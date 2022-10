Thanh Hóa: Phụ huynh 'choáng' với học phí tăng, mức cao nhất 150 %

Cụ thể tại TP. Thanh Hóa các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trong hệ thống công lập có mức thu học phí năm học 2022-2023 là 300 nghìn đồng/HS/tháng. So với năm học 2021-2022, học phí bậc mầm non tăng 53,8% (195 nghìn đồng/HS/tháng), bậc THCS tăng150%(120 nghìn đồng/HS/tháng), bậc THPT tăng 93,5 % (155 nghìn đồng/HS/tháng) …

Sau 2 năm ảnh hưởng bởi COVID-19, học phí năm học 2022-2023 tăng cao khiến nhiều gia đình gặp khó.

Ngoài học phí đồng loạt tăng, nhiều khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác của năm nay cũng tăng so năm học trước. Cụ thể như, tiết ngoại khóa, tiết tiếng Anh tăng cường năm học 2021-2022 là 7 nghìn đồng/HS/tiết, nhưng năm học 2022-2023 có mức thu tối đa là 12 nghìn đồng/HS/tiết…Ngoài ra, các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác tại các bậc học cũng tăng như học thêm, bán trú, vệ sinh…

Chị Lê Thị Thảo ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa cho biết: “Gia đình tôi có 3 cháu đang theo học các trường công lập trên địa bàn TP.Thanh Hóa. Trong đó, hai cháu sinh đôi đang theo học ở trường mầm non và một cháu học trường THCS. Vào đầu năm học 2021-2022, gia đình tôi nộp tiền học phí và các khoản dịch vụ khác cho các con khoảng 8-9 triệu đồng. Hai vợ chồng tôi là lao động tự do, mấy năm vừa qua COVID-19 kéo dài khiến gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Năm nay học phí, khoản dịch vụ khác đều tăng thế này, không chỉ riêng gia đình chúng tôi mà nhiều hộ gia đình khác cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

Năm học 2022-2023, có nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã có quyết định miễn học phí các bậc học tại các cơ sở giáo dục công lập như: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bắc Cạn…

Nguồn: https://tienphong.vn/thanh-hoa-phu-huynh-choang-voi-hoc-phi-tang-muc-cao-nhat-150-post1477663.tp...Nguồn: https://tienphong.vn/thanh-hoa-phu-huynh-choang-voi-hoc-phi-tang-muc-cao-nhat-150-post1477663.tpo