Nhà thiết kế Nhật lừng danh với phong cách phản thời trang độc đáo

Thứ Sáu, ngày 09/10/2020 08:49 AM (GMT+7)

Yohji Yamamoto là một nhà thiết kế đại tài đã thay đổi quan niệm về cái đẹp của thế giới những năm 80 và 90. Cho đến ngày nay, ông vẫn đang tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những thiết kế độc đáo và đầy táo bạo của mình.

Hiếm có nhà thiết kế nào khác đã cách mạng hóa nhận thức của chúng ta về vẻ đẹp nhiều như nhà thiết kế tiên phong Yohji Yamamoto. Giới thiệu một phong cách ăn mặc hoàn toàn mới cho phụ nữ bằng cách tiếp cận phản thời trang của mình, ông đã nhanh chóng phát triển một lượng lớn fan và cho đến ngày nay là một trong những tên tuổi lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong ngành thời trang.

Yohji Yamamoto đã xoay chuyển quan niệm chung về cái đẹp

Các thiết kế của nhà thiết kế Nhật Bản Yohji Yamamoto thường được gọi là thiết kế thời trang với cách tiếp cận kiến trúc. Lấy cảm hứng từ trang phục nam, bộ sưu tập trang phục nữ của ông bao gồm những kiểu dáng quá khổ, ngoại cỡ, được thiết kế sử dụng gần như hoàn toàn bằng màu đen, xếp nếp và hình dạng hình học. Khi ông lần đầu tiên trình diễn bộ sưu tập của mình bên ngoài Nhật Bản, vào năm 1981 tại Tuần lễ thời trang Paris, phản ứng của khán giả là trái chiều.

Đã quen với thẩm mỹ của những năm thập niên 80 vốn gồm những bộ đồ tôn lên vóc dáng và cực kỳ nữ tính, những kiểu dáng tối giản và che phủ cơ thể được coi là “Hiroshima Chic”, không hoàn toàn đáp ứng được mong muốn của khán giả về trang phục nữ truyền thống. Tuy nhiên, mục tiêu của Yamamoto chính xác là như vậy, ông từ chối may quần áo cho “những người phụ nữ giống như búp bê mà đàn ông yêu thích”, điều mà ông đã quan sát rất nhiều trên đường phố Shinjuku khi làm việc trong tiệm may quần áo của mẹ mình. Kiểu phụ nữ của ông không phù hợp với ‘lý tưởng’ truyền thống, và do đó đã mở đường cho phong cách phản thời trang từng đạt đỉnh cao vào những năm 90.

Yamamoto làm chủ nghệ thuật hợp tác

Vì các thiết kế của Yamamoto đòi hỏi sự tinh tế trong khâu cắt may và chất lượng cao, nên giá cả cũng ở mức cao ngay cả đối với một nhà thiết kế cao cấp. Vì vậy, bằng cách bắt đầu hợp tác với adidas vào năm 2003, nhãn hiệu mới thành lập Y3 đã kết hợp tính thẩm mỹ tối giản của người Nhật với trang phục thể thao của chuyên gia giày thể thao người Đức và giới thiệu Yamamoto đến nhiều đối tượng hơn.

Bên cạnh đó, Yamamoto cũng đưa vào các bộ sưu tập của mình với Repetto, Dr Martens hoặc Mandarina Duck. Ông cũng thiết kế trang phục cho Heiner Mueller và Daniel Barenboim mặc trong vở opera Tristan & Isolde của Richard Wagner và trang phục cho câu lạc bộ bóng đá Real Madrid.

Yohji Yamamoto sử dụng thời trang như một công cụ chính trị

Yohji Yamamoto là người theo chủ nghĩa tối giản, thích được gắn mác 'thợ may quần áo' thay vì nhà thiết kế, không chỉ đưa ra những tuyên bố chính trị với những thiết kế phản thời trang của mình - vào năm 2008, ông đã thành lập Quỹ Yohji Yamamoto vì hòa bình. Ông mất cha trong Chiến tranh thế giới thứ hai khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, đã ám ảnh Yamamoto từ lâu và biến ông thành một người ủng hộ hòa bình.

Bằng cách thành lập một quỹ tài trợ cho một nhà thiết kế thời trang Trung Quốc được lựa chọn trong suốt quá trình giáo dục 2 năm tại một trường thời trang châu Âu hoặc Nhật Bản, Yamamoto muốn đóng góp vào mối quan hệ được cải thiện giữa quê hương ông và Trung Quốc và do đó cách mạng hóa không chỉ nhận thức của chúng ta về cái đẹp, mà còn là cách thời trang có thể trở thành một nỗ lực cho mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Một cuộc khủng hoảng không thể làm "nhà thiết kế vì hòa bình" gục ngã

Năm 2009 là năm của cuộc khủng hoảng tài chính và ngay cả ngành công nghiệp thời trang trị giá hàng tỷ USD cũng không thể tồn tại mà không hề hấn gì. Giống như nhiều tên tuổi lớn khác, Yohji Yamamoto đã phải đệ đơn xin phá sản, tổng số nợ của ông lên tới 67 triệu đô la dẫn đến sự kết thúc của thập kỷ 2000 là một khoảng thời gian khó khăn đối với nhà thiết kế, mặc dù nhãn hiệu của ông đã được cứu bởi luật phục hồi doanh nghiệp của Nhật Bản. Tuy nhiên, bây giờ, gần mười năm sau, ông luôn cho rằng đó một phần là lỗi của mình. Yamamoto thừa nhận đã trở nên hơi lười biếng và không bắt kịp thị trường, không quan tâm đến việc nó đã thay đổi như thế nào và cách thức quảng cáo mới cần được điều chỉnh để tạo ra lợi nhuận liên tục. Nhưng đối với ông, thời gian cũng trút bỏ gánh nặng lên vai khi phải từ bỏ quyền sở hữu thương hiệu, ông đã giải phóng bản thân khỏi nỗi lo về cuộc chiến gia đình về quyền thừa kế liên quan đến tiền và cổ phiếu của mình.

Trong một bức thư gửi cho Wim Wenders, Yamamoto thậm chí còn coi đoạn cắt này như một bước ngoặt và là “sự khởi đầu của chương cuối cùng của ông”.

Kỷ nguyên Yohji Yamamoto còn lâu mới kết thúc

Nhưng “chương cuối cùng” này, như Yohji Yamamoto đã gọi, hy vọng sẽ là một chương dài. Nhà thiết kế chắc chắn không có kế hoạch nghỉ hưu quá sớm - như ông đã nói trong một cuộc phỏng vấn với WWD, ông không thể tưởng tượng việc sống một cuộc sống yên tĩnh ở vùng nông thôn, câu cá và chơi với chó là những hoạt động nhàm chán.

Bộ sưu tập thu đông 2018 của ông đã gây tiếng vang khi tôn vinh chủ nghĩa lập thể của Picasso và các tác phẩm của nhà thiết kế Azzedine Alaïa, đặc biệt hơn khi ông rời khỏi bảng màu đen truyền thống của mình để hướng tới một cách tiếp cận đầy màu sắc hơn trong bộ sưu tập này.

Năm 2020, Yohji Yamamoto tiếp tục ra bộ sưu tập mới tại tuần lễ thời trang Paris, vẫn những thiết kế mang đậm cá tính và màu đen huyền bí của ông. Chúng ta chắc hẳn sẽ không bao giờ quay mặt đi với những thiết kế luôn gợi lên sự tò mò của ông.

Chúng ta sẽ cùng chờ mong những bộ sưu tập tiếp theo của Yohji Yamamoto để xem ông sẽ mang đến những gì cho ngành thời trong trong chương cuối cuộc đời của mình.

Nguồn: http://danviet.vn/nha-thiet-ke-nhat-lung-danh-voi-phong-cach-phan-thoi-trang-doc-dao-50202091085...Nguồn: http://danviet.vn/nha-thiet-ke-nhat-lung-danh-voi-phong-cach-phan-thoi-trang-doc-dao-5020209108502605.htm