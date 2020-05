Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn lần đầu tiên tuyển sinh vào 10

Thứ Năm, ngày 28/05/2020 15:00 PM (GMT+7)

Trường THPT chuyên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ra thông báo tuyển sinh lớp 10 năm 2020 với các lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Đây là năm đầu tiên nhà trường tuyển sinh.

Theo đó, trường tuyển 30 học sinh lớp chuyên Ngữ văn, 25 học sinh lớp chuyên Lịch sử và 25 học sinh lớp chuyên Địa lý, 20 học sinh hệ chất lượng cao. Đối tượng được dự tuyển là học sinh xếp loại học lực, hạnh kiểm các năm cấp THCS và tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Thí sinh đăng ký dự tuyển sẽ phải tham gia thi 4 bài gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên. Đề thi được xây dựng theo hình thức tự luận, trừ tiếng Anh thi trắc nghiệm.

Lệ phí hồ sơ và thi tuyển: 400.000đ/hồ sơ đăng ký dự thi (nộp một lần cùng hồ sơ đăng ký dự thi, không hoàn trả nếu bỏ thi). Nếu thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng thì đóng thêm 50.000đ/ nguyện vọng.

Nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 1/6/2020 đến hết ngày 25/6/2020 (giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ ngày lễ, thứ 7, chủ nhật) tại Văn phòng Trường THPT chuyên KHXH&NV, P.109, nhà A, Trường ĐH KHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải là những thí sinh dự thi đầy đủ 4 bài thi, không vi phạm quy chế thi. Điểm thi của từng môn phải đạt từ 4,0 trở lên, điểm môn chuyên phải từ 6,0 trở lên.

Xét tuyển theo nguyên tắc lấy tổng điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu lần lượt từ hệ chuyên đến hệ chất lượng cao. Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10, môn chuyên nhân hệ số 2 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh.

Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội. Nhà trường được thành lập từ tháng 10/2019.

Đây là trường THPT thứ 4 thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, bên cạnh các Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên), Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ) và THPT Khoa học giáo dục (thuộc Trường Đại học Giáo dục).

Trường có trụ sở đặt tại số 336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội và có tên tiếng Anh là High School for Gifted Students in Social Sciences and Humanities.

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội.

Trường được tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT. Trường chịu sự chỉ đạo, quản lí trực tiếp về công tác tổ chức, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tài chính, công tác tuyển sinh và đào tạo của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn; chịu sự quản lí của Sở GD&ĐT Hà Nội về thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, tổ chức thi tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp.

