Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Gợi ý giải đề thi môn ngữ văn

I. Mở bài- Giới thiệu vấn đề- Phạm vi đoạn trích II. Thân bài 1.Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích và vấn đề cần nghị luận.– Nguyễn Minh Châu (1930 – 1989) là một trong những cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kì đổi mới với phong cách nghệ thuật mang tính tự sự – triết lí.– Tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” in đậm phong cách tự sự – triết lí của Nguyễn Minh Châu. Với ngôn từ dung dị đời thường, truyện kể lại chuyến đi thực tế của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng vànhững chiêm nghiệm sâu sắc của ông về nghệ thuật và cuộc đời. Truyện ngắn lúc đầu được in trong tập “Bến quê” (1985), sau được đưa vào tuyển tập truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”(1987).– Phùng là một trong những nhân vật chính của tác phẩm, người nghệ sĩ nhiếp ảnh được giao nhiệm vụ đi săn ảnh cho bộ lịch năm mới. Đây là kiểu nhân vật tư tưởng, có quá trình thức tỉnh,bừng ngộ về nhận thức. Đoạn trích kể về phát hiện của Phùng khi bắt gặp “cảnh đắt trời cho”,đây là hạnh phúc vô biên của người nghệ sĩ đi tìm cái đẹp. Từ đó thể hiện những nhận thức sâu sắc, đa chiều của người nghệ sĩ về nghệ thuật, cuộc sống, con người. 2. Phân tích đoạn trích, cảm nhận của nhân vật Phùng- Khám phá, suy ngẫm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng về vẻ đẹp của chiếc thuyền ngoài xa trên biển mờ sương.- Quan sát, cảm nhận của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng về khung cảnh tự nhiên vùng biển, anh phát hiện một chuyện lạ: một chiếc thuyền lưới vó tiến thẳng vào chỗ anh:Lúc bấy giờ trời đầy mù từ ngoài biển bay vào. … chèo thẳng vào trước mặt tôi.-Nghệ sĩ Phùng phát hiện ra một vẻ đẹp “trời cho” trên mặt biển mờ sương, vẻ đẹp mà cả đời bấm máy có lẽ anh chỉ có diễm phúc gặp được một lần, đó là vẻ đẹp vừa cổ kính vừa mơ màng, vẻ đẹp giản dị, toàn bích. “…trước mặt tôi là một bức tranh mực tàu… hướng mặt vào bờ.” -Phùng thực sự xúc động, ngỡ ngàng, bối rối trước vẻ đẹp tinh khôi của thuyền biển lúc bình minh. Anh “ngất ngây” trong sự cảm nhận cái đẹp tuyệt diệu. Niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ chính là cái hạnh phúc của khám phá và sáng tạo.“Tất cả khung cảnh ấy… như có cái gì bóp thắt vào”-Dường như trong hình ảnh CTNX giữa trời biển mờ sương, Phùng đã bắt gặp cái tận Thiện, tận Mĩ, thấy tâm hồn mình như được gột rửa, trở nên thật trong trẻo, tinh khôi bởi cái đẹp hài hòa, lãng mạn của cuộc đời Chẳng biết ai đó… trong ngần của tâm hồn“ Chẳng phải lựa chọn xê dịch nữa, tôi gác máy …bấm liên thanh một hồi hết một cuốn phim, thu vào chiếc Pra-ti-ca”.Không cần số lượng, hạnh phúc của người nghệ sĩ chính là những thăng hoa của tuyệt mĩ,của cái đẹp và cái cao cả.*Nghệ thuật:+ Tạo tình huống hấp dẫn; sử dụng câu văn ngắn, dài linh hoạt, lối so sánh, liên tưởng,tưởng tượng độc đáo, các hình ảnh vừa hiện thực vừa lãng mạn, khả năng quan sát tinh tế, miêu tả sinh động, từ ngữ giàu chất thơ;+ Kể chuyện tự nhiên, xây dựng nhân vật gần gũi với đời thường.3. Bình về thông điệp: mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống – Phát hiện về “ cảnh đắc trời cho” của Phùng cho thấy: “Cái đẹp có khả năng cứu rỗi thế giới”. Đứng trước cái đẹp, con người trở nên trong sạch, được thanh lọc và soi rọi để trở nên trong trẻo, tốt đẹp, thăng hoa hơn. Đặc biệt là người nghệ sĩ với sứ mệnh gắn liền với cái đẹp, đi tìm cái đẹp. Từ đó tác giả làm nổi bật mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc đời: + Cuộc đời chính là nơi sản sinh ra cái đẹp, người nghệ sĩ trước khi sáng tạo cái đẹp cần phải dấn thân, trải nghiệm, khám phá, phải biết kiên nhẫn lẫn rung động tinh tế trước những biến động của cuộc đời. + Nghệ thuật vốn nảy sinh từ cuộc đời nhưng để thưởng thức nghệ thuật thì cần phải có khoảng cách. + Cuộc đời không đơn giản xuôi chiều mà chứa đựng nhiều nghịch lí với những mảng sáng tối, xấu đẹp, thiện ác, thật giả. Quan trọng là chúng ta đừng nhầm lẫn giữa hình thứcbên ngoài và bản chất bên trong, chúng ta phải có cái nhìn đa diện, đa chiều về cuộc sống. *** Hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa đẹp, mờ ảo trong sương sớm là vẻ đẹp của nghệ thuật kì ảo mà xa xôi, cần kéo gần khoảng cách của nghệ thuật và cuộc sống, Nghệ thuật và cuộc sống không thể tách rời. “Chiếc thuyền ngoài xa” phải chăng là những mảnh đời lam lũ, cơ cực. vất vả của người dân trong cuộc mưu sinh khắc nghiệt còn phải đối diện với nhiều phong ba, đói khổ. Và chính “ chiếc thuyền ngoài xa” cũng là con thuyền nghệ thuật mà người nghệ sĩ cần vững tay lái, tìm ra hướng đi mới, gần gũi với quần chúng và đúng thiên chức của văn chương nghệ thuật, vì con người, vì cuộc sống. c. Đánh giá: Qua “Chiếc thuyền ngoài xa”, Nguyễn Minh Châu đã đưa văn học và các văn nghệ sĩ Việt Nam trở về thực tế đời thường, đời tư thế sự, để văn chương quay trở lại là chính nó. Chính Nguyễn Minh Châu là “người mở đường tinh anh và tài năng nhất” của văn học sau 1975.– Những phát hiện của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng rất độc đáo, qua đó truyền tải những bức thông điệp của nhà văn.– Nguyễn Minh Châu từng phát biểu: “Sáng tác văn học là quá trình đi tìm hạt ngọc ẩn sâu bên trong tâm hồn người”. Thông điệp phát đi từ hình tượng “Chiếc thuyền ngoài xa”qua những phát hiện của nghệ sĩ Phùng là sự bổ sung hết sức thuyết phục cho thông điệp đó. - Cái đẹp làm nên giá trị cuộc sống. III. Kết bài- Khẳng định lại vấn đề.