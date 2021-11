Triều Tiên dùng robot dạy học cho trẻ em

Thứ Sáu, ngày 05/11/2021 09:33 AM (GMT+7)

Một robot giống như đồ chơi với khuôn mặt xanh và cờ Triều Tiên gắn ở ngực đi khắp phòng học trong một trường đại học ở Bình Nhưỡng. Đây là một trong những thiết bị được trình diễn để sử dụng cho việc hỗ trợ trẻ em học toán, âm nhạc và tiếng Anh.

Robot đang dạy cho trẻ em trong một lớp học ở Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Đoạn phim do đài truyền hình Triều Tiên KRT phát sóng cho thấy 2 robot cỡ lớn khác với hình dáng con người.

Trong những năm gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đẩy mạnh cải cách giáo dục bằng cách khuyến khích đổi mới khoa học và công nghệ.

“Tôi có thể giúp dạy công nghệ giáo dục để tăng cường trí thông minh của trẻ em”, robot cao 80cm nói giọng nữ vẫy hai tay.

Robot thứ hai có hình mặt cười trong màn hình đầu người màu trắng, còn robot kia mặc trang phục nhựa màu xanh lam và đeo kính gọng trắng, theo hình ảnh trong phim của KRT.

Park Kum Hee, một giáo sư tại một trường đại học ở Bình Nhưỡng, nói với KRT rằng việc phát triển các robot phục vụ giáo dục ban đầu gặp nhiều khó khăn, robot thường lắc đầu khi được hỏi câu hỏi bằng các tiếng Triều Tiên và ngoại ngữ.

“Nâng cấp trí tuệ của robot này rất khó đối với tôi, vì chuyên môn của tôi là tâm lý học. Nhưng những lời nói của đồng chí Tổng bí thư đáng kính (nhà lãnh đạo Kim Jong Un) về áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào giáo dục đã đưa tôi đi đúng hướng”, GS Park nói.

Đoạn phim của KRT cho thấy nhiều trẻ em đeo khẩu trang đang nhắc lại theo robot khi học âm nhạc, toán và tiếng Anh.

"Hello? Nice to meet you. Nice to meet you, too. What's your name?" (Xin chào. Rất vui được gặp bạn. Mình cũng rất vui được gặp bạn. Tên bạn là gì?” - hai em bé nói tiếng Anh trước lớp học trong bản tin của KRT.

Triều Tiên mở cửa lại trường học từ tháng 6 năm ngoái, nhưng trẻ em bắt buộc phải đeo khẩu trang trong lớp và nhiều bồn rửa tay được lắp đặt thêm trong trường.

Nước này chưa xác nhận ca mắc COVID-19 nào nhưng vẫn áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, bao gồm đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại trong nước.

