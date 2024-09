Trường học tất bật dọn vệ sinh, sẵn sàng đón học sinh quay lại sau bão lũ

Với phương châm "nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó", các nhà trường đã bám sát diễn biến của nước lũ để chủ động dọn dẹp.

Trường Mầm non Tuổi Hoa nằm trên địa bàn phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là ngôi trường bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão lũ. Ngay sau khi nước lũ bắt đầu rút, nhà trường đã tập trung 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đến trường để dọn dẹp và vệ sinh.

Nhà trường phối hợp với Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm và Trạm y tế phường Phúc Tân khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường. Công an quận Hoàn Kiếm hỗ trợ thau bể nước, tổng vệ sinh sân trường và toàn bộ khu vực tầng 1.

Tại Trường Mầm non Yên Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội), nước đã bắt đầu rút khỏi sân trường, giáo viên và nhân viên nhà trường bắt đầu dọn dẹp. Do là trường mầm non nên có nhiều đồ dùng, đồ chơi cần dọn dẹp, tẩy rửa, đòi hỏi nhiều người cùng chung tay.

Sân trường, nơi đầy rác thải, bùn đất cũng được dọn dẹp kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại học.

Không chỉ giáo viên trong trường mà còn có các giáo viên từ những trường xung quanh giúp dọn dẹp bàn ghế, sắp xếp lại dụng cụ học tập, hỗ trợ lau chùi sàn nhà, tường.

Những khu vực góc chơi và góc sinh hoạt, nơi học sinh thường xuyên sử dụng, được làm sạch và sắp xếp lại đồ chơi cũng như trang thiết bị để sẵn sàng cho việc dạy và học.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước sông Hồng dâng cao gây ngập lụt ở phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm). Khu vực bên trong Trường Tiểu học Phúc Tân ngập khoảng 50cm. Tuy nhiên, cấu trúc của trường là toàn bộ tầng trệt làm sân và khuôn viên, phòng học từ tầng 2 trở lên, cao khoảng 4m so với mặt sân nên cơ bản nhà trường bảo toàn được cơ sở vật chất, bàn ghế, sách vở.

Sau những ngày mưa lũ, nước bắt đầu rút dần, để lại trên sân trường rất nhiều rác thải và bùn đất; các bể nước sạch của nhà trường cũng bị nước lũ tràn vào. Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo cán bộ, giáo viên và nhân viên đến trường để tổng vệ sinh, khắc phục những thiệt hại sau mưa lũ, chuẩn bị tốt cho công tác đón học sinh trở lại trường học vào thứ Hai (16/9).

Nhà trường cũng chú trọng đến công tác đảm bảo nguồn nước sạch và phòng chống dịch bệnh sau khi mưa lũ. Nhà trường đã phối hợp cùng với Trung tâm y tế quận tổ chức phun khử khuẩn xung quanh sân trường, các phòng bị nước ngập; đồng thời tổ chức thau rửa các bể nước sạch của nhà trường để đảm bảo vệ sinh an toàn, phòng chống bệnh dịch cho giáo viên và học sinh.

Sau khi cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường tổng vệ sinh, Trường Tiểu học Phúc Tân đã được trả lại một cảnh quan sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo điều kiện tốt nhất để đón học sinh đi học trở lại.

