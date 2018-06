Showbiz Việt phấn khích với phấn chống nắng Sala Tension Love sea

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 10:00 AM (GMT+7)

Hàng loạt các hoa hậu, diễn viên, ca sĩ, người mẫu như Lưu Diễm Hương, Khổng Tú Quỳnh, Trương Quỳnh Anh, Diễm My 9x, Hòa Minzy, Lê Hạ Anh, Hoàng Thu Trang, Võ Hoàng Yến, Huyền Trang bất hối,… đều “mê mẩn” phấn nước thần kì Sala Sunny Tension Love Sea.

Vì sal Sala Love Sea lại tạo cơn sốt dữ dội đến như vậy?

Đa phần các nàng người đẹp showbiz đều chung nhận xét là Sala Love Sea "tan" vào da vô cùng mịn mượt, căng bóng tự nhiên, tệp màu da cực nhanh và đặc biệt là khá kiềm dầu. Ngoài ra, loại phấn nước chống nắng này còn có thiết kế vỏ hộp dạng nhìn “yêu không thể tả” với gương sáng choang rất tiện dụng makeup.

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh thích thú chia sẻ trong livestream “Chất phấn mỏng nhẹ có khả năng "ăn" vào da rất tốt nên ngay cả khi đánh nhiều lớp, Quỳnh Anh vẫn thấy rất nhẹ mặt và không có cảm giác dính. Bên cạnh đó, Sala Love Sea có SPF 50 giúp bảo vệ da, nên từ nay không phải ngại ra nắng vào ban ngày”.

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh đã sở hữu đủ bộ Makeup Sala

Hoa hậu Lưu Diễm Hương thì đưa ra nhận xét: “Sala Love Sea lên da căng mịn bóng sáng, nên dù makeup ngày hay đêm Hương đều thích lót nền Sala Love sea để tạo độ căng bóng cho da, chụp ảnh selfie mới đẹp”.

Diễn viên Trang Cherry (Hoàng Thu Trang) cũng là người đang sử dụng trọn bộ makeup Sala, khi mới nhìn thấy hộp phấn Sala Love Sea thì trầm trồ ngay: “Hộp phấn gì mà to và xinh quá xinh. Tuy hộp phấn được hướng dẫn là sử dụng ban ngày nhưng Trang thích sử dụng luôn cả ban đêm vì em nó tạo lớp căng bóng tự nhiên như gái Hàn”.

Còn người đẹp Huyền Trang Bất hối thì cảm nhận: “Hối cực kì thích bộ makeup sala, lên da nó cứ trong veo nhìn tự nhiên, mặt cũng nhẹ. Riêng hộp Sala Love Sea, do là phấn nước nên nó không có độ che phủ cao nhưng nó thấm nhanh và tạo độ căng bóng da. Khi xài thì mình lót phấn nước này xong rồi đánh nền sala3d và phủ sala lên là da đẹp. Cứ tự tin là vậy!”.

Riêng siêu mẫu Võ Hoàng Yến thì nhận định: “Cảm nhận của Yến là Sala Love Sea gặp nước không trôi, giữ cho lớp nền bám cực lâu mà không làm hại da mặt, ngược lại còn cung cấp độ ẩm cho da giúp da luôn căng bóng mịn màng. Tính năng này cực kì có ích cho những người phải sử dụng quá nhiều sản phẩm makeup và trang điểm đậm như Yến”.

Khi đặt mua trọn bộ sản phẩm Sala và được hỏi “Xài thấy thích không?”, diễn viên trẻ Lê Hạ Anh cho cảm nhận: “Dùng thích lắm chị ơi, đánh xong da mát và căng mịn, nhìn rất tự nhiên luôn. Kết hợp với nền sala3d nó cứ trong veo ngấn nước thích ơi là thích”.

Gần đây nhất là Diễm My 9x đã livestream chia sẻ bí quyết makeup nhanh đẹp căng mướt. Diễm My 9x nói: “Sala Love Sea có mùi thơm dễ chịu, thấm hút nhanh, giúp da mềm mại và nâng tone màu da nên đây là lớp kem lót trước khi trang điểm. Điều đặc biệt My thích là dòng này không gây rít, không gây bóng nhờn như các sản phẩm chống nắng khác”.

Diễn viên trẻ Nguyễn Kim Anh thì thích thú khi sở hữu trọn bộ makeup sala: “Vừa tậu được bộ mỹ phẩm mới Sala đánh nhẹ tự nhiên như gái Hàn Quốc. Đi tập nhảy đổ mồ hôi mà không bị trôi son phấn tự tin lắm luôn”.

Hàng loạt các diễn viên, ca sĩ, siêu mẫu đã chọn Sala, còn bạn thì sao? Hãy để Sala đồng hành chinh phục vẻ đẹp Việt bạn nhé!

