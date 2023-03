Vụ cắt tóc nữ sinh trên bục giảng: Cô giáo nói gì?

Chiều 23/3, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Phạm Khương Duy chủ trì cuộc họp trực tuyến với thủ trưởng các Phòng GD&ĐT, các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX để thông tin về sự việc và quán triệt chỉ đạo thực nghiêm Quy tắc ứng xử văn hoá học đường, Điều lệ trường trung học, tăng cường triển khai thực hiện giáo dục tích cực trong toàn ngành, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, bảo vệ an ninh, an toàn cho trẻ em, học sinh trên không gian số.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cũng yêu cầu trường THPT Đội Cấn (nơi xảy ra sự việc cô giáo cắt tóc nữ sinh trên bục giảng) cần tổ chức họp hội đồng sư phạm để thông tin đầy đủ sự việc, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan và báo cáo bằng văn bản về Sở để phối hợp, giải quyết.

“Sự việc xảy ra đáng tiếc, không mong muốn đối với cả giáo viên, học sinh, gia đình và xã hội, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục nói chung. Đây là bài học mà giáo viên toàn ngành cần soi chiếu, không để xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự; thực hiện nghiêm các quy định của ngành, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, luôn chủ động sử dụng các biện pháp giáo dục tích cực, kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân, phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường” - ông Phạm Khương Duy nói.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cùng ngày, Ban Giám hiệu trường THPT Đội Cấn đã triệu tập cuộc họp giữa cô giáo chủ nhiệm, học sinh L.N.L.P và phụ huynh em P. Buổi làm việc còn có sự chứng kiến, tham gia của Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh của trường, của lớp 10A10, tổ công tác của Sở GD&ĐT...

Tại buổi họp, cô giáo L.T.H.L. chia sẻ: “Các em (học sinh lớp 10A10) cũng bằng tuổi con gái thứ hai của tôi. Mối quan hệ cô trò từ đầu năm đến nay luôn vui vẻ, không có mâu thuẫn, ghét bỏ gì. Chỉ vì mong muốn các em trưởng thành, có ý thức kỷ luật nên trong lúc nóng giận, tôi đã có hành động bột phát, tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc và rất mong được sự đồng cảm, xây dựng và xoa dịu vết thương để cô – trò tiếp tục hành trình học tập của mình”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh của lớp 10A10 phát biểu: “Qua quá trình nhận lớp từ đầu năm học đến nay, cô giáo chủ nhiệm là người rất quan tâm, có trách nhiệm và sát sao đôn đốc, dạy bảo học trò từ nề nếp đến học tập. Tuy nhiên, việc hành xử đi quá giới hạn của mình, cô giáo phải rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, để giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở rất nhiều lần, em P cũng phải nhận ra bài học cho mình. Tôi mong cô giáo – học sinh và phụ huynh của em sớm vượt qua sự việc này để mọi thứ trở về được như cũ, thầy trò tập trung phấn đấu dạy và học để đạt kết quả cao nhất trong học kỳ 2”.

Cô giáo và học sinh cùng xin lỗi trước sự chứng kiến của tập thể lớp và phụ huynh học sinh

Còn ông Lã Văn Mạnh, bà Nguyễn Thị Phương Dung – cha mẹ của em P bày tỏ: “Các con đang ở lứa tuổi vị thành niên, còn ngang bướng, khó bảo, cần có sự phối hợp, liên lạc chặt chẽ giữa thầy cô, gia đình và nhà trường. Nếu cô giáo có ý kiến kịp thời và trực tiếp với phụ huynh, chúng tôi sẽ biết để đôn đốc, dạy bảo cháu thêm, khi ấy, sự việc khó xử và đáng tiếc này sẽ không xảy ra".

"Mối quan tâm hàng đầu của gia đình hiện nay là làm sao sớm ổn định tâm lý cho cháu, lấy lại được cái yêu mến, tình cảm của cô trò như trước. Cô trò nhận lỗi với nhau và rút kinh nghiệm, gia đình chúng tôi không có kiện cáo hay ý kiến gì khác” – ông Lã Văn Mạnh nói.

Trước đó, ngày 22/3, mạng xã hội lan truyền clip cô giáo cắt tóc học sinh ngay tại lớp khiến dư luận xôn xao. Sự việc xảy ra tại trường THPT Đội Cấn (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Theo nội dung clip, một nữ sinh mặc đồng phục, có bộ tóc khá dài và bị cô giáo đưa ra khiển trách trước lớp.

Ngay trên bục giảng, cô giáo dùng kéo để cắt tóc nữ sinh và tuyên bố "tôi sẽ không cắt đẹp mà cắt lem nhem cho các bạn biết bởi vì tôi đã nhắc từ trước, em bảo chiều nhuộm lại mà nay vẫn còn".

