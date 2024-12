Không thể phủ nhận rằng Donald Trump đã gặp nhiều may mắn trong suốt sự nghiệp của mình.

Thành công của ông được xây dựng trên nền tảng vững chắc từ cha mình. Dù chỉ vay 1 triệu USD để khởi nghiệp, nhưng chính cha ông, Fred Trump, đã dùng tên tuổi và uy tín để bảo lãnh khoản vay ngân hàng 70 triệu USD, đồng thời tận dụng các mối quan hệ chính trị để hỗ trợ Donald Trump trong dự án đầu tiên.

Tuy nhiên, người biến 1 triệu USD ban đầu thành 100 triệu USD, thậm chí xây dựng nên một đế chế trị giá hàng chục tỷ USD, chính là Donald Trump. Ông biết cách tận dụng bệ đỡ sẵn có để kiến tạo sự nghiệp riêng. Trong cuốn sách The Art of the Deal (Nghệ Thuật Đàm Phán), Trump từng khẳng định: "Tôi không phải là người may mắn. Tôi làm việc chăm chỉ và nắm bắt cơ hội tốt." Việc kế thừa tài sản từ cha chỉ là khởi đầu thuận lợi, còn để duy trì và phát triển đế chế, ông phải có chiến lược rõ ràng.