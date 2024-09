Thêm 4 tỉnh cho học sinh được nghỉ học tránh siêu bão

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa có công văn về việc khẩn trương tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3.

Theo đó, để chủ động ứng phó với bão số 3 dự báo rất mạnh, có khả năng đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh phía Bắc, trong đó có Nam Định, từ sáng 6/9, toàn bộ học sinh các cấp học, bậc học trên địa bàn được nghỉ học đến khi bão tan.

Đối với học sinh, sinh viên đã đến trường sáng 6/9, các trường hướng dẫn các em thu dọn, chống bão và nghỉ học; phối hợp với gia đình để quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ học. Các cơ sở giáo dục thực hiện thường trực chống bão lụt 24/24 giờ trong ngày; có kế hoạch phối hợp, ứng cứu đề phòng, diễn biến phức tạp.

Tại Hà Nam, trước diễn biến của cơn bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã yêu cầu các trường học cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học ngày thứ Bảy (ngày 7/9) và bố trí thời gian dạy bù vào thời gian phù hợp.

Tại Bắc Ninh, để đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non và học sinh, Sở GD-ĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học và không tổ chức các hoạt động giáo dục vào ngày 7/9 (thứ Bảy) để phòng, chống bão số 3.

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình cũng vừa ban hành văn bản chỉ đạo các Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các trường THPT; Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố cho trẻ em, học sinh, học viên nghỉ học để phòng tránh cơn bão số 3 và mưa lũ. Tại công văn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thông báo cho trẻ em, học sinh, học viên nghỉ học, không đến trường vào thứ Bảy, ngày 7/9 và tổ chức dạy bù chương trình vào thời gian thích hợp.

Như vậy, đến nay đã có 10 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh cho học sinh nghỉ học để tránh bão.

