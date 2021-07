Xúc động những hình ảnh đẹp trong mùa thi

Thứ Năm, ngày 08/07/2021 10:38 AM (GMT+7)

Tại Nghệ An, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương đã huy động tối đa lực lượng để phục vụ cho kì thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, 100% cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự thuộc công an 21 huyện thành thị đã được huy động đến các điểm thi để phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng công tác đảm bảo ANTT cho kì thi tại Nghệ An được triển khai bài bản, hiệu quả.

Đồng thời triển khai các hoạt động tiếp sức mùa thi như phát nước uống, phát khẩu trang miễn phí. Các bộ phận khác như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn công an nhân dân cũng đồng hành cùng sĩ tử bằng nhiều hình thức khác nhau.

Trong ngày thi đầu tiên, một số địa phương ở Nghệ An có mưa to, gây một số khó khăn cho thí sinh và lực lượng chức năng.

Đoàn kiểm tra của tỉnh Nghệ An tại điểm thi trường THPT Cửa Lò 2.

Lãnh đạo Công an Nghệ An trực tiếp kiểm tra tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Mặc dù thời tiết nhiều địa phương không thuận lợi nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch được triển khai rất bài bản và hiệu quả.

Cảnh sát giao thông CATP Vinh giúp một sĩ tử nhanh xuống xe để thông luồng giao thông.

100% Cảnh sát trật tự, CSGT công an 21 huyện thành thị được huy động phục vụ kì thi.

Năm nay, Nghệ An có hơn 34.000 thí sinh dự thi tại 68 điểm thi, gần 1.600 phòng thi ở 21 huyện, thành, thị. Kỳ thi năm 2021 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch bệnh COVID – 19 trên toàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, vì vậy, bên cạnh lực lượng công an nhân dân, tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 8.000 cán bộ phục vụ thi.

