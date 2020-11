Chi Pu "hóa báo" trong phòng ngủ với đồ chip Gucci

Thứ Năm, ngày 08/10/2020 10:45 AM (GMT+7)

Người đẹp được mệnh danh "nhan sắc xứng tầm bảo vật" ngày càng gợi cảm với phong cách thời trang táo bạo.

Chi Pu đăng tải một số hình ảnh mới trên trang cá nhân, hiện nhận được hơn 100 nghìn lượt thả tim.

Với lượng người hâm mộ đông đảo, không lấy làm ngạc nhiên khi nhất cử nhất động của Chi Pu đều được chú ý. Mới đây, cô lại "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh được chụp trong bối cảnh phòng ngủ. Người đẹp khoe vẻ quyến rũ trong thiết kế nội y của Gucci với họa tiết được lấy cảm hứng từ các bộ nội y được trình diễn trên đường băng Gucci Cruise 2020.

Trang phục được may bằng vải tulle (vải tuyn) màu đen với phần đai ngang co giãn và được sản xuất tại Ý. Thoáng nhìn, bộ đồ giống như xuyên thấu nhưng thực chất đã được may thêm một lớp vải nude bên trong giúp người mặc kín đáo hơn.

Chi Pu diện thiết kế nội y của thương hiệu Gucci kiểu dáng đơn giản nhưng gợi cảm một cách tinh tế.

Kết hợp với thiết kế nội y trên Chi Pu chọn khoác ngoài áo croptop họa tiết da báo cùng tất lưới như nhân đôi sự quyến rũ. Chi Pu nhận được không ít lời khen ngợi từ người hâm mộ cho vẻ ngoài sexy, xinh đẹp, lỡ ngắm thì khó có thể rời mắt.

Tuy nhiên, cũng tồn tại những ý kiến trái chiều cho rằng Chi Pu lạm dụng phong cách gợi cảm. "Chẳng có cái gì nổi trội, suốt ngày chụp ảnh khoe vớ vẩn", "ngày xưa không có tài năng gì nhưng ngoan ngoãn ngây thơ thì còn ủng hộ, giờ càng chiêu trò lố lắng làm gì cũng thấy ngứa mắt" - cư dân mạng không tiếc lời bình luận.

Bên cạnh những lời khen cũng có các ý kiến chê bai Chi Pu đang lạm dụng phong cách sexy để nổi tiếng.

Cư dân mạng bày tỏ thái độ khá gay gắt với phong cách ngày càng gợi cảm dạo gần đây của Chi Pu.

Nổi tiếng từ khi còn là một cô bé tuổi teen đến hiện tại đã gần chạm ngưỡng 30, Chi Pu không ngừng làm mới bản thân. Từ hình ảnh "kẹo ngọt", Chi Pu giờ trưởng thành và gợi cảm hơn.

Bên cạnh những bình luận không hay, cũng có người đứng về phía Chi Pu nói rằng cô hoàn toàn đủ tuổi để quyết định theo đuổi phong cách nào. Hơn nữa, Chi Pu cũng thử nghiệm mình với các style khác nhau như cá tính, năng động không chỉ đóng khung trong sự quyến rũ.

Chi Pu hiện tại 27 tuổi, người đẹp cho thấy sự thay đổi phong cách theo chiều hướng trưởng thành hơn, bên cạnh những phản ứng gay gắt cũng có người nhận xét Chi Pu đang thử nghiệm để thay đổi bản thân.

Hình ảnh của Chi Pu được đánh giá là thời thượng hơn. Với set đồ này người đẹp chọn mix & match theo tone đỏ. Áo ren mềm mại kết hợp với chân váy da đứng dáng đặc biệt là chiếc choker to bản tạo điểm nhấn.

Chi Pu hóa cô nàng cao bồi khi diện trang phục của Gucci. Đặc biệt, người đẹp phá cách bằng việc lựa chọn một đôi boots màu hồng nổi bật hơn hẳn váy cũng như phụ kiện mà không đi theo hướng kết hợp an toàn.

Chi Pu cho thấy hình ảnh năng động với phong cách sporty chic. Cô chọn mặc áo hoodie và quần thể thao màu đen - trắng khá thuần và đi đôi sneaker với họa tiết hoa giúp tổng thể set đồ trở nên ấn tượng hơn.

Chi Pu cho thấy mình cũng là một tay chơi hàng hiệu có tiếng khi thường sử dụng đồ của những brand đình đám. Ngoài ra, cô cố gắng biến tấu trang phục như việc mặc áo sơ mi nhưng buông nhiều cúc như thế này.

