phông kết hợp với quần ống rộng mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động.

Những thiết kế váy ôm ngực như thế này thường được Khả Như lựa chọn khi xuất hiện tại các sự kiện bởi nó vừa sang trọng lại tôn dáng. Chất liệu vải bắt sáng giúp cô nổi bật hơn dưới ánh đèn sân khấu.

Khi khác, Khả Như chọn "mix & match" áo croptop dáng quây cùng quần jean cạp cao. Hai thiết kế này được xem là hoàn hảo dành cho nhau vì tôn vóc dáng người mặc nhưng không hề quá đà.

Một Khả Như dịu dàng, đằm thắm trong thiết kế váy hoa may bằng chất liệu voan mỏng, nhẹ. Đây cũng là lựa chọn của nhiều cô gái để thể hiện nét đẹp nữ tính, nhẹ nhàng.

Tất nhiên, không thể không nhắc đến những bộ bikini gợi cảm của người đẹp. Thay vì chọn những thiết kế dáng dây tí hon, Khả Như lại thích trang phục cạp cao, tạo điểm nhấn ở dáng cúp ngực.

Khả Như cho thấy mình cũng là một tín đồ thời trang khi nhanh chóng "bắt trend" lấy gối làm phục trang từng tạo được sức hút trên mạng xã hội trong thời gian giãn cách vì dịch Covid-19.

Trang phục xuyên thấu không phải dễ diện vì chỉ cần sơ ý sẽ khiến người mặc rơi vào tình huống kém duyên. Ở đây, Khả Như mặc thiết kế áo croptop xuyên thấu kết hợp với nội y màu nude tinh tế.

