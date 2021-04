Trường hợp nào được miễn thi ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT

Với bài thi ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong bảy ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc.

Theo văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, năm nay trong số các ngoại ngữ được lựa chọn để thi tốt nghiệp, thí sinh có thêm lựa chọn là môn: Tiếng Hàn Quốc.

Thí sinh được đăng ký thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông. Thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên được đăng ký dự thi bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng.

Các trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, bao gồm:

- Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 6-7-2021 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định như sau:

+ Tiếng Anh, chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm - TOEFL iBT 45 điểm do Educational Testing Service (ETS) cấp; chứng chỉ IELTS 4.0 điểm do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp.

+ Tiếng Nga, chứng chỉ TORFL cấp độ 1 do Trung tâm Khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội cấp.

+ Tiếng Pháp, chứng chỉ TCF (300-400 điểm) hoặc chứng chỉ DELF B1 do Trung tâm Nghiên cứu sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp.

+ Tiếng Trung Quốc, chứng chỉ, chứng chỉ HSK cấp độ 3 do Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban); Ủy ban khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng Tử (Trung Quốc) cấp. Chứng chỉ TOCFL cấp độ 3 do Ủy ban công tác thúc đẩy kỳ thi đánh giá năng lực Hoa ngữ quốc gia (Steering Committee for the Test of Proficiency - Huayu) cấp.

+ Tiếng Đức, chứng chỉ Goethe-Zertifikat B1, chứng chỉ Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1, chứng chỉ Zertifikat B1 do Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA) cấp.

+ Tiếng Nhật, chứng chỉ JLPT cấp độ N3 do Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản Japan Foundation cấp.

