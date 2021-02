Thêm nhiều tỉnh/thành cho học sinh, sinh viên nghỉ để phòng dịch COVID-19

Thứ Ba, ngày 02/02/2021 07:20 AM (GMT+7)

Đến tối 1/2, cả nước đã có 26 tỉnh, thành phố thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Cần Thơ: Học sinh Cần Thơ nghỉ học từ ngày 2/2.

Thanh Hoá: học sinh Thanh Hóa nghỉ học từ 2/2 cho đến khi có thông báo trở lại.

TP.Hồ Chí Minh: từ ngày 2/2, học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn không đến trường. Việc dạy và học được thực hiện thông qua Internet nhằm đảm bảo kế hoạch năm học 2020-2021.

An Giang: Hơn 416.000 học sinh An Giang nghỉ Tết từ ngày mai ngày 2/2 thay vì từ ngày 3/2 như thông báo trước đó. An Giang cũng chưa ghi nhận ca nào ở cộng đồng.

Long An: Học sinh từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông, học viên thuộc hệ giáo dục thường xuyên, học viên các trường nghề, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 2/2 đến hết ngày 21/2.

Đồng Tháp: Ngày 1/2 , Sở GDĐT hoả tốc phát đi thông báo về việc cho học sinh nghỉ Tết Tân Sửu. Học sinh Đồng Tháp sẽ nghỉ học từ ngày 2/2.

Lai Châu: Thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/2 cho đến khi có thông báo mới.

Cao Bằng: Học viên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1/2/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Thái Nguyên: Học sinh Thái Nguyên nghỉ học từ ngày 1/2 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 hết ngày 16/2.

Hà Giang: Cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh từ ngày1/2 đến khi có thông báo tiếp theo.

Như vậy, đến nay đã có có 26 tỉnh, thành phố thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Nguồn: http://danviet.vn/them-nhieu-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-sinh-vien-nghi-de-phong-dich-covid-19-502021227212155.htm