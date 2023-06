Thi THPT 2023: Đề thi môn tổ hợp không quá khó

Kết thúc bài thi môn tổ hợp KHTN/KHXH, nhiều thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng khá thoải mái.

Tại Hà Nội, em Nguyệt Thanh tại điểm thi trường THPT Việt Đức cho biết, hôm nay em dự thi tổ hợp môn KHXH, em đánh giá đề không quá khó, học sinh dễ đạt điểm 8-9. Môn Địa lý thì đã có Atlat (hệ thống bản đồ địa lý) hỗ trợ, tuy nhiên, môn Lịch sử có một vài câu kiến thức không nằm trong SGK nên đòi hỏi học sinh phải có sự tìm tòi thêm bên ngoài.

Thí sinh Nguyệt Thanh: đề thi môn KHXH không quá khó

Đồng quan điểm với Nguyệt Thanh, nhóm các bạn học sinh cũng cho biết đề thi tổ hợp KHXH không quá khó, không có những câu lừa hay “đánh đố” học sinh nên chúng em tự tin được ít nhất 8 điểm.

Với đề thi tổ hợp môn KHTN, em Tuấn thi tại điểm thi này cho biết tính chung cả ba môn Lý, Hoá, Sinh thì không quá khó. Tuy nhiên, em thấy đề môn Lý là khó nhất trong tất cả. Sẽ có khoảng 7 câu cuối để phân loại học sinh khá - giỏi. Những câu còn lại chỉ cần cẩn thận thì sẽ dễ dàng “ăn điểm”.

Thí sinh Minh Tuấn cho rằng đề Lý khó nhất trong 3 môn tổ hợp KHTN. Ảnh: Minh Trúc

Tại điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam), thí sinh Nguyễn Quang Anh (lớp 12/7, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) tỏ ra khá tự tin. Quang Anh dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, em nghĩ đề dễ đạt ngưỡng 9 điểm nếu ôn kĩ, còn những câu cuối có độ khó cao, khó đạt điểm tuyệt đối.

“Tổ hợp sáng nay em làm tốt hai môn Lý và Hoá, khoảng 85-90%. Còn môn Sinh học em không dự thi đại học nên không chú trọng nhiều, hi vọng trên điểm liệt”, Anh chia sẻ. Thí sinh Quang Anh, đánh giá đề tổ hợp tương đồng với năm ngoái, không có chênh lệch nhiều về độ khó-dễ. “Đối với học sinh không phải trường chuyên thì ngưỡng 8-9 điểm vẫn có thể đạt được, nếu ôn kĩ có thể đạt 9,5”, Quang Anh cho hay.

Tại điểm thi trường THPT Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM, thí sinh Trần Thị Phương Anh, trường Hiệp Bình chia sẻ em chọn thi tổ hợp xã hội. Trong ba môn em tự tin nhất với môn Sử và hy vọng môn sử sẽ cao điểm để bù qua cho Địa và GDCD.

Thí sinh Trần Thị Phương Anh tự tin với môn sử nhất.

Thí sinh Trần Thị Thúy An, trường THPT Tam Phú lựa chọn tổ hợp tự nhiên. Theo An đề thi năm nay vừa sức em chỉ có môn lý hơi khó một tí còn sinh và hoá em tự tin, làm hết 30 câu. An hy vọng chiều nay môn Anh sẽ làm tốt để đậu nguyện vọng 1 vào trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Thí sinh Trần Thị Thúy An cho rằng môn lý hơi khó còn hóa, sinh vừa sức với bạn.

