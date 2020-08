Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt hơn 98%

Thứ Sáu, ngày 28/08/2020 07:41 AM (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã nhận định về kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1 và công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ này đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1. Kết quả thi cả nước tỉ lệ tốt nghiệp đạt 98,34%, cao hơn so với năm 2019 (tỉ lệ tốt nghiệp THPT trên cả nước năm 2019 đạt 94,06%).

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: PLO).

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhận định: Điểm trung bình các môn thi THPT đợt 1 cao hơn so với năm 2019 do Kỳ thi năm trước là Kỳ thi THPT quốc gia, năm nay là năm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đề ra theo chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình, phù hợp với yêu cầu. Không có “mưa” điểm 10. Số điểm 10 nhiều hơn so với năm trước, điểm 10 năm nay tập trung cao vào các môn GD Công dân (4.000/800.000 thí sinh), phổ điểm các môn như các môn Toán, Văn cũng phù hợp. Điểm thi cho thấy có sự phân hóa phù hợp với mục đích của Kỳ thi, có sự phân hóa phù hợp để tạo điều kiện cho các trường đại học lựa chọn tuyển sinh thuận lợi.

Năm 2020, Bộ GD&ĐT lần đầu tiên công bố kết quả đối sánh điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học bạ theo hướng so sánh điểm trung bình của tổng 9 môn thi với điểm trung bình học bạ lớp 12 của tổng 9 môn học tương ứng, theo các môn thi thực tế mà mỗi học sinh lựa chọn.

Cụ thể: học sinh chọn thi bài thi môn KHXH sẽ tính trung bình các điểm thi tốt nghiệp của 6 môn thi (Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) và đối sánh với trung bình các điểm học bạ của 6 môn học tương ứng ở lớp 12.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, việc đối sánh chỉ dừng lại ở lớp 12 bởi phạm vi kiến thức trong đề thi tốt nghiệp THPT 2020 chỉ tập trung ở lớp học này.

Đánh giá tổng quan, kết quả đối sánh giữa điểm trung bình học bạ và trung bình điểm thi là khá tốt. Hai trường dữ liệu này có độ vênh, có tỉnh nhiều, có tính ít, nhưng cơ bản là tương thích và tuyến tính với nhau.

Một số tỉnh ở vùng khó khăn có điểm thi thấp hơn điểm học bạ, khoảng chênh lệch giữa hai trường dữ liệu này cũng rộng hơn so với vùng thuận lợi. Tuy nhiên xét tổng thể thì kết quả điểm thi và điểm học bạ vẫn có sự tuyến tính với nhau khi cả 2 đều đứng vị trí tốp cuối của cả nước.

Về tổ chức thi đợt 2, sau khi Bộ làm việc với TP Đà Nẵng, Quảng Nam, cả 2 địa phương đều có công văn đề xuất Bộ tổ chức thi đợt 2 vào ngày 3- 4/9. Riêng Đắk Lắk có đề xuất với Bộ tổ chức thi cuối tháng 8.

Để phù hợp với các địa phương khác, với 26.000 thí sinh tại 27 tỉnh thành phố có thí sinh dự thi, có 3 tỉnh đông thí sinh dự thi nhất đó là Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bộ GD&ĐT đề xuất với BCĐ thi cho phép Bộ tổ chức Kỳ thi đợt 2 vào ngày 3- 4/9.

Để tổ chức đợt 2, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương trên tinh thần 27 tỉnh TP có thí sinh dự thi sẽ ghép các hội đồng thi tại 11 điểm thi. Số tỉnh có thí sinh 1-2 em sẽ ghép tỉnh. Sẽ thi tại 11 điểm trên tổng số 27 tỉnh có thí sinh dự thi.

Đến giờ phút này, các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng, đã thành lập hội đồng thi, bố trí cán bộ coi thi, giám thị coi thi chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Kỳ thi để triển khai thực hiện.

