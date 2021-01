Cô gái sinh năm 1997 này đã có 6 năm bắt đầu và phát triển công việc này. Năm 2017, cô lọt top 4 đề cử giải thưởng Influence Asia trong lĩnh vực làm đẹp, cô cũng là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu mỹ phẩm đồng thời thường xuyên tham dự nhiều work shop, sự kiện lớn về làm đẹp.

Chia sẻ lý do bắt đầu với lĩnh vực này, Chloe nói: "Lý do đầu tiên chỉ đơn giản là vì làm đẹp là niềm đam mê to lớn của Chloe từ lúc còn nhỏ và Chloe muốn chia sẻ niềm đam mê ấy với mọi người xung quanh. Ngoài làm đẹp, Chloe cũng rất quan tâm đến thời trang, du lịch và Chloe nghĩ rằng việc chia sẻ thêm về cuộc sống của mình bên cạnh làm đẹp cũng là một cách giúp Chloe kết nối với các bạn followers tốt hơn và gần gũi hơn". Hiện tại, kênh YouTube của Chloe Nguyễn đã đạt 357 nghìn người theo dõi, tài khoản Instagram cá nhân cũng không kém cạnh với 341 nghìn người quan tâm.