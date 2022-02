Kỳ Duyên là một trong những nàng hậu sexy của showbiz Việt. Tuy nhiên, với niềm đam mê ăn uống mà nàng hậu gốc Nam Định đã để xảy ra tình trạng tăng cân không kiểm soát. Khi tăng cân, cô nhận về nhiều bình luận đóng góp của người hâm mộ. Hình ảnh người đẹp với thân hình mũm mĩm xuất hiện ở trên truyền hình hay được "team qua đường" ghi lại... Thậm chí, trong những bức hình mà cô đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra nhiều điểm bị bẻ cong, đây là hệ quả của việc chỉnh ảnh.

Tuy nhiên, trong 4 tháng thực hiện giãn cách xã hội, Kỳ Duyên đã nghiêm túc thực hiện chế độ giảm cân bằng cách tập luyện kết hợp chế độ dinh dưỡng khoa học.

Giảm cân thành công, Kỳ Duyên sở hữu điểm cơ thể hấp dẫn, được ca ngợi đáng giá "nghìn vàng". Vòng eo thon, bụng phẳng cùng những đường rãnh bụng ẩn hiện đã giúp nàng hậu được bình chọn là người đẹp giảm cân thành công nhất của năm 2021.

Trên kênh Youtube của Kỳ Duyên, cô có ghi lại hành trình giảm cân của mình một cách tỉ mỉ. Nói rõ hơn về lý do khiến cô quyết tâm giảm cân là: "Thời điểm giãn cách, ở nhà nhiều, Duyên xem lại những hình ảnh cũ rất nhiều, từ năm 2017 tới nay. Và Duyên thấy lúc đó so với hiện tại, Duyên có da có thịt hơn, có sức sống hơn. Nhưng bản thân Duyên đến thời điểm bây giờ lại muốn lấy lại vóc dáng mảnh mai so với trước kia. Nên, Duyên quyết định giảm cân.

Cách Duyên giảm cân ở nhà đều tự nhiên, không nhờ phương pháp detox nào mà chỉ thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện" - Kỳ Duyên trải lòng.