Tình cũ Trần Quán Hy U45 vẫn có body nuột nà, da căng mướt nhờ chăm uốn người

Chung Hân Đồng được khen ngợi sắc vóc ở tuổi U45.

Chung Hân Đồng là nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô nổi tiếng khi góp mặt trong hàng loạt tác phẩm ăn khách như: Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử... Vào năm 2008, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển cô gặp scandal lộ ảnh và clip nhạy cảm với Trần Quán Hy khiến sự nghiệp và cuộc sống xuống dốc. Những năm sau đó, cô nỗ lực hoạt động nghệ thuật, dần lấy lại được cảm tình từ công chúng.

Hiện tại, ở tuổi 42, sau 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô sống độc thân. Bên cạnh sự nghiệp thì sắc vóc ở tuổi U40 của người đẹp này nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Cô được truyền thông lẫn người hâm mộ nhận xét là ngày càng trẻ trung, đẹp quyến rũ hơn.

Gần đây, Chung Hân Đồng đăng tải hình ảnh tập pilates, khoe vóc dáng như thiếu nữ.

Mới đây, HK01 đăng tải bài viết tiết lộ bí kíp "níu kéo tuổi xuân" của sao nữ này. Theo đó, Chung Hân Đồng từng có thời gian tăng cân, nặng lên đến 60kg, bị bàn tán, chê bai ngoại hình khi xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ. Một thời gian sau, người hâm mộ lại thấy cô xuất hiện với hình ảnh thon thả, tràn đầy sức sống nhờ tập gym và pilates.

Pilates là môn thể thao được rất nhiều ngôi sao châu Á ưa chuộng, để giữ dáng đẹp. Các bài tập giúp bạn cải thiện độ dẻo dai, tư thế và ngăn ngừa sự căng thẳng. Bởi vì trước đó, nữ diễn viên từng có quãng thời gian từng rơi vào cảnh bị stress, rối loạn nội tiết tố gây tăng cân vì chịu quá nhiều áp lực từ cuộc sống. Đây cũng là bộ môn hỗ trợ giảm cân rất tốt. Ngoài ra, hầu hết các động tác Pilates là duỗi người, trồng cây chuối, plank,… đều có tác dụng làm săn chắc đường nét cơ thể, tư thế thể hiện thanh thoát được các nữ diễn viên yêu thích.

Chung Hân Đồng khoe dáng với đồ bơi.

Nhờ tập thể dục, kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học mà sao nữ giảm được 10kg trong vòng 3 tháng. Theo đó, cô hạn chế ăn tinh bột, chỉ ăn nửa bát cơm nhỏ cho mỗi bữa, ăn ít thịt và ăn nhiều rau xanh như cải xoăn, rau bina và hoa quả. Cô cũng hạn chế: đồ ngọt, chiên rán và các loại dưa, măng và sản phẩm từ đậu nành và rượu. Trong 5 ngày/tuần, cô thường uống một bát súp (thịt gà, hải sản,...) trước mỗi bữa ăn. "Nếu giữa các bữa ăn cảm thấy đói, bạn có thể ăn thịt lợn, lòng trắng trứng, dưa chuột sống và cà chua sống thay trái cây", cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, sau khi trải qua nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm, người đẹp 8X may mắn khi luôn có bạn bè, người thân và fans ủng hộ, quan tâm. Ở tuổi 42, cô cho hay bản thân sống vui vẻ và bớt suy nghĩ tiêu cực hơn. "Thời gian không thể trở lại nên tôi học cách trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và không ngừng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong tương lai. Điều quan trọng nhất, tôi chỉ tự hỏi bản thân mình có hạnh phúc và thoải mái hay không...", mỹ nhân gốc Hong Kong chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]