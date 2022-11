Ở Việt Nam hiện chưa có trường nghề riêng về ngành tiếp viên hàng không mà sẽ do các hãng bay tổ chức đào tạo. Khoá học kéo dài từ 3 đến 6 tháng với chi phí từ 30 đến 90 triệu đồng. Thông thường, số tiền này sẽ được hoàn lại một phần hoặc hoàn toàn nếu học viên sau đó làm việc cho hãng.

Rồi đến lúc học về kỹ thuật và an ninh hàng không, những chồng sách bằng tiếng Anh cao vượt đầu người: từ trang thiết bị trên máy báy, hàng hoá nguy hiểm đến an toàn sân đỗ, sơ cứu. “Chỉ riêng cửa máy bay đã có trên 10 chi tiết, mỗi dòng máy bay lại có vị trí và cách vận hành cửa khác nhau. Tất cả cần được nằm lòng vị và sẵn sàng thao tác bất kỳ lúc nào. Mỗi chuyến bay, chúng em chỉ có vài phút kiểm tra các thiết bị an toàn bay. Nếu kiểm tra sai thì có thể bị dừng bay để đi học lại.”

Có những ngày, những học viên ngồi xem đi xem lại về các sự cố hàng không, đến mức tối không tài nào nhắm mắt ngủ nổi vì quá ám ảnh. Nhiều người thậm chí bắt đầu cảm thấy chùn bước vì lựa chọn của mình. Lúc đó, họ phải an ủi bản thân là biết rõ rủi ro ở đâu để còn tránh, để nếu có chuyện gì xảy mình còn cứu giúp được hành khách của mình, bảo vệ được bản thân và đồng nghiệp.