3 cách kết hợp cardigan sành điệu của Selena Gomez

Thứ Năm, ngày 07/11/2019 00:35 AM (GMT+7)

Selena khéo léo chinh phục cardigan bằng những công thức duyên dáng, đầy tính ứng dụng.

Selena Gomez ngày càng được đánh giá cao về phong cách thời trang

Selena Gomez có thể coi là một trong những quý cô độc thân quyến rũ nhất nhì showbiz thế giới thời điểm hiện tại. Không sở hữu vóc dáng siêu mẫu, cũng chẳng được tung hô cỡ fashionista, nhưng mỗi một bộ cánh được tình cũ Justin Bieber khoác lên đều khiến người hâm mộ mãn nhãn bởi sự nữ tính, độ vừa mắt, trưởng thành nhưng vẫn rất trẻ trung, hiện đại.

Ngay cả với item đơn giản như cardigan, nữ ca sĩ 27 tuổi cũng rất biết cách chinh phục bằng những công thức duyên dáng và đầy tính ứng dụng.

Cùng bỏ túi ngay loạt bí quyết mix match cực thời trang với cardigan của Selena Gomez:

1. Cardigan oversize mix áo cổ lọ và quần jeans

Áo cổ lọ đi cùng quần jeans tuy là công thức mặc đẹp kinh điển dành cho mùa thu đông nhưng cũng có điểm trừ dễ nhận biết là sự đơn điệu. Để khắc phục nhược điểm này, Selena Gomez khéo léo mix thêm cardigan dáng oversize bên ngoài, thêm phụ kiện bắt mắt như kính râm và khuyên tai tròn bản to nhằm tăng thêm điểm nhấn. Cách cài khuy áo thú vị của giọng ca “Lose You To Love Me” cũng giúp tăng thêm độ “chất” cho set đồ tối giản.

2. Cardigan dáng dài khoác hờ hững với váy liền

Nhằm tận dụng tối đa các item từ mùa hè như váy midi mỏng mảnh, Selena Gomez đã chọn khoác thêm áo cardigan dáng dài, nhẹ nhàng nhưng đủ giữ ấm. Để khiến công thức ai cũng có thể áp dụng trở nên bắt mắt hơn, nữ ca sĩ mix thêm sneaker trắng và khoác cardigan theo kiểu hờ hững thay vì kiểu mặc kín đáo, khuôn mẫu như thường thấy. Đây là một trong những công thức mặc đẹp chị em có thể học lỏm trong những ngày giao mùa ẩm ương như hiện tại.

3. Mặc cả bộ len ton sur ton

Selena Gomez là người sở hữu phong cách khá đa dạng. Hôm nay, cô có thể ăn vận trẻ trung, đúng tuổi nhưng ngay ngày mai đã biến hóa thành quý cô sang trọng, quyền lực mà vẫn rất hài hòa, vừa mắt. Set đồ matchy matchy gồm áo cardigan và quần đồng điệu ở trên chứng minh cho nhận định ấy. Trông nữ ca sĩ hệt như một nữ doanh nhân thành đạt, dù già dặn hơn bình thường đôi chút nhưng không thể phủ nhận độ mặn mà, quyến rũ. Các quý cô, đặc biệt là quý cô công sở nên học tập cách mix match của Selena Gomez nếu muốn diện cardigan đi làm thật sang trọng.

4. Cardigan, áo thun và legging

Selena Gomez chứng minh những công thức basic vẫn cứ thoải mái và hợp mặc hàng ngày hơn cả. Theo đó, cô nàng chọn áo thun kẻ ngang mix với legging đen, thêm sneaker và cardigan để hoàn thiện set đồ. Ý thức được việc legging dễ gây sự cố, Selena tinh ý chọn cả áo thun lẫn cardigan toàn kiểu dáng dài trùm qua hông. Công thức này tuy không quá đặc sắc nhưng vẫn khá thời trang và đặc biệt tiện lợi, có thể theo chân phái đẹp xuống phố trong những ngày se lạnh.

